Récapitulatif de Jersey Shore: Mike’s Prison TMI, JWoww décompose Roger avant de célébrer le divorce

Ce fut une nuit de nouveaux départs le “Jersey Shore: vacances en famille.”

L’épisode a débuté avec Mike “La situation” Sorrentino enfin passer du temps avec ses costars après sa peine de prison. Ils avaient “mille questions” sur son temps derrière les barreaux et ne se sont pas retenus en ce qui concerne quelques sujets TMI.

Sitch a expliqué que Vinny’s L’oncle Nino l’a mis en contact avec une bonne équipe où il était enfermé, un groupe qui dirigeait la cuisine et “s’assurait que je mangeais bien”. Il a dit qu’il a également passé du temps avec beaucoup de Russes et a appris une partie de la langue, ainsi que l’espagnol.

Sorrentino a également révélé que la prison avait été verrouillée d’urgence lorsque l’ex-avocat du président Donald Trump, Michael Cohen, s’est enregistré grâce à tous les drones et hélicoptères. Il a ensuite raconté son histoire de contrebande de poulet, dans lequel il a demandé à Cohen de faire entrer clandestinement de la volaille dans la prison, seulement pour que Cohen “sorte de poulet”.

Vinny a été celui qui a abordé le sujet de la masturbation, Sitch admettant qu’il était “généralement un gars deux fois par semaine” en prison et le ferait sous la douche son jour de congé de la salle de gym. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait regardé, Sorrentino a répondu: “Il y a un siphon au sol. Vous devez être doué pour être attentif. Pas de porno.”

Dans l’ensemble, il a déclaré que les conditions n’étaient pas excellentes et qu’il pouvait voir comment cela pourrait faire des ravages sur les personnes qui y étaient depuis plus d’un an. Avec cela, sa femme Lauren s’est présentée, le gang leur a offert un panier de jouets sexuels et les deux étaient partis pour les utiliser … et obtenir un soin du visage bien nécessaire.

Le reste de l’épisode tournait autour JWoww’s séparé de Roger Mathews et leurs problèmes de coparentation. Les ex ont continué à se battre pour la garde de leurs deux enfants, Jenni est tombée en panne alors qu’elle le disait Snooki et Deena que Roger “ne travaillait pas avec moi”.

Elle a expliqué qu’elle “n’obtient pas le luxe d’être le parent amusant” parce qu’elle reçoit rarement les enfants le week-end et les voit juste quelques heures avant et après l’école. “Ils me manquent vraiment”, a-t-elle dit en pleurant, “je ne veux plus aller en cour.”

Dans un confessionnal, elle a ajouté: “Je suis coparentée avec quelqu’un qui ne veut pas travailler avec moi et c’est vraiment navrant.”

Cependant, Nicole a eu une excellente idée pour changer l’humeur de Jenni et a prévu une soirée pour tous pour célébrer son divorce et “être libérée de toute cette merde”. Les festivités comprenaient la prise d’un van de fête pour un bon dîner, avant de se rendre dans un club de dragsters. Tout le monde y est allé, à l’exception de Mike.

Au dîner, Angelina a fait sortir les yeux de tout le monde de sa tête quand elle a dit qu’elle regardait à travers le téléphone de son fiancé Chris quand ils ont commencé à sortir ensemble et ont trouvé des vidéos de ses amis ayant des relations sexuelles avec des femmes. Selon Angelina, c’est lui qui les filme. Cela a provoqué des sourcils levés et Pauly a demandé si les deux avaient une relation ouverte. Ils ne le font pas.

Le groupe a tous eu une explosion au drag club, où JWoww a tout liquorisé et a reçu un tour de danse de l’une des reines. Bien qu’Angelina hésitait à demander à Jenni de faire partie de sa fête de mariage – à cause de leur récent drame avec “24” – elle est montée sur scène au spectacle et a demandé à toutes ses costariennes d’être des demoiselles d’honneur. Ils ont accepté.

Bien qu’ils aient tous quelque chose à célébrer en ce moment, nous savons que le mariage d’Angelina apportera un drame majeur au spectacle.

“Jersey Shore” est diffusé le jeudi sur MTV.