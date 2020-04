Récapitulatif KUWTK: les suites de Kim-Kourtney Fight Sparks Drama avec Khloe

La femme derrière Livre noir de Nori – un compte Instagram parodique viral écrit entièrement dans la voix de Kim Kardashian’s impertinente fille de 5 ans – apporte ses talents à TooFab.

Chaque semaine, “Nori” récapitulera de nouveaux épisodes de “L’incroyable famille Kardashian” et nous donner sa vision de tout le drame familial.

(REMARQUE: ce qui suit n’a pas été écrit par Nord Ouest.)

Le spectacle en vedette Kourtney et Kim Kardashian se déchirant en lambeaux. Les filles se frappaient violemment au visage pendant qu’elles Khloe et Kendall essayé de les briser. Finalement, les deux ont été séparés. Khloe était incrédule que les choses en soient arrivées à un point où Kourtney et Kim se sont agressés mutuellement. Khloe a confronté Kourtney à propos de ses actions et Kourtney est entrée dans son visage. Khloe a dit qu’il semblait que Kourtney voulait aussi la combattre et qu’elle devait arrêter de mettre son doigt sur son visage. Khloe a également déclaré qu’elle assommerait Kourtney, mais elle n’a pas recours à la violence.

Kendall a vérifié Kim et elle a dit qu’elle allait bien, mais voulait que Kourtney part parce qu’elle l’a attaquée. Kim saignait littéralement et confuse à propos de ce qui venait de se passer. Elle a dit qu’elle ne parlait pas de violence, mais elle ne voulait pas que Kourtney pense qu’elle pourrait simplement l’attaquer et s’en tirer. La production semblait également confuse. Pendant ce temps, Khloe a commencé à nettoyer le maquillage de ses murs du combat.

KKW Beauty se nettoie très facilement. C’est l’un des avantages du maquillage bon marché. – NW

Toutes les filles sont retournées dans la chambre et Kim a dit que Kourtney était le problème, tout le monde le pensait et elle devait partir. Kourtney a riposté en disant que c’était juste le récit de Kim et qu’elle n’avait jamais besoin d’être avec aucune de ses sœurs. Kim a simplement répondu par «Au revoir».

Kourtney a soutenu que Kim et Khloe se liguaient sur elle et que son attitude reflétait leur comportement envers elle. Elle a dit que quand elle voit Kim et Khloe en dehors du tournage, tout va bien, mais pas dans l’environnement de tournage. Kourt pensait qu’elle avait atteint son point de ne plus pouvoir tolérer le jugement de Kim et Khloe. Elle est finalement partie, mais pas avant de crier “Je ne veux pas être près de ton gros cul!” chez Kim et “Tais-toi!” à Khloe, qui lui a demandé de ne pas crier parce que True dormait.

La langue de tante Kourt était inacceptable. Prenez un cours sur vous. Vous êtes le visage de POOSH. Bien sûr, personne ne le lit maintenant, mais un jour quelqu’un le pourra. Est-ce vraiment ainsi que vous souhaitez que votre marque soit représentée? – NW

Après le départ de Kourtney, les filles ont raconté que même s’il y avait eu des frictions entre elles récemment, elles étaient toujours étonnées que Kourtney soit devenue si folle. Alors que Kendall a nettoyé le sang de Kim de Kourtney en la grattant, Kendall a déclaré que le comportement de Kourtney provenait de l’insécurité et de la perte de son esprit face à ses boutons poussés. Plus tard, Kim et Khloe ont appelé Kris, qui est à Paris, pour lui parler du combat. Cependant, Kris était un peu ivre et lors d’une fête, elle s’est donc précipitée hors du téléphone. Khloe ne pensait pas que Kris prenait le combat au sérieux.

Si Kris ne fait pas 10% de ce dont vous parlez, elle n’est pas intéressée. Je l’ai appelée une fois pour lui dire que j’avais perdu une dent et elle voulait seulement savoir si nous pouvions rédiger un contrat qui stipule qu’elle obtient 10% de tout ce que la fée des dents a laissé sous mon oreiller. – NW

Chez Kourtney, des amis proches de la famille, Malika et Kadijah Haaq, se sont entretenus avec elle pour s’assurer qu’elle allait bien. Ils avaient déjà parlé à Khloe, mais voulaient lui parler aussi. Kourtney a commencé à pleurer quand elle a expliqué qu’elle était piégée et qu’elle était plus en colère contre Khloe qu’elle ne l’était contre Kim. Elle s’attendait à se battre avec Kim, mais pas Khloe. Elle a estimé que Khloe prend toujours le parti de tout le monde sauf le sien. Malika et Kadijah ont suggéré à elle et à ses sœurs d’apporter une manière de parler plus aimante et d’une manière que Kourtney ne se sente pas irrespectueuse. Kourtney a ensuite expliqué que le jour du combat, elle se sentait bien, mais Kim avait une attitude et c’était une mauvaise ambiance.

