Récapitulatif de la finale du manifeste Saison 2, épisode 13: La date de la mort de Zeke, le mouvement dangereux de Cal, quelqu’un meurt

Plus nous voyons ces trois figures sombres, moins nous les comprenons. Et c’est juste une chose qui nous fait nous gratter la tête – et peut-être nous arracher les cheveux – comme “Manifeste” a terminé sa deuxième saison.

Pire encore, NBC n’a pas encore renouvelé l’émission. Avec la pandémie qui frappe le monde, de nombreuses émissions sont dans un étrange état de limbes quant à leur avenir. Avec la saison initiale en péril maintenant, de nombreux réseaux modifient leurs stratégies normales et passent directement à la commande sur de nouvelles séries, ce qui pourrait être une bonne ou une mauvaise nouvelle pour “Manifest”.

Bien que ce ne soit pas le tirage massif des cotes qu’il était lors de sa création la saison dernière, le drame de deuxième année reste une solide attraction pour le réseau, gagnant souvent son créneau horaire. Il réussit également bien dans le visionnage retardé, se classant souvent parmi les meilleures émissions du réseau selon cette métrique, tout en engageant les téléspectateurs avec tous ses tours et questions persistantes – ahem -.

Nous croisons les doigts et restons optimistes sur le fait que le réseau donnera au spectacle une chance de continuer son histoire après une finale de la saison qui a offert à la fois des conclusions et des cliffhangers. En plus de cela, la cohérence globale et la qualité du spectacle se sont améliorées cette saison. Il commence à s’appuyer davantage sur sa mythologie et semble effectivement aller de l’avant.

De plus, cette “date de décès” est certainement une incitation pour les téléspectateurs à voir ce que les écrivains ont en réserve pour les 828ers. Nous avons déjà vu ce qui peut arriver avec le chauffeur de camion noyé, et cette semaine, Zeke a tragiquement atteint sa propre «date de mort». Peut-il être arrêté? La recherche de Saanvi a-t-elle les réponses ou réside-t-elle dans les Appels?

Avant de plonger dans les questions, nous devrions probablement faire un bref récapitulatif des événements qui y ont conduit. C’était assez simple pour ce spectacle. Cal a été kidnappée alors Michaela a essayé de se dérober à Jared, ses fonctions de flic et de la loi en devenant voyou et en obtenant de la méthamphétamine pour redonner au trio fantôme.

Jared l’a découvert et a signé pour aider. De là, Ben s’est impliqué parce qu’il est en quelque sorte toujours impliqué. Oh, et Grace a menacé tout le monde parce que c’est son fils qui était en danger. Avons-nous tout couvert? Oh, Zeke était un bon gars qui aime tout le monde et veut seulement faire la bonne chose.

Et il le fait, risquant sa propre mort par hypothermie en allant avec Michaela et Ben pour essayer de sauver Cal lorsque les choses ont inévitablement mal tourné avec la goutte. Soudain, c’est une reprise du nombre de fois où ils ont conduit et traversé les bois pour sauver des gens.

Après une dernière confrontation sur la glace qui a vu le trio ténébreux avec Cal au milieu d’un lac gelé avec Zeke convergeant d’un côté et Ben et Michaela de l’autre, soudain les ombres et Cal ont traversé la glace. Zeke, parce qu’il est altruiste et insensé, a immédiatement sauté, malgré le fait que l’eau froide l’aurait sûrement fini.

Il a tenu suffisamment longtemps pour sauver Cal, puis est mort dans les bras de Michaela. Et c’est là que les choses ont commencé!

Avons-nous mentionné Saanvi? Oh seigneur, Saanvi, que se passe-t-il avec toi? Que va t’il arriver? Oh, nous allons arriver à tout cela. Nous avons tellement de questions!

Où sont passées les ombres?

