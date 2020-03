Réalité nommée par Steve [Spoiler] comme ‘The Bachelorette’ et les fans sont divisés

[Spoiler Alert: This article names the lead for The Bachelorette Season 16.] Bien que la nouvelle ne soit pas officielle avant plusieurs heures, Reality Steve a nommé Clare Crawley en tant que prochaine responsable de l’émission de télé-réalité à succès, The Bachelorette. Prenant sur sa page Twitter le 29 février 2020, il a partagé la nouvelle avec ses abonnés. »(BACHELORETTE SPOILER): Lundi matin sur GMA, Clare Crawley sera nommée« Bachelorette ». En rappel, elle a terminé 2e de la saison de Juan Pablo, était sur BIP 1 et 2, et était récemment sur les Jeux d’hiver. Revenez à mes réflexions de jeudi sur les raisons pour lesquelles je pouvais voir cette décision », a commencé Reality Steve.

Clare Crawley est la Bachelorette 2020

Le blogueur populaire a ensuite poursuivi en disant qu’il savait que ses nouvelles seraient considérées comme spéculatives jusqu’à l’annonce officielle. Cependant, il semblait entièrement confiant que Crawley est le choix d’ABC pour The Bachelorette. “Je sais que ceux qui ne veulent pas de Clare diront” mais comment savez-vous “ou” plusieurs personnes ne signent pas de contrats, que se passe-t-il si elles le changent “et un tas d’autres choses. Je ne sais pas quoi te dire d’autre. Je suppose que vous devrez attendre 2 jours, mais c’est elle et vous verrez lundi matin sur GMA », a-t-il poursuivi.

Bachelor Nation réagit aux nouvelles

Mais comment réagit Bachelor Nation aux nouvelles? Comme on pouvait s’y attendre, la décision a laissé des réactions mitigées aux fans. Les fans qui sont plus récents dans la franchise sont un peu confus. Comme Crawley n’a été vue dans aucune des émissions dérivées de la franchise depuis deux ans, beaucoup de gens ne connaissent pas Crawley ou son histoire. «Je déteste vraiment quand ils font ça. Les gens qui n’ont pas regardé cette saison sont hors de la boucle. Je n’ai pas regardé la saison d’Arie en Colombie-Britannique, je ne savais pas qui il était », a expliqué une personne via Twitter.

D’autres personnes savaient qui était la célibataire, mais voulaient toujours voir quelqu’un de mémoire récente attraper le rôle. «UGH NOOOOO Je l’aimais à l’époque, mais je veux quelqu’un d’une saison plus fraîche. Tayshia ou Tia », a déclaré une autre personne à propos de Crawley. Réalité Steve a précédemment rapporté que les anciens candidats Tayshia Adams et Tia Booth (ainsi que Kelsey Weier, qui est originaire de la saison en cours de The Bachelor) avaient également auditionné pour diriger The Bachelorette. Mais, clairement, les producteurs ont choisi d’aller dans une direction différente.

L’âge de Crawley affectera-t-il le spectacle

Bien sûr, certaines personnes étaient ravies que Crawley soit sélectionné. Comme elle est plus âgée que la plupart des acteurs ces dernières années, ils ont senti qu’elle était une bouffée d’air frais. “A tous ceux qui se plaignent: c’est vraiment vraiment rafraîchissant. Quelqu’un qui N’EST PAS un mannequin Instagram de 23 ans qui coupe les cookies me semble très bien », a déclaré une personne. «Clare Crawley est une légende du baccalauréat et facilement l’un des candidats les plus mémorables de tous les temps. Le fait qu’elle ait enfin sa propre saison après toutes ces années est incroyable. Un choix de casting parfait », a co-signé une autre personne.

Un problème de diversité persistant

Certaines personnes de Bachelor Nation sont indifférentes à Crawley, mais sont déçues par la franchise elle-même. La sélection de Crawley était une autre façon pour la franchise de prouver qu’elle avait un sérieux problème de diversité. La saison dernière, la franchise a été critiquée pour avoir choisi le pilote Peter Weber plutôt que le favori des fans, Mike Johnson. De plus, de nombreux fans se sont plaints du manque de prospects et de concurrents qui sont des personnes de couleur. Même Rachel Lindsay Abasolo (la première franchise et seule Black Bachelorette) a déclaré ouvertement qu’elle ne pensait pas que la franchise sélectionnerait un autre Black Bachelorette. En sélectionnant Adams, cette franchise aurait sélectionné quelqu’un qui est multiracial, car Adams est à la fois noir et mexicain. Mais, finalement, ils ont choisi Crawley pour le rôle.

Tayshia Adams était-elle un meilleur choix pour The Bachelorette Saison 16

“Je suis déçu que ce ne soit pas Tayshia. Elle a presque 30 ans, est belle et parlée, appréciée de tous les autres candidats, et son père était super! Elle avait une bonne tête sur les épaules, BN [Bachelor Nation] la connaît. C’est tellement ridiculement évident à ce stade qu’ABC fera TOUT ce qu’il pourra pour s’assurer de ne pas avoir de POC en tête…. juste que beaucoup de blancs regardent la série ne veut pas dire qu’ils ne veulent que des blancs sur la série. Élargissons nos horizons à tous !!! 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ », a écrit un fan de The Bachelorette sur Instagram. ABC sélectionnera peut-être un groupe plus diversifié de candidats pour la saison de Crawley, mais nous ne retiendrons pas notre souffle.