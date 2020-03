Real Housewives of Beverly Hills Saison 10 Bande-annonce met en évidence le drame de branchement Brandi-Denise

Andy Cohen vient de nous donner un régal d’isolement en laissant finalement tomber la bande-annonce de la saison 10 de “Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills” – et ça va être super.

L’attraction principale ici sont les lignes de bataille tracées entre Denise Richards et le reste de la distribution, après avoir été confrontée à des rumeurs, elle et Brandi Glanville se connectaient secrètement. ICYMI, il y avait un rapport l’année dernière Denise a dit à Brandi qu’elle et son mari Aaron étaient dans un “mariage ouvert” – mais ce n’était apparemment pas le casting et il a été “blessé” par les allégations. La représentante de Denise a déclaré que le rapport était faux, tandis que Richards elle-même a nié avoir un mariage ouvert.

“Elle n’est pas ce qu’elle prétend être”, a déclaré Brandi dans la nouvelle bande-annonce, avant qu’une Denise en colère ne soit vue en disant: “Je ne mérite pas cela, c’est une chose énorme à dire -“

Couper à Lisa Rinna, apparemment remplissant les blancs: “Alors ils se sont trompés?”

À partir de là, ce sont des images de Richards pleurant alors qu’elle dit: “N’essayez pas de détruire ma famille” – avant que Rinna demande à Denise si elle donne un cessez et vous retire, quelque chose Brandi cité dans une récente interview. “Qui t’as dit ça?” demande Richards. “Tu es tellement en colère”, lui dit Denise.

La bande-annonce met également en évidence une querelle entre Kyle Richards et Dorit Kemsley, boeuf avec Rinna et Teddi Mellencamp, ressuscité le drame entre Lisa et Camille Grammer et même des tensions entre Erika Jayne et le mari de Denise.

Quant aux nouveaux arrivants Garcelle Beauvais et Sutton Stracke, Beavauis appelle le drame “des trucs de blancs”, tandis que Sutton dit que Teddi est “ennuyeux”.

A noter également: Erika disant qu’elle n’a jamais été avec une femme auparavant, mais qu’elle a “été avec une femme”.

La saison 10 sera diffusée le mercredi 15 avril sur Bravo.