Récapitulatif des règles de Vanderpump: Scheana et Kristen s’effondrent, Schwartz s’excuse

Après son attaque verbale contre Katie Maloney, Tom Schwartz était sur la sellette cette semaine “Règles de Vanderpump.”

La nouvelle heure a débuté avec lui à Venise, en Californie, avec le reste des gars, où Beau était le seul qui l’a vraiment tenu au feu pour les commentaires désagréables qu’il a faits à propos de son autre moitié lors d’une fête la nuit précédente.

ICYMI, Tom a débarqué sur Katie lors d’une soirée tenue par Sandoval et Ariana, après qu’elle se soit plainte qu’un canular impliquant de faux policiers arrêtant Sandoval était de mauvais goût. Devant tout le monde, Tom a déclaré que Katie “ruinait” la nuit et a ajouté: “Je n’ai jamais été aussi éteint de ma vie.” Ouais, c’était mauvais.

“J’étais juste fatiguée et ivre et quand elle a réagi comme elle l’a fait, j’étais complètement dégoûté et je n’aurais pas dû le dire à haute voix”, a déclaré Schwartz aux autres gars lors de la journée de leurs garçons. “Ça aurait été bien s’il n’y avait pas de filles là-bas”, a ajouté Jax.

Plus tard, Tom a dû avoir une vraie conversation avec Katie sur ce qui s’était passé. Alors qu’il a essayé de minimiser cela, disant que ce n’était “rien que nous n’avions jamais navigué auparavant”, Maloney n’était pas encore prêt à le radier. “Cela m’a un peu secoué”, lui a-t-elle dit.

“J’ai réagi de manière excessive à votre réaction mais je dois être honnête, je suis toujours abasourdi et confus par votre réaction”, lui a-t-il alors dit. “Je sentais que c’était un peu insensible pour ces temps où nous vivons”, a-t-elle répondu.

«Ne soyez pas un guerrier de la justice sociale», lui a-t-il alors dit, «c’était une blague inoffensive, mais une fois la poussière retombée, vous étiez toujours en train de bouder et de froncer les sourcils. Je pensais que c’était un peu complaisant et immature. beaucoup de temps et d’argent dans tout cela et vous avez réussi à le faire. “

Katie a refusé de s’excuser d’avoir été offensée et a dit que ce n’était pas grave s’il trouvait ça drôle. Son problème était de savoir comment il lui parlait devant tout le monde. “J’ai empiré les choses, je sais. J’étais loin de la ligne, je me sentais vraiment mal”, a-t-il admis. “J’ai été éteint, pas de manière sexuelle. Je n’aime pas être méchant. Je suis désolé de vous avoir parlé de cette façon, je vous aime. Je me sens si dégoûtant. J’étais en mode bite, étant un f – le cul. J’ai dû me frotter le matin, j’ai eu une gueule de bois honteuse. “

Et avec ça, tout était à nouveau AOK pour Tom et Katie. Elle trouverait cependant plus de drame avec Kristen Doute, qui a été à la fois avec Maloney et Stassi Schroeder toute la saison.

Cette fois-ci, Lisa Vanderpump laissez-le glisser que Tom et Katie allaient avoir une cérémonie de mariage légale à Las Vegas – et Kristen était essentiellement la seule personne qui n’était pas invitée. Après Scheana Shay a confirmé ce qu’elle manquait, Kristen a mis Katie de côté lors de la fête d’anniversaire de Dayna et a presque immédiatement commencé à pleurer.

“Vous parliez tous du truc de Vegas. Je ne savais pas de quoi vous parliez, je ne savais pas que j’étais sur la liste d’interdiction de vol”, a-t-elle dit, bouleversée en disant que la liste des invités était “tout le monde mais moi.”

“Je ne suis pas en colère contre toi, nous avons juste besoin d’une pause les uns des autres”, lui dit Katie, ce qui ne fit que bouleverser Kristen. “Je vous aime littéralement plus que quiconque dans ma vie, je sauterais devant la circulation pour vous”, a déclaré Kristen, “que vous m’aimiez ou non, je vous aime. Si vous m’aimez, vous ne vous éloigneriez pas de moi quand j’ai le plus besoin de mes amis. “

Il n’y avait pas de vraie résolution ici, car ils ont simplement pris des directions différentes lors de la fête.

Après un drame entre Scheana et Dayna à la fête sur Brett, Shay a eu une conversation émotionnelle avec LaLa Kent où elle s’est ouverte sur ce qui la tracassait vraiment.

Lorsque LaLa a déclaré que Scheana avait une histoire de s’attacher à de nouveaux mecs célibataires chauds et éteignait cette façade que tout était “parfait”, l’interrompit Shay.

“Tout n’est pas parfait. Je pleure tous les jours de f-king. Ce n’est pas fini f-king Brett. Ce n’est pas fini Dayna. Ce n’est pas fini Max”, dit-elle en se déchirant. “C’est ma vie et je fais ça – je suis célibataire, seul, 34 ans, f – roi divorcé – parce que je suis optimiste un jour, le bon gars pourrait venir et il voudra peut-être avoir des enfants avec moi. Je fais ça pour peut-être. Je me sens très dépassé. “

Elle a continué dans un confessionnal, “C’est frustrant quand je vois que tout le monde autour de moi a ce que j’ai eu et ce que je veux à nouveau. Je ne pensais tout simplement pas que je serais là où j’en suis à 34 ans.”

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.