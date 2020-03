Récapitulatif de Walking Dead: Whisperer War commence, Daryl et Ezekiel concluent un accord inquiétant

Ce soir “Les morts qui marchent” nous avons appris 2 choses: 1) La sève de pin est apparemment très inflammable et 2) Soit Daryl ou Ezekiel ne sortiront probablement pas de The Whisperer War vivant.

C’est vrai, une autre épreuve de force cruciale des bandes dessinées a débuté dimanche, alors que les Whisperers se sont rapprochés de Hilltop pour un combat qui se terminera presque sûrement par un certain nombre de nos survivants préférés qui ne font plus partie des vivants.

Comme l’épisode précédent, celui-ci a commencé avec des images plus inquiétantes de Beta faisant quelque chose que nous ne comprendrions pas plus tard. Cette fois, c’était lui qui remplissait les sacs de sève de pin. Comme nous le verrions à la fin de l’heure, ces sacs étaient essentiellement des bombes à essence et ont provoqué des flammes infernales sur Hilltop.

Nous avons ensuite vu Negan “passer au niveau supérieur de la merde crépue Whisperer”, alors qu’Alpha lui faisait fouetter ses poignets avec un roseau, avant de le lui faire en retour. Cool cool. Il lui a ensuite présenté une stratégie pour traiter avec l’autre côté, en disant que bien qu’il “respecte un massacre bien mérité”, il pourrait être plus avantageux pour sa cause que les Hilltoppers et les Alexandriens “plient le genou” – hé, rappelez-vous “Game of Thrones”? – et faites partie de son armée.

Elle aimait l’idée … mais avec sa propre touche. Plus sur cela plus tard. Oh ouais, Negan a enfin obtenu un masque pour la peau (ci-dessus).

Avant le siège de Hilltop, Rosita, Judith, RJ et Gracie, Aaron et Mary (ou The Whisperer anciennement connu sous le nom de Gamma) sont tous arrivés en ville pour un accueil moins chaleureux qu’Alden et Earl. Alors qu’Aaron a dit que Mary était là pour voir son neveu – qu’Earl avait élevé – aucun d’eux n’était en désaccord avec cette idée.

Daryl et Lydia sont apparus peu de temps après, après sa bataille brutale avec Alpha la semaine dernière, et les ont tous avertis qu’une attaque Whisperer était probablement imminente. La plupart d’entre eux voulaient courir pour cela, ou au moins faire sortir les enfants de la ville et de Oceanside, mais Negan a fait un geste de Sauveur et a fait bloquer les routes autour de Hilltop par les arbres tombés.

Pendant que tout cela se passait, Ezekiel est allé dans les bois pour trouver Carol, qui s’était retirée du groupe après que ses actions aient fait piéger (tués?) Magna et Connie dans une grotte. Il l’a convaincue de revenir, elle a remarqué une hypertrophie thyroïdienne et les deux ont eu des relations sexuelles. Ils ont une douce conversation post-coïtale, où elle a prouvé qu’elle avait toujours le sens de l’humour malgré tout ce qui leur était arrivé. Ce fut la première de nombreuses scènes de type “au revoir” de la nuit, ce qui nous inquiétait du sort du roi et de Daryl.

La première conversation inquiétante de Daryl a été avec Ezéchiel, dans laquelle il a reconnu que les deux n’étaient jamais proches, mais a précisé que lui et de nombreux survivants appréciaient la force du roi. Ils ont ensuite convenu que, si quelque chose devait arriver à l’un d’eux, l’autre se concentrerait sur la mise en sécurité des enfants. Cela garantit à notre avis que l’un d’entre eux mourra dans un éclat de gloire, faisant quelque chose pour permettre à l’autre de protéger les enfants.

Daryl a ensuite rencontré Judith, lui faisant savoir qu’il n’y a pas de honte dans la peur, surtout si cela signifie que “vous savez pour qui vous vous battez”. Elle lui a présenté un gilet rapiécé – nous avons déchiré – avant de lui promettre qu’elle et RJ iraient avec Ezekiel si cela se résumait à cela.

Enfin, D a eu un moment bref mais puissant avec Carol. “S’il te plaît, ne me déteste pas”, dit-elle simplement. “Je ne te détesterai jamais,” répondit-il.

Alors que la série est épaisse avec Daryl, Ezekiel semble être le candidat le plus susceptible de mordre la poussière. Sachant qu’il va de toute façon mourir d’un cancer et ne voulant pas se voir dépérir, il obtiendra certainement la mort d’un héros dans les semaines à venir.

Lydia et Carol ont également un peu lissé les choses. Ou du moins aplanit les choses autant que la fille d’Alpha – qui a tué le fils de Carol – et Carol le pouvait. Nous ne sommes pas encore préoccupés par ces deux.

Pendant ce temps, les téléspectateurs ont appris qu’Eugene et Stephanie ont continué leurs conversations radio et tombent amoureux l’un de l’autre dans le processus. Après que Rosita l’ait entendue à l’autre bout, elle a mis à l’épreuve sa théorie selon laquelle ils s’aiment tous les deux, donnant finalement à Eugene la permission de l’embrasser. Il n’a pas pris l’appât, prouvant qu’il a de forts sentiments pour la femme mystère. Il lui a finalement dit qu’ils étaient en Virginie, avant de lui demander s’il pouvait la rencontrer à Charleston, en Virginie-Occidentale dans une semaine. Il a accepté, à condition qu’il ne meure pas au combat.

Bien que ce soit une tournure cruelle (et, par conséquent, un bon fourrage pour la télévision) pour qu’Eugene meure avant de faire savoir à quelqu’un d’autre sur cette autre communauté, nous sommes convaincus qu’il s’en sortira vivant et finira par agir.

Après un montage “se préparer”, dans lequel Lydia a reçu l’armure d’Henry et Gamma a reçu une lance, il était enfin temps de se battre.

Le gang a mis toute cette formation en formation que nous avons vue dans la première de la saison à utiliser alors que la horde d’Alpha descendait sur Hilltop. Une tonne de marcheurs ont été coupés en deux avec une clôture électrique de fortune qui, malheureusement, n’a pas duré longtemps … et tous les personnages principaux ont eu des moments de héros épiques avec leurs armes de spécialité.

Malheureusement, Beta est alors apparu pour vraiment réduire notre excitation, alors que lui et les Whisperers ont commencé à larguer des bombes de sève sur les survivants. Tout comme ils ont réalisé ce qui se passait, une flèche de feu a frappé et a tout mis en feu.

Negan a été choqué par le mouvement, pensant qu’Alpha les obligerait à «plier le genou». Nan. Alors qu’elle les voulait dans son armée, elle voulait seulement dire qu’ils pouvaient faire partie de sa horde de morts-vivants. “Putain de merde, tu es un dur à cuire”, lui dit-il.

Alors que les survivants se retiraient vers Hilltop, plus de flèches frappèrent les murs autour de la communauté, les éclairant. L’épisode s’est terminé avec Daryl les regardant brûler.

Avec les enfants apparemment à l’intérieur des murs en flammes, nous verrons si Daryl ou Ezekiel les sauveront la semaine prochaine … et si l’un d’eux devient la plus grande victime de la guerre des chuchoteurs.

“The Walking Dead” est diffusé le dimanche sur AMC.

Voir la galerie de photos

AMC

Les morts ‘Walking Dead’ les plus tristes, choquantes ou carrément brutales … jusqu’à présent