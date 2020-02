Récapitulatif du manifeste Saison 2, épisode 5: Jared fait un mouvement sinistre

“Manifeste” n’a certainement pas reculé, lançant quelques boules de courbe à nos personnages, les poussant tous au bord du gouffre. Mais tout est-il comme il semble avec chacun d’eux?

Nous nous posons certainement cette question après avoir vu les mouvements que Jared faisait cette semaine avec sa nouvelle petite amie serveuse. Bien sûr, elle est magnifique, mais qu’est-ce que tu fais, mec? Sauf si vous savez exactement ce que vous faites.

Nous commençons également à nous inquiéter de plus en plus d’Olive et à nous demander si TJ est le bon gars qu’il semble être. De plus, un flashback avec des connexions directes au présent qui n’a rien à voir avec les appels ou les passagers. Non, sérieusement, comment est-ce possible?

Cela soulève à nouveau des questions quant à savoir si les passagers étaient aléatoires et qui aurait pu être au courant du vol, des passagers et de ceux qui avaient été laissés derrière même deux ans après la disparition de l’avion. Bien sûr, tout cela est lié au plus grand mystère de ce qui est arrivé au vol 828 et au cœur de toute la série, donc nous n’attendons pas encore ce genre de réponses.

Mais cela ne nous empêche pas d’avoir un tas de questions de nature plus immédiate. Voici ce qui nous tient éveillés la nuit après le versement de cette semaine.

Qui est “Save Her” de Ben?

Au début, il semblait certainement que ce pourrait être sa fille (c’est une fille!) Avec Grace, mais ce genre de chose s’est transformé en un non-événement. Donc, l’allusion lourde à la fin de l’épisode semble indiquer qu’il suggère qu’il doit sauver Olive. Mais de quoi? De l’Église des croyants? De Adrian? Les motifs d’Adrian sont-ils plus sinistres que l’argent?

Ou peut-être est-ce simplement qu’Olive est en danger simplement en étant associée à l’église. Après tout, il venait d’être attaqué et déchiré par Xers plus tôt dans l’épisode. Soit dit en passant, pouvons-nous dire qu’il était probablement malavisé que Ben se présente dans un sweat à capuche pour menacer et brutaliser Adrian presque immédiatement après que des hommes de cette description aient déchiré l’endroit?

À ce stade, il n’a rien sauvé d’Olive, mais Grace n’a pas fait un très bon travail en ce qui concerne son appel à «lui ouvrir les yeux». Est-il possible que ces appels soient en quelque sorte connectés et que c’est le même “elle”. Cela pourrait toujours être Olive, car peut-être que Grace avait tort de penser que c’était Xer Soccer Mom (ou c’est un appel toujours en attente).

Que sait le diseur de bonne aventure?

Ce symbole sur le chronomètre est également en attente, ce qui est devenu infiniment plus compliqué lorsque Grace a révélé qu’un lecteur de tarot avait donné cette carte à Oliver deux ans après la disparition de 828. Comment ce symbole (qui est également lié à l’appel du paon) pourrait-il figurer sur cette boussole? D’autant plus que nous savons qu’il s’agissait d’une gravure ajoutée plus tard, bien que l’on ne sache pas exactement quand.

Cela soulève tellement de questions de savoir si c’est une coïncidence ou si cette diseuse de bonne aventure se connecte en quelque sorte aux passagers disparus, même toutes ces années? Savait-elle quelque chose de plus que d’être simplement bon dans son travail? Les règles de “Manifest” peuvent différer des nôtres, alors peut-être qu’elle n’est qu’une vraie voyante, mais nous soupçonnons qu’il y a quelque chose de plus que cela.

A-t-elle reconnu Olive et Grace comme des survivants de passagers disparus? Si oui, quelle était la raison pour laquelle elle a voulu implanter ce message d’espoir dans Olive dans la mesure où il est devenu un mantra qu’elle répète à ce jour? Pourquoi était-il si important qu’Olive n’ait jamais perdu espoir que le vol 828 revienne?

Pourquoi Jared se met-il au lit avec Xers?

Nous avons été un peu méfiants des motifs de Jared de se mettre soudainement en contact avec un barman au hasard, et maintenant nous sommes encore plus confus. Il est soit profondément caché – peut-être sans que le capitaine ne le sache – ou il est vraiment si en colère contre Michaela, qu’il se retourne contre elle et tout le monde.

C’est parce que non seulement le frère du barman est un Xer, mais c’est Jared qui les a informés que le raid de Michaela arrivait, leur donnant le temps de s’échapper. Cela a également fait ressembler Mick à un idiot devant un capitaine qui semble déjà la détester, bien que cela puisse être une vengeance minime pour elle le jetant sous le bus. En vérité, cependant, le capitaine peut ne pas aimer beaucoup l’un ou l’autre.

