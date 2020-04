Récapitulatif des règles de Vanderpump: Tom et Katie se marient à nouveau

Si au début vous ne réussissez pas, dites à nouveau “oui”.

Mardi soir “Règles de Vanderpump,” étoiles Tom Schwartz et Katie Maloney une deuxième fois, après une erreur de paperasse, le mariage de 2016 n’a jamais été légalisé. Dans un effort pour corriger cette erreur, les deux se sont rendus à Las Vegas pour un mariage rapide au Caesar’s Palace.

Cependant, tout le monde dans la distribution n’a pas marqué d’invitation. Tandis que Tom Sandoval, Ariana Madix, Stassi Schroeder, Beau Clark, Lala Kent, Randall Emmett, Lisa Vanderpump, Ken Todd, Jax Taylor, Brittany Cartwrightet Max Boyens étaient tous présents, Kristen Doute était profondément déçue qu’elle ait été laissée de côté.

Alors que Kristen et Scheana Shay se sentait mal à l’aise de ne pas y assister – Shay, semble-t-il, a été invitée mais n’a pas pu y aller car elle traversait le processus de congélation des œufs – Doute a détaillé le sentiment d’être laissé de côté.

“J’ai coupé Katie, Stassi et Beau’s [Instagram] histoires. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas le toucher accidentellement. Je ne veux pas me sentir triste. Les gens f – king sucent “, at – elle dit.” Ils ont vraiment vraiment f – king blessé mes sentiments et je ne peux pas prendre le combat avec mes deux ex meilleurs amis maintenant. Joyeux mariage. “

Dans un confessionnal, elle a ajouté: “C’est f – roi dévastateur. C’est littéralement ma chevauchée ou mourir, deux meilleurs amis. Comment pouvons-nous continuer à traverser ces immenses moments de la vie sans l’autre. Je suis f-roi le cœur brisé. “

À Sin City, cependant, tout le monde vivait le meilleur moment de sa vie.

Stassi habillée en religieuse, tandis que Sandoval portait un costume d’Elvis alors qu’ils officiaient tous les deux le mariage. Brittany portait du blanc, tandis que Tom portait un costume de cow-boy. Au cours de la courte cérémonie, Sandoval a plaisanté en disant que ce mariage était officiel, “et par officiel, je veux dire que nous avons en fait les documents.”

“Nous sommes ici pour assister une fois dans une … deux fois dans une vie”, a plaisanté Stassi. “Je ne sais rien du mariage – Beau! – mais j’ai l’impression que tout est de la faute de Schwartz et Schwartz obtient maintenant son mariage de rêve de nous tous faire face à la merde à Vegas.”

Leurs nouveaux vœux incluaient chacun d’eux promettant d’être l’autre «chevauchée ou mourrait», pour le reste de leur vie et «dans l’au-delà». Après la cérémonie, le certificat de mariage a été signé, mais Schwartz l’a perdu littéralement quelques instants plus tard.

Dit Katie quand ils n’ont pas pu trouver la documentation le lendemain matin: “J’ai épousé un imbécile, ça va.”

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.