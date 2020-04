Rebecca Black s’identifie comme une queer

2020-04-08 19:30:06

Rebecca Black, la hitmaker de «vendredi», s’identifie comme «queer», car elle dit avoir pris une «décision consciente» de ne pas sortir officiellement du public.

La chanteuse de 22 ans – qui a connu la gloire à l’adolescence lorsque sa chanson “ Friday ” est devenue un succès viral en 2011 – a parlé de sa sexualité après avoir récemment mis fin à une relation à long terme avec une ex-petite amie.

Rebecca dit qu’elle a pris une “décision consciente” de ne pas “se présenter” officiellement au public, et bien qu’elle soit encore “en train” de découvrir qui elle est, elle se décrirait comme “queer”.

S’exprimant sur le podcast «Dating Straight», elle a déclaré: «J’ai pris la décision consciente de ne pas« sortir ». Je suppose que les gens ont commencé à demander et j’ai cessé de répondre. Je suis toujours dans le processus, on dirait. ”

Et lorsqu’on lui a demandé comment elle s’identifiait, elle a ajouté: “C’est quelque chose au cours des dernières années, j’ai eu beaucoup de conversations avec moi-même et mes amis et ma famille. Pour moi, le mot queer se sent vraiment bien. J’ai sort avec beaucoup de types de personnes différents et je ne sais pas vraiment ce que l’avenir nous réserve.

“Certains jours, je me sens plus du côté gay que d’autres. Je viens juste de sortir d’une relation avec une fille, et c’était une relation assez longue.”

Rebecca insiste également sur le fait qu’elle ne cherche pas à nouveau l’amour pour l’instant, mais note qu’elle ne pourrait pas sortir avec elle même si elle le voulait à cause de la pandémie de coronavirus.

Elle a dit: “Je ne veux pas vraiment sortir avec moi en ce moment, mais même si je le faisais, je n’ai pas le choix. À moins que je veuille aimer, rencontrer des gens de Raya et Skype. Je ne veux pas faire ça.”

Et la chanteuse dit qu’elle est toujours en bons termes avec son ancienne petite amie, car ils “se soutiennent” encore pendant la crise sanitaire actuelle.

Elle a expliqué: “Le truc, c’est qu’avec la relation que je viens d’avoir, il n’y a rien qui s’est passé … comme, j’aime tellement cette personne encore, alors nous essayons beaucoup de soutenir … C’est un moment étrange, donc nous essayons d’être là les uns pour les autres, mais d’une manière différente que d’être dans une relation. “

