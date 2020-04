Récapitulatif des règles de Vanderpump: Stassi Schroeder explose à Beau Clark sur Kristen Doute

Beau Clark a été pris entre copine Stassi Schroeder et son ancienne meilleure amie Kristen Doute les mardis’ “Règles de Vanderpump” – et ce n’était pas un endroit amusant.

Kristen a été à la fois avec Stassi et Katie Maloney, les deux femmes affirmant que leur amitié est définitivement terminée. Beau, cependant, était toujours ami avec Kristen, un fait qui a clairement bouleversé son autre moitié.

Stassi a dit qu’elle avait été “déclenchée” par le comportement de Katie autour de son homme, avant d’intégrer leur drame de la saison 2 dans le mix “C’est bizarre et ça fait vraiment f – le roi m’a déclenché et ce vieux quand elle était avec Sandoval Jax, m’a trahi et a menti à ce sujet pendant très très longtemps. “

Avec toute cette étrangeté entre eux, Stassi, Katie et Kristen devaient encore promouvoir leur vin Witches of WeHo avec une grande fête. Schroeder ne voulait rien à voir avec cela, réitérant son désir de s’éloigner du partenariat lorsque leur contrat était en vigueur.

“Je suis Beyonce et je suis prête à partir”, a-t-elle déclaré dans un confessionnal.

Pendant que les femmes organisaient la fête – ou, comme Kristen l’a dit, elle a organisé la fête pendant que Katie “aidait” et Stassi ne faisait “absolument rien” – Beau orchestrait son propre événement avec Lisa Vanderpump. Vous voyez, il avait prévu de proposer le lendemain et Lisa s’est portée volontaire pour organiser une fête de fiançailles avec leurs amis et leur famille après que Stassi (espérons-le) ait dit oui.

Lisa a dit qu’ils devraient inviter Kristen à la fête de fiançailles, avec Beau disant qu’il verrait comment tout se passerait à l’événement vinicole ce soir-là et partirait de là. Eh bien, en fonction de l’événement, il est sûr de dire que Kristen ne marquera probablement pas d’invitation.

Lors de la soirée des sorcières, Beau a essayé de dire à Stassi qu’ils pouvaient au moins garder Kristen «à bout de bras», mais elle ne l’avait pas. Elle l’a supplié «d’être d’accord avec moi, de ne pas vouloir être ami avec quelqu’un qui me stresse et me retire de ma vie au lieu de l’aggraver».

Après cette conversation tendue, il a ensuite parlé à Kristen, qui lui a demandé s’ils étaient toujours amis. Il a dit que bien sûr qu’ils l’étaient, mais il ne lui ferait probablement pas “le plus gros câlin comme je le ferais normalement” avec Stassi en train de regarder.

“Donc tu ne peux pas être mon ami parce que Stassi ne m’aime pas?” Demanda Kristen, à bout portant, “N’êtes-vous pas autorisé à avoir des amis avec lesquels elle n’est pas amie?” Il a dit qu’il ne voulait tout simplement pas contrarier Stassi, incitant Kristen à demander: “Avez-vous peur d’elle?”

Pour aggraver la situation, Stassi est venu alors que Kristen lui a dit: “J’essaie juste de parler à mon amie.”

“Mon petit-ami”, a corrigé Stassi, en disant que le commentaire de Doute était “une chose tellement bizarre à dire.” Alors que Kristen prenait la fuite, elle a déclaré que toute la confrontation était “inappropriée lors d’une fête du vin”.

Kristen ne faisant plus partie de la conversation, Stassi a alors visé Beau, disant qu’il ne devait rien à Doute. “Voulez-vous courir après elle? Êtes-vous si contrarié par la fin de votre amitié?” elle a demandé. “Qu’est-ce que c’est? Je suis secouée. Qu’est-ce que tu fous, pourquoi es-tu si fâchée à son sujet? Tu continues de choisir Kristen!”

“Tu ne choisis pas qui sont mes amis Stassi”, répliqua-t-il, disant qu’il avait toujours le droit de considérer Kristen comme une amie. Comme il lui a demandé pourquoi elle était si contrariée, elle a répondu qu’il «tenait quelque chose de bizarre».

“Vous pouvez rentrer chez vous à Kristen ou vous pouvez rentrer chez moi”, lui a-t-elle dit. “Je me sens si gêné et si bizarre et je ne peux pas croire que tu me fais ça en ce moment. Je suis bouleversé et tu refuses de me regarder! Je suis ton f-roi, n’est-ce pas? Suis-je non? Beau, n’est-ce pas?! “

Alors qu’il lui lançait un regard vide, Stassi sortit. Tout le monde a regardé sous le choc, alors qu’il a ensuite dit à Katie: “Je suis censé lui proposer demain.”

Bien que cela ne semble pas bon, nous savons tous les deux ont fini par se fiancer, avec la proposition diffusée sur l’épisode de la semaine prochaine.

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.