Reba McEntire reporte les funérailles de sa mère «indéfiniment»

Reba McEntire a dû reporter les funérailles de sa mère Jacqueline “indéfiniment” à la suite de l’épidémie de coronavirus, et a admis que sa famille mettra sa mère au repos “quand tout le monde pourra assister en toute sécurité”.

La chanteuse de 64 ans est allée sur Instagram le week-end dernier pour révéler que sa mère Jacqueline était malheureusement décédée à l’âge de 93 ans, et maintenant elle et sa famille prévoient de reposer sa mère “quand il est sûr que tout le monde puisse y assister”.

Elle a écrit: “Après mûre réflexion et mûre réflexion au sein de notre famille, nous avons décidé de reporter indéfiniment les funérailles et l’enterrement de Maman en ce moment.

“Nous continuerons de surveiller la situation et vous informerons dès que possible des plans futurs pour célébrer sa vie quand tout le monde pourra y assister en toute sécurité. Merci pour les appels, les cartes, les pensées et les prières de notre famille en cette période difficile. . (sic) ”

Reba a également révélé sur Instagram que sa résidence à Las Vegas avec Brooks & Dunn, intitulée “ Reba, Brooks & Dunn: Together in Vegas ” a été reportée.

Ils devaient jouer du 8 au 18 avril, mais espèrent retourner au Colisée du Caesars Palace le 10 juin.

Le week-end dernier, Reba pleurait la perte de sa mère Jacqueline après avoir annoncé qu’elle était décédée après une bataille contre le cancer.

Dans un hommage sincère à sa mère, Reba a écrit: “Notre mère, Jacqueline McEntire, a fait cette merveilleuse traversée du ciel aujourd’hui. Elle a eu une vie merveilleuse, pleine et saine et était absolument prête à partir.

“Le cancer pourrait penser qu’il a gagné la bataille, mais nous accordons à Dieu tout le mérite d’avoir choisi le temps pour qu’elle rentre chez lui. (Sic)”

Reba a déclaré que sa mère était décédée en sachant “combien elle était aimée” et aimée par sa famille, tout en remerciant ceux qui leur avaient envoyé des cartes et des messages de condoléances.

La chanteuse “Back to God” a ajouté: “Elle était prête à voir notre papa, sa maman et papa et toute sa famille et ses amis.

“Ici-bas, Alice, Pake, Susie et moi, petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous avons tous pu lui rendre visite en personne ou par téléphone. Elle est partie en sachant combien elle est aimée et nous savons tous combien elle nous aimait.”

“Nous sommes très reconnaissants pour toutes les prières, les cartes, les appels, les visites, les soignants avec leur grand cœur et le temps que Dieu nous a donné avec maman.

“Jackie, Jac, Mme McEntire, Mama, Mama Jac, Momo Jac, Grandma, Grandma Jac, quel que soit le titre à l’époque – elle vous a accordé toute son attention. Elle va nous manquer à tous, mais nous avons tellement de merveilleux souvenirs.

Merci Seigneur pour ça.

“Au lieu de fleurs, la famille demande avec amour que des monuments commémoratifs soient envoyés au Fonds Reba McEntire au profit du Fonds de la bibliothèque Jacqueline McEntire. (Sic)”