Si Jared travaille sous couverture pour aller à la racine de ces Xers, il semble avoir décroché un jackpot lorsque Billy l’a emmené voir son «patron», qui s’est avéré être le même Simon White qui a joué un rôle clé dans l’embauche de Ben à l’université … et se trouve être mariée à la maman de Grace en colère, définitivement pas une amie.

Si c’est ce qu’il fait, c’est bon pour tout le monde. S’il va complètement Xer, alors c’est une terrible nouvelle. Le fait qu’il sache que Grace et Cal ont été ciblés par Xers devrait le rendre plus réticent à vraiment travailler avec eux. Peu importe ses pensées sur Michaela, il doit toujours considérer Grace et Cal comme non seulement des innocents, mais une famille élargie.

Pourquoi le capitaine est-il si dur?

Mais autant que nous remettons en question les motivations de Jared en ce moment, nous devenons de plus en plus méfiants envers ce nouveau capitaine par l’épisode. Nous comprenons qu’elle ne fait pas confiance à Michaela et à ses pronostiqueurs anonymes pour sauver la journée encore et encore, mais son hostilité ouverte à chaque étape d’une enquête ou même d’un interrogatoire n’a aucun sens.

Est-ce personnel et mesquin, ou le capitaine est-il également suspect et peut-être travailler avec Xers? Si elle déteste Michaela en partie simplement parce qu’elle est une 828er, cela pourrait rendre certains de ses comportements un peu plus sensés. Cela dit, cependant, cela complique ce que fait Jared.

À moins que, dans le cadre de son infiltration secrète, il essaie d’exposer le capitaine comme faisant partie de leur groupe, essayant de saper le travail de Michaela et espérant utiliser Jared pour l’aider, elle et les autres Xers, à atteindre leurs objectifs, quels qu’ils soient.

À quoi sert le bâtiment Xers?

Ben et TJ ont compris qu’il y a un schéma et ce qui semble être une stratégie coordonnée pour les attaques de Xer, et une partie consiste à chasser la police de l’odeur. Maintenant, s’ils ont un intérieur (ou deux) au NYPD, cela aiderait certainement à garder les flics hors de leur chemin.

Alors que le Major entre dans la clandestinité, notre attention semble se déplacer (au moins pour l’instant) vers les Xers, alors que pourraient-ils faire? Pourquoi les tactiques de confusion coordonnées pour garder la police floue? Et la destruction de la crédibilité de Michaela auprès des officiers réguliers fait-elle partie de cette stratégie, car elle est la seule vraiment engagée à faire quoi que ce soit contre les attaques contre les passagers?

Pourquoi mettre Ben à l’université, à moins que comme le Major avec Saanvi, c’est dans l’espoir d’avoir une meilleure connexion avec la recherche de Ben et son travail obsessionnel sur les passagers? Pourquoi attaquer des cibles aussi prestigieuses que Grace et Cal dans la sphère 828? Et que veulent-ils finalement? Veut-on 828 morts? Arrondi et mis en camp? Et … sont-ils associés de quelque façon que ce soit à la Major et à son organisation?

Qui est Courtney?

Enfin, sur une note beaucoup plus personnelle, qui est Courtney? Y a-t-il une histoire derrière elle autre que le simple fait d’être l’épouse de Zeke? Il y a si peu de choses que nous savons sur son passé qu’il est certainement possible qu’il se soit marié à un moment donné et qu’il soit séparé, séparé ou divorcé, il ne l’aurait probablement pas dit à Michaela.

Mais y a-t-il un lien avec les rapatriés? Quand étaient-ils mariés? Depuis combien de temps sont-ils mariés? Avait-elle un lien avec lui pendant qu’il s’est retrouvé dans cette grotte où il a eu sa disparition et son retour ultérieur?

Ou est-elle juste ici peut-être pour compliquer les choses entre Zeke et Michaela de la même manière que Jared rend les choses compliquées. Aussi, pourquoi est-elle arrivée chez Michaela dans la panique? Est-elle en danger ou pose-t-elle un fil? Combien de personnes savent que Zeke est également un rapatrié? Est-il en danger comme les passagers?

“Manifest” ne répondra sûrement à aucune de nos questions et en soulèvera un tas plus alors qu’il se poursuit le lundi à 22 heures. ET sur NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Week-end du Super Bowl

Bibliothèque Seth Poppel / Yearbook

25 stars qui ont joué au football HS en l’honneur du Super Bowl LIV