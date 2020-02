Récapitulatif de la première mi-saison de Walking Dead: le comportement de Carol met en danger tout le monde

Bien que cela fait trois mois depuis “Les morts qui marchent” La finale de la mi-saison nous a tous demandé comment diable Carol, Daryl et le reste du gang s’échapperaient d’une grotte pleine de marcheurs, aucun temps ne s’est écoulé pour eux – et ils étaient tout aussi foutus que nous les avons laissés en haut de la première de dimanche soir.

La majeure partie de l’action cette semaine a suivi Carol, Daryl, Connie, Kelly, Magna, Aaron et Jerry alors qu’ils – ou, pour la plupart, du moins – faisaient leur grande évasion.

Dès le départ, Magna était énervée contre Carol pour les avoir mis dans ce pétrin – car Carol était celle qui l’avait réservé dans la grotte après Alpha, dans une rage de vengeance. Daryl n’était pas trop content non plus, implorant Carol de le laisser être une caisse de résonance pour ses problèmes, avant qu’elle ne blesse plus de gens avec ses ébats sauvages et imprudents.

“Je ne veux pas simplement tuer Alpha, je veux lui faire du mal. Je veux qu’elle implore le pardon, alors je veux tuer”, lui dit Carol, alors qu’il convenait qu’il serait tout aussi en colère s’il était en elle. des chaussures. Cela étant dit, il savait que Carol serait en mesure de lui parler hors du rebord et il espérait qu’il pourrait faire de même pour elle.

Après avoir sauté à travers le ravin rempli de zombies sur un certain nombre de rochers bien placés, le groupe a trouvé un tunnel étroit vers le haut. Dans le moment le plus intense de l’épisode, ils ont tous rampé à travers lui, avec des marcheurs sur la queue. À un moment donné, Jerry est resté coincé, des zombies se mordant à ses pieds alors qu’il jetait ses fournitures et a fini par se tortiller pour sortir. Il hyperventilait, nous hyperventilions. Heureusement, les dents du déambulateur n’ont pas percé ses chaussures.

Le tunnel est sorti directement au-dessus de la fosse des morts-vivants et – encore une fois très commodément – les a conduits à un puits de mine contenant de la dynamite non explosée. Alors que Kelly sortait du puits et entrait dans la lumière du soleil, Carol attrapa un bâton de dynamite et courut vers la horde.

Alors que Daryl l’a sauvée de tomber dans la fosse, il n’a pas pu l’empêcher de faire un dernier coup à la dynamite, qui a explosé en dessous d’eux après qu’elle l’ait lâchée. Connie, qui a clairement quelque chose pour Daryl, a doublé pour aider – avec Magna la rejoignant. Alors que Daryl, Carol, Jerry, Aaron et Kelly sont tous sortis du tunnel, Magna et Connie n’ont pas eu autant de chance. Le sol s’est effondré d’en haut, les piégeant à l’intérieur.

La question maintenant: sont-ils encore en vie?

Daryl a clairement indiqué qu’il partait en mission pour trouver un autre chemin dans le système de grottes pour les rechercher, en se séparant du reste du groupe. Cela ressemble à la façon dont la série dit qu’ils ne sont pas encore morts et pour garder espoir. Ce serait dommage de ne pas voir Daryl et Connie avoir une vraie romance, alors que Magna et Yumiko n’ont vraiment pas eu beaucoup de temps pour briller – cela ne semble vraiment pas être la fin pour eux.

Cela étant dit, la situation ne va certainement pas aider les choses entre Daryl et Carol, qui, espérons-le, verront cela comme un appel au réveil helluva et ne la pousseront pas complètement au-dessus du bord.

Et tous ces marcheurs? La horde d’Alpha est-elle partie pour de bon?

En parlant d’Alpha, dans son cou dans les bois, le chef Whisperer s’est rendu compte qu’elle avait un espion dans son camp. Alors qu’elle a envoyé Gamma pour faire savoir aux “yeux autour de la frontière” qu’ils ont échoué leur leader, Negan a remarqué comment l’écureuil n ° 3 a agi et a dit à Alpha qu’elle était la seule à surveiller.

Bien que Negan ait parlé de son expérience en tant que leader raté des Sauveurs, il est clair qu’Alpha n’aime pas qu’on lui dise quoi faire. Tenant un couteau à l’entrejambe de Negan, elle le réprimanda pour avoir parlé hors de son tour, mais le suivit également sur ses conseils.

Plus tard, après avoir frappé Beta sur Gamma, Alpha a amené Negan dans un champ et lui a dit de se déshabiller. Il le fit, seulement pour se retourner et trouver Alpha également nu devant lui – avec son masque de peau toujours en place. “Vous êtes un homme grossier, je pense que vous pourriez apprécier une récompense grossière”, lui a-t-elle dit, avant de lui dire combien de “courage” il a fallu pour partager ses préoccupations concernant Gamma.

Son signe d’appréciation: un rouleau dans le foin proverbial, tandis qu’elle secouait la chair morte et décomposée de quelqu’un d’autre sur son visage. Ah, la romance!

Ces deux-là deviendront-ils un véritable couple de pouvoirs ou Negan finira-t-il par se retourner contre elle? Et qu’arrivera-t-il à Gamma si Beta la trouve?

“The Walking Dead” est diffusé le dimanche sur AMC.

Voir la galerie de photos

AMC

Les morts ‘Walking Dead’ les plus tristes, choquantes ou carrément brutales … jusqu’à présent