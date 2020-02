Récapitulatif du manifeste Saison 2, épisode 7: Assaut explosif contre des passagers

Au moins le premier appel majeur “Save the Passengers” arrive et il est tout aussi terrifiant et dangereux que prévu dans l’épisode le plus bourré d’action et explosif de “Manifest” à ce jour.

Pour la première fois depuis qu’ils ont tous convergé sur le site de l’explosion de l’avion, il semble que des dizaines de passagers se soient à nouveau réunis, mais cette fois ils y ont été attirés et presque tués. Et pourtant, cette menace ne venait pas du Major ou des Xers. Cela venait d’un des croyants d’Adrian … peut-être son croyant le plus fervent.

Adrian a vanté que les passagers sont des “miracles” et a même suggéré qu’ils ne pouvaient pas mourir. Eh bien, deux développements majeurs cette semaine ont remis cela en question immédiatement, car un passager clé que nous avons appris à aimer et à aimer semble être décédé, et un autre rapatrié peut être sur ses talons.

Nous avons également finalement obtenu la réponse à l’une de nos questions de longue date avec la révélation de qui est exactement Alex et pourquoi il a levé la tête de Saanvi. Eh bien, il s’avère qu’Alex n’est pas du tout un “il” mais plutôt un collègue professionnel et apparemment un amoureux de Saanvi. Pour compliquer encore les choses, quand elle a abandonné Saanvi, c’était pour rester avec son mari et sa famille … alors c’est désordonné.

Mais il s’est également avéré qu’Alex était la seule personne vers qui Saanvi pouvait se tourner dans son travail professionnel, et elle l’a donc fait à nouveau pour essayer d’éradiquer le marqueur ADN qui identifie les passagers. Sa théorie est qu’en supprimant le marqueur, ils pourraient éradiquer les appels et (plus important encore) la date de décès.

Mais d’abord, les appels majeurs de «Save the Passengers» qui se profilent toute la saison ont finalement fusionné dans la tentative de meurtre fanatique de dizaines de passagers; nous ne connaîtrons peut-être pas le nombre total de décès avant la semaine prochaine. Isaiah a été minutieux en ce qu’il a empoisonné le champagne qu’il distribuait et a tenté d’enfermer tout le monde pour qu’ils puissent mourir dans le feu.

Quand les gens ont commencé à s’échapper de toute façon, il a attrapé une Olive blessée, provoquant TJ – qui venait de déclarer un amour mutuel avec elle – de l’attaquer et de se laisser distancer lorsque Ben a sorti Olive du club en flammes, et cette image est juste une des nombreuses questions que nous avons après le point culminant de tant d’histoire.

Même si nous obtenons une résolution et des réponses, il y a toujours tellement plus de questions!

Pourquoi Adrian mentait-il à propos d’appels?

Maintenant, nous ne savons pas si nous devrions penser qu’Adrian est un mauvais gars, mais nous voulons savoir pourquoi il a menti à propos de Callings, pour être exposé au Club lorsqu’il en a partagé un avec Ben et Michaela. Mais aussi, pourquoi était-il alors sorti de l’avion? Est-ce parce qu’il avait honte de ses appels? Pour quelqu’un qui vante les miracles, pourquoi en douterait-il ou aurait-il du mal à y croire? Adrian est-il une fraude, comme Ben l’a pensé il y a longtemps, qui ne croit pas ce qu’il jaillit?

Pourquoi Courtney essaierait-elle d’encadrer Zeke?

Nous pensions avoir fini avec Courtney la semaine dernière, mais peut-être pas. Il n’y avait pas de résolution sur Pills-Gate, mais nous essayons de croire que Zeke est un bon mec et ce ne sont pas ses pilules. Courtney les a-t-elle plantées, et si elle l’a fait, pourquoi? Espère-t-elle détruire Michaela et Zeke; elle a également suggéré à Michaela de vérifier les pilules? Ou est-ce une vieille cachette, ou peut-être que Zeke est sorti du wagon? Nous pensons que c’était Courtney, ce qui signifie qu’elle pourrait encore être de retour avant le retour de la saison. Est-elle la clé des appels, ou tout simplement Zeke pertinente?

Comment les mains de Zeke n’ont-elles pas brûlé?

En parlant de la pertinence de Zeke, nous avons tous vu qu’il tenait le faisceau allumé pendant que Michaela libérait Bethanny (agent de bord), non? Comment est-ce possible? Ce n’est pas nécessairement une question de rapatriée, car Michaela n’était certainement pas en mesure de soulever le faisceau sans se brûler les mains. Peu importe ce qui pourrait lui arriver d’autre, cela devrait être impossible, ou même peut-être un miracle. D’autres passagers ont-ils de telles capacités – ce qui rend peut-être Adrian un peu juste – ou est-ce lié à ce qui semble se passer avec Zeke (plus à ce sujet plus tard).