Cal est sorti de l’eau, Zeke est sorti de l’eau – après avoir été brièvement attrapé par ce qui semblait être Jace. Mais personne d’autre n’est sorti. En fait, lorsque Jared a fait fouiller le lac le lendemain, il n’y avait aucun corps là-bas. Où est donc passé le trio ténébreux? Ont-ils été éloignés par un être ou une force? Ont-ils disparu de la même manière que les passagers, ce qui signifie qu’ils pourraient revenir à ce point à un moment donné dans le futur?

Les Shadows sont-ils anti-passagers?

Sérieusement, nous ne pouvons pas comprendre ces gars-là. C’est le premier Calling Cal à avoir jamais été, annonçant son propre enlèvement par eux presque deux ans plus tard? Ils ont survolé Adrian dans la ruelle pour lui faire peur, ont hanté Cal dans sa chambre et puis ce ne sont plus qu’un trio de cuisinières à la méthamphétamine? Il y a sûrement plus pour eux? Ou peut-être que ce ne sont que des gens ordinaires, comme les 828ers, il leur est aussi arrivé quelque chose. Serait-ce la disparition sous le lac qui les rend spéciaux?

Si oui, alors les provocations de Jace à Michaela ne signifiaient rien. Et si ce sont des rapatriés d’un type différent, à la suite d’appels et de visions plus sombres qui leur sont propres? Leurs deux forces opposées et le trio sont-ils des agents de l’autre côté? Et pourtant, ils n’ont jamais ressemblé à plus que des idiots gambadant au-dessus de leurs têtes tout au long de l’enlèvement de Cal. Si c’est tout ce qu’ils sont, alors nous avons tellement plus de questions sur l’accumulation.

Quelle était la lueur?

C’était un peu grossier de la part des producteurs de ne pas nous montrer Zeke pendant que ce qui lui arrivait lui arrivait. Au lieu de cela, nous avons vu Michaela et Ben et Cal regarder une lumière rougeoyante sembler émaner de Zeke, puis soudain la glace est tombée et il va bien? Alors, qu’est-ce qui brillait? Est-ce le même éclat qui voit en premier lieu une disparition? Est-ce vraiment sa récompense (?) Pour avoir fait un acte désintéressé pour sauver Cal alors qu’il était à sa date de mort? At-il battu la date de la mort en sauvant Cal, ou l’avait-il déjà fait avec ses actes antérieurs à Callings?

Est-ce que tous les 828 doivent mourir pour revenir?

De plus, pourquoi Zeke a-t-il dû mourir encore, ce qui signifie qu’il n’a pas battu sa date de mort. Si Griffin n’avait pas été un douchesnzzle et avait pu battre sa date de mort, aurait-il dû se noyer d’abord, puis revenir à la vie? Les passagers doivent-ils mourir, mais ils sont morts dans l’avion pour survivre? Parce que si l’avion a vraiment explosé, comme Ben continue de le voir, cela pourrait être tout un exploit pour eux d’exploser dans une explosion de feu et de revenir à la vie.

Est-ce que Zeke recevra toujours des appels?

Maintenant que Zeke a dépassé sa date de mort, aura-t-il toujours des appels? Fait-il toujours partie de ce club d’élite des rapatriés? Ou est-il peut-être quelque chose de tout à fait nouveau et différent. Peut-être qu’il obtiendra quelque chose au-delà de Callings maintenant qu’il est au-delà de la mort? Nous ne savons toujours pas si les appels de Grace se sont arrêtés avec la naissance du bébé – ou si le bébé est en proie à eux – donc nous ne savons pas vraiment s’ils partent une fois que quelqu’un les éprouve. Il serait intéressant pour Zeke d’avoir maintenant une relation différente avec la force qui se cache derrière tout cela.

Que se passe-t-il maintenant que le major est mort?

Rappelez-vous quand nous avons fait allusion à Saanvi. Ouais, je ne m’attendais pas à ça, hein? Elle est devenue voyou deux fois dans une tentative désespérée de découvrir quelle percée le Major avait découverte et cela a fini par lui coûter la vie. Maintenant, c’est le Major qui a lâché la seringue antidote en essayant de la prendre à Saanvi, mais il reste que Saanvi l’a préparée à mourir pour des réponses. Comment at-elle atteint un tel état de désespoir?

