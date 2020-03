Récapitulatif de l’épisode 10 de la saison 12 de Doctor Who: expériences et révélations

Doctor Who Saison 12 Episode 10 continue de ravir les fans de science-fiction. Alors que The Treizième Docteur s’occupe du retour de son ennemi de longue date le Maître à la fin du dernier épisode, ses compagnons ont leurs propres problèmes. Ryan Sinclair, Graham O’Brien et Yasmin Khan doivent encore faire face à la menace des Cybermen, et ce n’est pas facile.

[Alertespoil:[Spoileralert: Ce qui suit contient des spoilers majeurs pour l’épisode de la saison 12 de Doctor Who dix.]

Anciens ennemis et plans dangereux dans «Doctor Who» Saison 12 Episode 10

Tosin Cole, Jodie Whittaker et Mandip Gill à un examen et un panel de Doctor Who | Roy Rochlin / .

L’épisode commence avec le Maître demandant au Docteur de lui prendre la main. Elle accepte de l’accompagner après qu’il menace de tuer l’un des humains avec elle. Le Maître emmène le Docteur à travers la frontière jusqu’aux ruines de Gallifrey. Il la conduit dans la capitale détruite et dit qu’il y a des choses qu’il doit lui montrer.

Pendant que le Docteur est avec le Maître sur Gallifrey, Graham et Yasmin sont sur le vaisseau Cybermen volé avec les humains restants. Graham dit qu’il a un plan dangereux et qui pourrait ne pas fonctionner. Cependant, lui et Yasmin connaissent bien des plans comme celui-là. Le plan de Graham se révèle être que lui, Yasmin et les autres humains restants se mettent dans l’armure Cybermen.

Se préparer à combattre les Cybermen et découvrir la vérité sur les Time Lords dans “Doctor Who”

A la frontière, Ko Sharmus s’apprête à se battre. Ryan n’est pas sûr d’utiliser des armes, mais Ko Sharmus dit qu’avec les Cybermen, vous devez tuer ou être tué. Pendant ce temps, le Maître emmène le Docteur à la Citadelle. Il contacte également les Cybermen et leur dit de venir à Gallifrey et d’envoyer des soldats pour tuer les humains laissés en vie.

De retour sur le vaisseau Cyberman, un Cyberman informe le chef Cyber ​​qu’il y a un dysfonctionnement dans l’un des coffres de stockage. Le chef va enquêter, pensant que ce doivent être les humains sur le navire. Pendant ce temps, le Maître paralyse le Docteur et dit qu’il l’envoie dans la Matrice pour découvrir la vérité sur les Time Lords.

Le Maître commence alors à raconter au Docteur une histoire sur un explorateur nommé Tecteun, de Gallifrey. En parcourant l’univers, elle rencontre une planète déserte et trouve une passerelle vers un autre endroit. Près d’elle, elle retrouve une fille perdue et emmène l’enfant avec elle lors de ses voyages avant de rentrer chez elle à Gallifrey.

Un jour, l’enfant de Tecteun joue avec une amie et elle tombe d’une falaise. Elle ne meurt pas, cependant, elle se régénère. C’est la première régénération à se produire sur Gallifrey.

Forces dominantes et expérimentation dans “Doctor Who” Saison 12 Episode 10

Les autres Cybermen arrivent ensuite sur Gallifrey et le Maître les salue. Le chef des Cybermen n’est pas impressionné, cependant, et dit que lui et son armée cyber vont détruire toute vie organique avec la particule de mort en lui. Le Maître suggère de changer le plan et dit qu’il peut faire des Cybermen «la force dominante dans l’univers».

L’histoire de Tecteun et de son enfant continue avec Tecteun expérimentant sur l’enfant pour comprendre comment elle pourrait se régénérer. Tecteun devient obsédé par la compréhension de la capacité de régénération de l’enfant et finalement elle le fait. Elle décide donc d’essayer de mettre la capacité de régénération en elle-même.

Une révélation sur le Treizième Docteur et un plan directeur déjoué dans “Doctor Who”

Tecteun se régénère en un homme, qui conduit son peuple les Shobogans à une nouvelle ère de croissance et de connaissance. Il donne également la possibilité de se régénérer à tous ceux qui vivent dans la Citadelle, et ces gens se renomment Time Lords. Le Docteur se demande alors ce qui est arrivé à l’enfant auquel le Maître répond qu’elle est l’enfant.

Le Maître tue le chef des Cybermen en le rétrécissant. Pendant ce temps, pour le docteur, l’histoire se poursuit avec son témoignage d’un groupe nommé Division en cours de formation, mais c’est à peu près la fin, le reste étant expurgé et impossible à récupérer. Graham, Ryan et Yasmin traversent la frontière pour sauver le docteur pendant que le docteur fait exploser la matrice avec tous ses souvenirs.

Le Docteur et ses amis se préparent à arrêter le Maître, qui a créé une armée de Cybermen à partir des corps de Time Lord. Graham, Ryan, Yasmin, Ko Sharmus et le reste des humains du futur ont posé des bombes sur le vaisseau Cybermen. Ils parviennent à s’échapper et à regagner Gallifrey, où le Docteur leur trouve un TARDIS pour les ramener chez eux sur Terre. Elle va ensuite se sacrifier en faisant exploser Gallifrey avec la particule de mort pendant que le Maître et son armée Cyber ​​y sont.

Ko Sharmus la suit et dit qu’il veut s’assurer que les Cybermen sont détruits. Il dit qu’il a commencé en renvoyant le Cyberium dans le temps et qu’il va le terminer. Le Docteur emmène ensuite un autre TARDIS hors de Gallifrey à l’endroit où se trouve son TARDIS. Elle entre et s’apprête à récupérer ses amis lorsque Judoon apparaît dans son TARDIS et la condamne à la prison à vie.