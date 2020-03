Récapitulatif de la côte de Jersey: JWoww combat Roger, avant que la situation ne sorte de prison

Nous avons une situation libre!

Le nouvel épisode de jeudi “Côte du New Jersey: vacances en famille” détenu Mike “La situation” Sorrentino a été remis en liberté après avoir purgé huit mois pour évasion fiscale – et le gang s’est réuni pour célébrer sa liberté.

Avant qu’il ne soit libéré, Nicole “Snooki” Polizzi, Jenni “JWoww” Farley, Deena Cortese, Angelina Pivarnick, Ronnie Ortiz-Magro, Pauly D et Vinny Guadagnino tous se sont retrouvés dans une maison louée à proximité.

Alors que Jenni célébrait également son divorce avec Roger Mathews en cours de finalisation, c’était loin d’être civil entre les deux. Tout au long de son temps avec ses costars, il a fait exploser son téléphone avec des paragraphes de messages texte.

“Je reçois un texto de mon ex et ce n’est pas bon”, a-t-elle expliqué dans un confessionnal. “Je pensais avoir tout arrangé où il pouvait emmener les enfants cette semaine quand je suis avec mes colocataires et je peux avoir le week-end, mais apparemment maintenant il veut revenir sur le plan, maintenant je suis f-ked, Je dois rentrer à la maison. “

Elle a essayé de le hacher avec lui dans la salle de bain, où elle a également commencé à pleurer. Expliquant à la caméra qu’elle voulait être là pour Mike et qu’elle pensait que le drame serait terminé maintenant qu’elle et Roger étaient divorcés, elle a dit qu’elle était “déchirée” sur ce qu’il fallait faire.

“La situation avec Roger est tellement délicate”, a-t-elle expliqué. “Oui, nous avons un contrat et nous devons le suivre, mais je pensais vraiment que si nous sommes très coparentaux et que nous travaillons ensemble, nous pourrions nous éteindre. Apparemment, ce n’est tout simplement pas la situation en ce moment.”

Snooki pensait que Roger faisait tout cela “exprès” juste pour jouer avec JWoww, lui disant de “grandir!” dans son propre confessionnal. Alors que Jenni était toujours dans la maison à la fin de l’épisode, on ne sait pas combien de temps elle y restera à l’avenir.

Dans d’autres nouvelles – en attendant la libération de Sitch – Vinny a également eu son premier glucide pour toujours après son passage en tant que danseur Chippendales. Deena était ravie en disant: “Il y a quelques mois, il était comme un cadavre, enfoncé, sans personnalité. Il était comme un ennuyeux. Maintenant, il mange un glucide, il a de l’énergie, il est amusant.”

Le gang a également essayé de convaincre Angelina d’obtenir un contrat de mariage, avec son mariage imminent. Elle, quant à elle, a déclaré que tout ce qu’elle voulait, c’était un “beau mariage régulier, quelque chose dont je me souviendrai toujours”. Eh bien, au moins la moitié de cette déclaration s’est réalisée.

Plan sur Lauren Sorrentino, qui est allée chercher son mari dans le tintement. Il avait fière allure en sortant, après avoir perdu 35 livres derrière les barreaux. Au moment de sa libération, même son producteur et son audio l’ont félicité pour sa sortie.

“Je rêve de cette journée depuis 8 mois et en sortant de prison, je me sens vraiment comme Rocky en ce moment”, a-t-il déclaré dans son premier confessionnal, déchirant en disant qu’il était “fier” de lui-même. “Voir ma femme en ce moment pour la première fois comme un homme libre, c’est la plus douce victoire que j’ai jamais eue.”

Après avoir embrassé sa femme, il est revenu dans le texte du groupe avec ses costars. “Venez, nous libérons”, leur a-t-il envoyé, ainsi qu’un certain nombre de GIF – dont l’un de Mel Gibson criant “Freedom!” de “Braveheart.”

Il a ensuite commandé une tonne de nourriture à la pizzeria locale, demandant 2 tartes à la vodka, 1 tarte nature, 1 tarte au rabe aux saucisses et au brocoli, 1 tarte aux poivrons, aux oignons et aux champignons, une grosse commande de crevettes frites, une grosse commande de poulet doigts, frites et “3 sodars de régime.”

En rentrant chez lui, il a félicité sa femme de l’avoir maintenue pendant qu’il était en prison et a gentiment dit dans un confessionnal qu ‘”elle m’a vu au pire et maintenant elle me mérite au mieux”.

“J’ai raté la naissance de deux boulettes de viande, Jenni a divorcé, Jenni a un nouveau petit ami, Ronnie est allé en cure de désintoxication, Pauly a parcouru le monde et Vinny est une strip-teaseuse”, s’est-il exclamé, affirmant qu’il avait beaucoup de choses à rattraper.

Enfin, il s’est connecté avec ses costars via FaceTime, jurant de les voir tous en personne le lendemain. Ils ont tous été choqués par son apparence, Jenni ajoutant: “Je ne dis pas aller en prison … mais sacrément f-k, il a f-roi grand.”

L’épisode s’est terminé avec lui jurant de mettre sa pizza et de “faire des bébés” avec sa femme.

Nous verrons enfin le gang se réunir la semaine prochaine. “Jersey Shore” est diffusé le jeudi sur MTV.