Récapitulatif des règles de Vanderpump: Jax fait semblant d’écraser le boeuf de mariage avec Tom Sandoval

La querelle entre Jax Taylor et Tom Sandoval sur les festivités de mariage de l’ancien semblait être réglée à mi-chemin du nouvel épisode de mardi de “Règles de Vanderpump.” Mais était-ce vraiment?

Après que les deux aient semblé s’arranger, Jax a révélé qu’il faisait simplement semblant d’être cool avec son ancien meilleur ami … conduisant à plus de tension plus tard dans l’heure.

ICYMI: tout l’enfer s’est déchaîné précédemment dans l’émission après que Sandoval ait demandé à Jax pourquoi lui et Brittany Cartwright attendu si longtemps pour licencier leur pasteur de mariage, après que ses opinions homophobes ont été révélées. Jax a été coché et a finalement dépouillé Tom de ses devoirs d’homme d’honneur et l’a découragé du mariage.

Dans l’épisode de mardi, Brittany a admis que Tom avait envoyé des textos à Jax pour lui présenter de bonnes excuses, mais Jax considérait qu’un texte “après 20 ans d’amitié” était “un peu comme une gifle au visage”. Parlez de la situation délicate intensifiée à Ariana Madix’s fête d’anniversaire, à laquelle tous les membres de la distribution ont été invités.

À la fête, Stassi Schroeder dit à Jax qu’il “pourrait être la plus grosse personne et surmonter” leurs problèmes. Cependant, il ne voulait pas «être un tapis», car il ne voulait pas «être traversé». Avec Ariana envisageant de sauter le mariage aussi parce que son petit ami n’était plus le bienvenu, Brittany a déclaré que toute la situation lui donnait “tellement d’anxiété”.

Finalement, Jax, Tom, Brittany et Ariana ont trouvé un coin sombre de la fête pour tout hacher. Brittany, qui avait déchargé Sandoval quand il a exprimé ses préoccupations, a déclaré qu’elle “ne te détesterait pas pour toujours parce que nous nous sommes disputés”. Tom a dit qu’il se sentait “mort à l’intérieur” après être entré dans le couple et Jax a dit qu’il “cherchait juste un” Je suis désolé “.”

“C’était comme si tu voulais juste que je f – roi mec,” lui dit Tom. “J’aurais pu mieux me débrouiller ce jour-là. Je m’en excuse.” Jax a dit qu’ils avaient écrasé leur boeuf, appelant cela “de l’eau sous le pont”. Les deux l’ont étreint, Jax a dit qu’il voulait que Tom soit à nouveau son meilleur homme et Sandoval a accepté.

Tout va bien, non? Pas si vite.

Immédiatement après ce moment, Jax a ensuite déclaré dans un confessionnal qu’il n’était “pas à 100% fini” de ce que Tom avait fait. “C’est juste plus facile de simplement faire taire tout le monde à ce sujet et de créer un problème de moins”, a-t-il ajouté.

Avance rapide jusqu’au week-end de mariage, car les acteurs sont arrivés dans le Kentucky avant le grand jour. Pendant la répétition, il y avait un drame sur lequel Tom se tiendrait où. Puisque Sandoval était le meilleur homme, il serait logique qu’il se tienne à côté du marié quand ils se sont tous alignés après la procession. Cependant, Jax voulait plutôt Schwartz à ses côtés.

“Sandoval n’est pas Tom # 1 à ce mariage, Tom Schwartz est “, a déclaré Jax dans un confessionnal.” Schwartz est mon meilleur ami, il doit d’abord sortir. Je paie pour cette journée énorme et je veux tout comme je le veux, donc cela doit être corrigé et il doit l’être maintenant. “

Finalement, il a fait redresser la situation à Brittany et les Toms ont changé de place. Sandoval a fait bonne figure, mais il était clairement un peu contrarié.

“Quand j’ai pensé que j’allais me tenir juste à côté de lui, je combattais mes larmes”, a-t-il déclaré à la caméra. “Être déplacé après Schwartz, c’est prévu mais ça fait mal.”

Les fans verront le mariage lui-même jouer la semaine prochaine. “Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.

