Récapitulatif des règles de Vanderpump: Stassi et Katie mettent fin à leur amitié avec Kristen

Non, nous ne sommes toujours pas Jax Taylor et Brittany Cartwright’s mariage – ce sera la semaine prochaine – mais l’épisode de mardi “Règles de Vanderpump” documenté une partie du drame menant à l’événement principal.

Ce soir, il s’agissait du dîner de répétition, qui avait un thème de meurtre mystérieux et qui s’est terminé avec des femmes qui se tiraient des poignards.

Le feu d’artifice a vraiment commencé après Stassi Schroeder, Lala Kent et Katie Maloney a commencé à se parler Kristen Doute amenant Brian Carter comme date de son mariage. Les trois femmes ont peu d’amour pour Carter et sont sorties avec Katie depuis un certain temps maintenant. L’émission a veillé à souligner comment Katie s’est également plainte longuement de Carter dans le passé, disant qu’elle “n’était pas satisfaite” de lui.

Alors qu’ils parlaient de Kristen derrière son dos, elle s’est approchée … alors ils ont juste commencé à parler à son visage à la place. Quand Lala a demandé si elle amenait vraiment Carter, Kristen leur a dit qu’elle le faisait – ajoutant qu ‘”il mérite d’être au mariage parce qu’il est [Jax and Brittany’s] ami “et son” meilleur ami jamais. “

Kristen a ensuite essayé de mettre fin à la conversation et de s’éloigner, mais Stassi ne l’a pas eue. “Tu ne peux pas être réelle pendant une seconde, Kristen. Tu ne peux pas être réelle pendant une seconde,” s’exclama-t-elle, “Pendant des mois, je n’ai pas eu une vraie conversation avec toi et je ne l’ai pas sais qui tu es. “

“Parce que tu n’essayes pas d’avoir des conversations, Stassi,” rétorqua Kristen. “Tu es ton cul et tes conneries!”

Lorsque Lala a dit que Stassi et Katie “se soucient vraiment” de son bien-être et ne faisaient qu’exprimer leurs préoccupations, Kristen s’est tournée vers Katie et a dit qu’elle n’était “qu’une salope pour moi tout le temps”. Katie a riposté en la traitant de «chienne odieuse» et de «personne odieuse».

La future mariée devait venir et interrompre le combat, alors que Stassi commençait à se déchirer. Dans un confessionnal, Kristen a déclaré: “Ça commence à donner l’impression que je suis sur cette étrange péninsule d’amitié déserte qui pénètre lentement dans une île. Mes deux meilleurs amis d’une décennie, ils ne veulent soudainement rien à voir avec moi.”

Alors qu’ils se dispersaient tous, Katie a ensuite dit à Brittany: “Ce que vous avez vu, c’est la fin d’une amitié.”

Plus tard dans l’épisode, Kristen a ensuite débarqué sur le désormais fiancé de Stassi, Beau. Alors qu’il semblait jouer le rôle de médiateur au début, elle se tourna soudain contre lui au milieu de la conversation. Elle n’était pas heureuse qu’il ne l’ait pas récupérée, car ils étaient amis avant qu’il ne commence à sortir avec Stassi.

“Je suis tellement fatiguée que tout le monde vienne sur moi et Carter, j’en ai fini”, lui dit-elle. «Pourquoi diable suis-je traîné pour quelque chose qui est difficile pour moi? Pourquoi personne ne m’appelle-t-il pour me demander si je suis cool, vous ne le faites pas.

“F-k you,” cria-t-elle ensuite à Beau, hystérique. “Vous ne m’appelez pas et ne me demandez pas comment je suis!”

Il lui a ensuite brillamment dit qu’il était temps de “se désintéresser et de se concentrer” sur les noces à venir, ce qu’elle a fait.

Quand Beau a rempli son autre moitié dans leur conversation, Stassi était livide. “Kristen, je sais que tu as frappé mon ex petit-ami dans le passé, mais tu n’es pas numéro un dans la vie de tous mes petits-amis d’accord? Je le suis,” dit-elle.

“Quand Kristen a couché avec Jax, j’ai dû surmonter quelque chose que Kristen a fait. Avec cette situation, on a l’impression que c’est à propos de qui est Kristen”, a-t-elle ajouté dans un confessionnal. “Je ne veux plus avoir de conversation avec elle. Nous pensions que rien ne pouvait ébranler notre lien indissoluble, mais c’est comme, merde. Elle est une folle psychopathe. Une fois ce mariage terminé, au revoir.”

L’épisode s’est terminé avec Stassi et Ariana Madix se moquant de Kristen alors que son sein sortait à plusieurs reprises de son cache-couche alors que les filles se déchaînaient toutes la nuit avant le mariage. De bons moments, non?

A noter également, Lisa Vanderpump est apparu aux festivités du mariage après tout, malgré la mort de sa mère. Elle a également été quelque peu vexée lorsqu’elle a appris que Tom Schwartz et Katie n’avaient jamais obtenu de licence de mariage, car c’est elle qui a présidé le mariage.

“Est-ce que vous vous moquez de moi?” s’exclama-t-elle. “Tous ces efforts que j’ai mis pour écrire ces vœux. Et ils ne sont même pas mariés? J’ai fait plus d’efforts pour se marier qu’eux!”

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.

Voir la galerie de photos

Instagram

Chaque photo incontournable du mariage de Jax et du château de conte de fées de Bretagne