Et maintenant qu’elle semble complètement brisée par la mort du major, que se passe-t-il maintenant? En outre, en son absence, qui interviendra pour exécuter cette opération. Saanvi révélant que Vance est vivant l’a certainement mis en danger, lui et sa femme, sans parler de Saanvi elle-même. Et maintenant, il y aura sûrement de terribles retombées. C’est, bien sûr, si le Major est réellement mort. Nous l’avons vue affalée, mais était-elle partie? Quelqu’un aurait-il pu entrer et la sauver à la dernière seconde?

N’y a-t-il vraiment pas de remède?

L’une des choses que le major a dites à Saanvi avant sa mort (?) Est qu’il n’y a pas de remède. Est-ce vrai? Si c’est le cas, comment expliquer que les traitements de Saanvi l’ont empêchée de recevoir des appels, ainsi que d’autres effets secondaires terribles. Il est également vrai que le major ne s’intéressait pas aux remèdes, elle voulait plutôt reproduire ces mutations et les armer pour le gouvernement.

Alors, est-ce une chose génétique qui peut être modifiée et ajustée médicalement, ou est-ce quelque chose de spirituel d’un autre monde comme le suggère le brillant de Zeke quoi que ce soit, ou y a-t-il peut-être une explication surnaturelle ou d’un autre monde?

Quel est cet appel d’avion crash?

Cela dure depuis toujours et cela a conduit Ben à aider un passager, à trouver un “quelque chose de vieux” pour le mariage de Michaela, à sauver Cal et cela continue. Comment appelle cet accident d’avion? Même après tout a été dit et fait, et tout en tenant son nouveau bébé, Ben a de nouveau appelé. Cette fois, l’accent a été mis sur un morceau de l’avion qui s’est déchiré. Est-ce que cet appel concerne vraiment Ben pour savoir ce qui est arrivé à l’avion? Si oui, comment a-t-il fait toutes ces autres choses en cours de route? Est-ce l’appel le plus multitâche de l’histoire?

Comment se déroule une partie du vol 828 dans l’océan?

La plus grande question de la nuit, cependant, était de savoir comment le pêcheur a ramassé un morceau de l’avion du vol 828 au fond de l’océan lorsque tout le monde a vu l’avion atterrir? Est-ce pour cela qu’il a dû exploser, car il ne peut pas être à deux endroits à la fois? Est-ce à dire que tout l’avion est au fond de la mer?

Est-ce à dire que les Passagers sont également là-bas? Tous leurs cadavres sont-ils dans l’océan? Ou a-t-il disparu avant que l’avion ne s’écrase? Quoi qu’il en soit, comment l’avion dans l’océan et celui qui a atterri peuvent-ils être réels? L’avion a-t-il réellement disparu ou s’est-il en quelque sorte divisé en deux? Ou peut-être que l’avion qui est revenu était une réplique de l’original, qui s’est écrasé dans l’océan lorsque tout le monde à bord s’est éloigné.

Peut-être qu’ils ont disparu de l’avion de la même manière que le trio d’ombres a disparu du fond du lac, Zeke a disparu de sa grotte et Griffin de son camion. Et pourtant, il a été suggéré que le camion de Griffin avait également disparu pendant les quatre jours où il était parti, alors était-il parti ou tout simplement difficile à trouver? L’avion a-t-il disparu, les passagers ou les deux?

Si leurs corps sont au fond de l’océan, que sont les passagers maintenant? Cela signifie-t-il également que le corps de Zeke devrait être quelque part dans la grotte, car il n’a pas été trouvé, ce qui suggère que les corps ne se sont jamais rendus dans l’océan, donc juste l’avion. Donc deux avions mais peut-être un seul de chaque passager?

Tant de questions restées sans réponse, NBC! Vous savez ce qu’il faut faire.