TJ et Isaïe sont-ils morts?

La dernière fois qu’ils se sont bagarrés sur le sol du club alors que Ben et Olive ont fui le bâtiment (Ben portant dramatiquement Olive – plus de détails plus tard), ils étaient probablement encore dans le bâtiment quand il a explosé de l’intérieur. Il est possible qu’ils aient survécu, et tout le monde sait que si vous ne voyez pas de corps, vous ne pouvez pas déclarer la mort en ce qui concerne la télévision et les films. Dans le même temps, leur mort pourrait servir de double catalyseur à la fois à la famille Stone et à Adrian.

Comment Adrian réagira-t-il au feu du club?

La mort de TJ va à l’encontre de la conviction d’Adrian que les passagers ne peuvent pas mourir. S’il y croyait vraiment, il est secoué au plus profond de lui. S’il est un escroc, il doit travailler sa rhétorique. Adrian et son église sont à la croisée des chemins et il sera intéressant de voir ce qui se passera ensuite. S’il n’est pas un opportuniste tordu, alors cela le dévastera, que la vie d’un enfant a été perdue (et peut-être d’autres) en raison de l’agitation de ses congrégations. Il pourrait devenir un allié. Ou il peut simplement tordre l’église encore plus et devenir une épine encore plus grande du côté de Ben. Le temps nous le dira, car on ne savait vraiment pas où était sa tête alors qu’il s’éloignait.

Zeke gèle-t-il à mort?

De retour à Zeke, cependant, c’était plus qu’un peu choquant de ne pas le voir se brûler les mains avec cette poutre dans le feu, mais encore plus choquant lorsque Saanvi a révélé qu’il ne souffrait pas de brûlures à la main, mais plutôt d’engelures. Serait-ce le début de la fin pour Zeke? Le chauffeur du camion s’est noyé sur un sol sec lorsque sa date de mort a frappé, Zeke aurait dû mourir de gelures, donc cela semble être sa fin. Cela n’aurait pas dû suffire à compenser les brûlures, de sorte que la question demeure, mais cela représente un avenir potentiellement horrible pour les passagers s’ils sont morts dans un horrible accident d’avion.

Saanvi a-t-il guéri la date de décès?

En même temps, peut-être que tout est évitable? Nous imaginons que Saanvi, qui pense avoir trouvé le remède lorsque son quatrième essai sur elle-même a retiré le marqueur ADN des passagers, cherchera à injecter Zeke plus tôt que tard. S’il peut être guéri, il en est de même pour les autres passagers. Mais elle pense aussi que les Callings s’arrêteraient, ce qui tuerait en quelque sorte toute la série. Ce n’est probablement pas aussi simple que cela, mais qu’a-t-elle fait ensuite en enlevant ce marqueur en elle-même? Peut-être qu’elle – et Zeke assez tôt – ressentiront des symptômes différents.

Qu’est-ce que le journal d’Al-Zurath?

Ben a suivi une lumière blanche hors du club quand il portait Olive dans ses bras avec une cheville foulée, puis cette lumière a émané du journal d’Al-Zurath quand il a vu un dessin de ce même moment; lui portant Olive. Alors, quel est ce journal? Al-Zurath a affirmé avoir entendu la voix de Dieu, mais est-il également Nostradamus en ce qui concerne la vie des passagers? Si au début de son journal montre un moment qui vient de se passer, qu’est-ce qu’il y a d’autre? Événements à venir? Était-il le premier rapatrié? Avait-il des réponses qui manquent aux passagers?

Pourquoi Ben et Olive sont-ils connectés?

Et la connexion la plus bizarre de tout l’épisode est apparue dans cette image. Ben et Olive sont en désaccord depuis des semaines maintenant, mais TJ était cet étrange pont entre eux. Maintenant, sa mort semble prête à les rassembler et à les rapprocher plus que jamais. Mais ce qu’il en est de ces deux-là est si essentiel. Et le fait qu’Olive ne soit pas montée dans l’avion et que Ben l’ait rendue encore plus convaincante Avait-elle besoin d’avoir cinq ans et demi de plus pour que cette connexion fonctionne?

Encore une fois, cela signifie-t-il que non seulement les passagers étaient pré-ordonnés individuellement à bord de cet avion, mais que certaines personnes se sont arrêtées (rappelez-vous qu’Olive allait monter, mais TJ a obtenu la dernière disponibilité) faisaient également partie du plan. Ce ne sont donc pas seulement les passagers qui en font partie, mais aussi certaines des personnes qui les entourent. Olive recevra-t-elle maintenant des appels, ou est-il important que cette paire en ait un à l’intérieur des appels et un à l’extérieur?

“Manifest” nous pousse à nous gratter la tête tous les lundis soirs à 22h. ET sur NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Collection Everett / .

Le casting de Brady Bunch: où sont-ils maintenant?