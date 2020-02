Rebekah Vardy a été hospitalisée à cause de la pêche à la traîne en ligne.

2020-02-13 14:00:04

Rebekah Vardy a révélé qu’elle avait été hospitalisée à cause de la pêche à la traîne en ligne après que Coleen Rooney l’avait publiquement accusée d’avoir divulgué des informations à son sujet aux médias.

La star de 37 ans a été impliquée dans un énorme scandale public lorsque Coleen Rooney l’a accusée d’avoir divulgué des informations aux médias à son sujet lorsque Rebekah était enceinte de sept mois et admet que les allégations ont vraiment affecté sa santé physique et mentale.

S’exprimant sur Loose Women d’ITV, elle a déclaré: “Cela a simplement augmenté et ce n’était pas génial. La pêche à la traîne a été la pire partie pour moi. J’ai déjà été traînée et je l’obtiens tout le temps, mais elle a en quelque sorte augmenté. était un tout nouveau niveau … J’avais des gens qui m’écrivaient en disant des choses désagréables, une en particulier, “Vous gros rat laid. J’espère vraiment que vous et votre bébé pourrirez.” Je pense que les gens ne réalisent tout simplement pas quand ils disent des choses comment cela vous affecte.

«J’ai été frappée par de graves crises d’anxiété et je me suis retrouvée à l’hôpital trois fois. J’ai fini par avoir des calculs rénaux. J’avais une anxiété sévère, j’avais l’impression de ne pas pouvoir sortir sans que les gens me regardent et me demandent: Elle ne l’a pas fait? Personne ne dirait jamais quoi que ce soit à votre visage et c’est tout ce qui concerne la pêche à la traîne. Ils ne le diront pas à votre visage. ”

Et Rebekah veut parler de ce qu’elle a vécu dans l’espoir que cela aide les autres.

Elle a dit: “Je pense que si vous traversez quelque chose comme ça et que vous n’essayez pas de le souligner, vous les laissez gagner. Je suis allé à la police et plusieurs arrestations ont été effectuées. Vous ne pouvez tout simplement pas les laisser gagner. Plus nous le soulignons et disons que c’est vraiment sérieux, plus nous avons de chances de faire quelque chose. ”

La pêche à la traîne a également eu un impact énorme sur le mari de Rebekah, Jamie, et son enfant aîné, Megan.

Expliquant comment cela l’a non seulement affectée, mais aussi sa famille, elle a ajouté: “Jamie a vraiment eu du mal à me voir bouleversée. C’était une période difficile. Megan a trouvé cela vraiment difficile. Il y a des gens qui découvrent ce qu’est son compte Instagram et l’envoient des messages horribles. “

