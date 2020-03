Récapitulatif des règles de Vanderpump: Raquel donne à James un ultimatum à boire après de vils messages texte

James Kennedy’s ivre et dérangeant des messages texte tard dans la nuit à sa petite amie Raquel Leviss l’a atterri dans de l’eau chaude sérieuse le nouvel épisode de mardi “Règles de Vanderpump.”

S’exprimant avec les costarières Dayna Kathan et Danica Dow à SUR, Raquel a expliqué qu’elle avait “trop ​​bu” la nuit précédente et “s’était évanouie”, laissant son téléphone dans son sac quand elle rentrait chez elle. Le lendemain matin, elle s’est réveillée avec «un million de SMS» de son autre moitié, l’appelant des choses comme «putain» et «salope».

Dayna a été choquée, disant à Leviss qu’elle “méritait un meilleur traitement” et a ajouté: “F-k ça!” Dans un confessionnal, Kathan a dit qu’elle ne se souciait pas non plus de savoir si James était ivre quand il a envoyé ces messages, “personne ne devrait vous parler de cette façon s’ils vous aiment.”

Dans son propre confessionnal, Raquel a déclaré qu’elle n’avait même pas lu tous les textes elle-même, avant qu’un producteur hors écran lui demande de retirer son téléphone et de relayer les messages. Voici ce qu’elle a lu: “F-k vous, où êtes-vous? Je romps avec vous. Putain. Salope putain. F-k vous.”

En les relisant, Leviss a déclaré que les messages lui donnaient “littéralement” envie de vomir.

Comme une bonne star de télé-réalité, Raquel a décidé de confronter son petit ami à propos de ses messages lors de la fête d’anniversaire d’Ariana Madix. “La façon dont tu m’as envoyé un texto était totalement inappropriée”, lui dit-elle. “Si vous veniez de répondre à votre téléphone, je n’aurais pas été aussi excité”, at-il répliqué, ajoutant qu’il “ne fait confiance à personne quand il est ivre.”

Ce fut la fin de la conversation au bash d’Ariana, mais Raquel l’a amenée à Madix elle-même au travail le lendemain. Elle semblait assumer une partie du blâme pour les textes, comme elle l’a dit à Ariana, “Si je ne me saoulais pas et ne le tenais pas au courant de la nuit, alors il n’aurait pas bu.”

“Mais ce n’est pas de ta faute, c’est à lui”, lui dit Ariana, avant que Raquel ne lui montre encore plus de messages que James lui avait envoyés. Parmi eux: “Je te déteste”, “Je romps avec toi”, je ne t’épouserai jamais. “Ayant elle-même vécu une relation de violence verbale, Ariana lui a dit” ce n’est qu’une question de temps “jusqu’à ce que Raquel commence croire certaines des choses qu’on lui dit.

Raquel l’a appelé “la dernière goutte”, avant d’affronter à nouveau James à la maison.

“Je ne vais pas prétendre que cela ne vous a pas permis de vous sentir mieux”, a-t-elle déclaré. “Je dis beaucoup de choses aux gens quand je suis ivre”, a-t-il répliqué, “Je ne suis jamais méchant avec toi quand je suis sobre, n’est-ce pas? Je te donne un ton, c’est ma personnalité bébé, je suis d’Angleterre, j’ai un ton. C’est juste qui je suis. Si tu ne m’aimes pas pour qui je suis, au revoir. “

Après qu’elle ait dit qu’il devrait être gêné par ses actions, James a demandé, “Tu me dis d’arrêter de boire?” Elle a dit oui, avant de dire qu’il était “au-dessus de cette conversation” et est sortie. Raquel a commencé à pleurer, comme elle l’a ensuite dit dans un confessionnal, “Je suis comme la seule personne qui aime se tenir à ses côtés et lui donne tellement de chances. Comme, ça fait mal.”

Quand il est finalement revenu, elle a expliqué pourquoi elle était si inquiète de sa consommation d’alcool. “Je pense à la façon dont tu me parles quand tu es ivre, ça me fait peur parce que si nous avons des enfants ensemble, je ne veux pas les mettre dans une situation relativement proche de ça”, a-t-elle expliqué.

“Si vous n’arrivez pas à rassembler vos conneries, alors nous allons rompre”, lui dit-elle. Raquel a également déclaré qu’elle voulait qu’ils assistent à des réunions d’Al-Anon – une organisation pour ceux qui s’inquiètent pour quelqu’un qui a un problème d’alcool -.

Il a accepté d’aller à une réunion et d’arrêter de boire, admettant dans un confessionnal qu’il est temps de vraiment prendre la situation “au sérieux”.

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.