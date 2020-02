Ray Romano se décrit de façon hilarante avec trois mots

Il n’y a probablement pas plus de personne qui se déprécie dans le showbiz que Ray Romano, même si certains ont parfois trouvé cela un peu trop. Il n’est pas le seul dans quelques autres à être aussi effacé, même si Romano n’a pas peur de se moquer de lui-même chaque fois qu’il arrive en tant qu’invité dans des talk-shows.

Il a été assez transparent sur la façon dont il se considère, mais il a révélé encore plus de manière hilarante lors de sa récente apparition dans le talk-show d’Ellen DeGeneres.

Participant à son morceau «Burning Questions», Romano a prononcé trois mots qui décrivaient le mieux sa personnalité. Deux d’entre eux n’étaient peut-être pas surprenants, mais le dernier mot a provoqué des rires chaleureux et un sourcil levé.

Comme toujours, au moins le troisième mot était plus qu’un peu honnête, peut-être une touche de TMI.

Ray Romano a-t-il révélé quelque chose de nouveau sur lui-même lors de Burning Questions?

Chaque fois que Romano visite des talk-shows, il raconte fréquemment des histoires embarrassantes sur lui-même, impliquant généralement sa famille. Il n’a pas peur de se peindre comme un père parfois embrouillé qui doit faire face à des situations hilarantes de ses enfants et de sa femme.

Parfois, cela signifie des blagues familiales trop franches qui faisaient toutes partie de son acte dans la sitcom CBS classique Everybody Loves Raymond. Ses qualités crédibles et son ouverture apparente à parler de tout ce qui le concerne continuent de faire de lui un favori de la comédie.

En même temps, il le fait de manière très discrète, donnant parfois à ses spéciaux de comédie l’impression qu’ils ne sont pas vraiment de vrais événements de streaming. Depuis qu’il est ami avec Ellen DeGeneres, il est apparu à plusieurs reprises dans son talk-show.

Il a également participé à son segment “Burning Questions” précédemment, le plus récent révélant un peu plus sur lui-même. Non seulement il a révélé qui était son premier coup de cœur pour la télévision – Wilma de The Flintstones de tous les personnages – mais il n’a pas fredonné et hawed plus de trois mots décrivant qui il est.

Quels étaient ces trois mots qu’il a prononcés?

Ray Romano | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Parfois, les célébrités qui participent aux «questions brûlantes» de DeGeneres doivent réfléchir plus longuement lorsqu’elles prononcent trois mots décrivant le mieux qui elles sont. Romano laissa échapper plus ou moins ses deux premiers mots sans réfléchir. Seul le troisième mot le fit prendre une pause de quelques secondes.

Il n’est pas surprenant qu’il ait choisi le mot «névrosé» comme premier mot. Presque n’importe qui aurait dit cela au premier souffle s’il avait dû choisir un mot pour décrire Romano par lui-même.

Son deuxième mot était «marié» comme un choix trop évident. Néanmoins, cela prouve que la majeure partie de sa vie tourne autour de la famille, y compris dans le cadre de son acte.

Quiconque a vu les sets de Romano ces dernières années saura qu’il raconte toujours des histoires sur lui et sa femme, parfois avec une franchise brutale. Ce dernier mot qu’il a choisi dans l’émission d’Ellen, cependant, fera en quelque sorte tomber votre mâchoire.

Ray Romano est-il vraiment… gazeux?

Oui, Romano a dit qu’il était “gazeux” comme troisième mot, ce qui n’a pu qu’inciter DeGeneres à répondre en disant que le segment ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Au moins, la réponse a provoqué un énorme rire du public.

D’autres qui pourraient être à l’âge de Romano ont peut-être trouvé que cela pouvait être relaté, même s’il constituait également une preuve constante de son autodérision. Savoir qu’il a tendance à couper quelques pets au pire moment pourrait être hilarant dès le départ. D’un point de vue humain, c’est probablement plus que peu vrai.

À une époque où parler de flatulence est toujours drôle, cela devient un sujet trop honnête ces derniers temps où tout le monde peut accepter que c’est une partie embarrassante de la vie. Tant que Romano ne parvient pas à un point où il se sent assez honnête pour laisser les choses voler à la télévision… ce que le regretté Peter Boyle aurait fait sur le plateau de Everybody Loves Raymond.