Elle a admis qu’une partie de cela est sa propre inquiétude à propos du tournage de cette saison. Elle ne voulait pas manquer le temps avec ses enfants et ça n’en vaut pas la peine. Kadijah a continué en lui disant d’arrêter de filmer et si elle avait besoin d’une pause, faites une pause. Kourtney a avoué qu’elle était déçue d’elle-même et que sa réponse à Kim ne correspondait pas aux commentaires de Kim. Elle savait que la violence n’était pas la réponse, mais ce n’était que l’accumulation. Kourtney leur a fait savoir qu’elle et ses enfants étaient censés aller en Arménie avec Kim et ses enfants, mais ils ne parlaient pas pour le moment. Malika et Kadijah l’ont encouragée à continuer son voyage et à s’excuser.

Les Malikas sont tellement incroyables. Non seulement ils promènent mon chien, trient mon courrier et prennent de nombreuses notes lors de mes réunions, mais ils donnent également d’excellents conseils pour les relations avec les sœurs. Parfois, il faut des gens de l’extérieur pour critiquer la situation. Même si ces personnes sont sur votre liste de paie. – NW

De retour chez Khloe, Kim a informé Scott et Khloe de sa conversation avec Kourtney. Kourtney a dit qu’elle faisait une dépression nerveuse, qu’elle était malheureuse et qu’elle avait l’impression de l’avoir perdu. Kourtney s’est excusé d’avoir fait du physique. Kim a dit que Kourtney était en colère contre Khloe, mais l’a pris pour elle. Khloe pensait qu’il était irresponsable pour Kourtney d’avoir ces sentiments envers elle mais a attaqué Kim, alors elle a envoyé un SMS à Kourtney et lui a demandé si elle voulait parler. Kim et Kourt ont convenu de mettre le drame de côté et d’aller en Arménie.

A Paris, Kris a reçu un texte de Kylie’s assistant l’informant que Kylie était absolument trop malade pour aller à Paris et qu’elle devait aller à l’hôpital. Kris a commencé à paniquer parce qu’ils s’étaient engagés et que beaucoup d’argent avait été dépensé. Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle allait dire à Balmain. Elle se sentait horrible et voulait pleurer, mais Corey a dit qu’ils devaient entrer dans le contrôle des dégâts dès que possible.

La plupart des gens seraient troublés par le fait que Kris était plus préoccupée par l’accord commercial qu’elle ne l’était par la santé de sa propre fille. Je suis sûr que ces gens n’ont jamais signé et ne concluront jamais un contrat d’un million de dollars avec une marque de mode haut de gamme. Je suis aussi sûre que ces gens sont tante Kourt. – NW

En Arménie, Kim et Kourt avaient prévu de baptiser leurs enfants, de rencontrer le président arménien pour sensibiliser au génocide arménien, et Kim a dû faire de la presse. Quand ils ont quitté leur hôtel, Kourtney a été surpris qu’il y ait tellement de fans qui attendaient de les voir dehors. Elle aime ses fans, mais parce que Kourtney était en décalage horaire et le drame récent, elle espérait un voyage plus discret.

Étant donné qu’elle n’a rien payé, il est intéressant que tante Kourt ait toutes ces attentes. – NW

A Paris, Kris était toujours contrarié que Kylie n’ait pas pu venir à Paris. Corey a dit qu’elle ressemblait à une momager et qu’elle devait passer en “mode maman”. Il a dit qu’elle devait appeler Kylie et la réconforter. Kris a accepté et a décidé de se concentrer sur la façon de se débrouiller avec Balmain.

De retour en Arménie, Kim et Kourtney ont emmené leurs enfants au Mémorial du génocide arménien, qui est un lieu sacré pour honorer ceux qui sont morts. Kim était ravie d’aller avec Kourtney, car elle était déjà avec Khloe. Kourtney devenait agacé et submergé par les essaims de presse et le manque d’intimité pendant la visite. Elle était également très décalée.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas amener des personnes non célèbres dans notre monde. Ils ne sont pas habitués à l’attention. Il peut être accablant de passer de l’ignorance, de la mise à l’écart à la photographie et au harcèlement. Tante Kourt et les enfants Disick ne sont tout simplement pas prêts pour notre vie. – NW

Le jour du spectacle Balmain à Paris, Kris a discuté avec l’actrice Eva Longoria de la colère de Kylie lorsqu’elle a réalisé qu’elle ne pouvait pas être à Paris. Kris était dévasté pour elle. Cependant, Balmain était géniale à ce sujet et le directeur artistique qui est intervenu savait vraiment ce qu’elle faisait. Compte tenu de tout ce qui aurait pu mal tourner, tout s’est bien passé et le spectacle était incroyable.

Je ne connais personne qui a vu ce spectacle et j’ai beaucoup d’amis dans l’industrie de la mode. Ce spectacle s’est-il même produit? – NW

Chez Kendall, Khloe a lu un texte qu’elle avait envoyé à Kourtney lui demandant d’avoir une conversation. Neuf heures plus tard, Kourtney a renvoyé un SMS ne répondant pas à la question de Khloe, mais a envoyé une vidéo de l’avion privé dans lequel elle se trouvait. Kendall a dit que Kourtney n’a pas conscience de soi et qu’elle ne peut pas dire quand elle a tort. Après Scott s’est présentée à la maison, Kendall a ajouté qu’elle pense que la rupture de Kourtney avec Scott l’a mentalement foirée et qu’elle ne s’en est jamais occupée. Scott n’était pas d’accord et estimait que Kourtney se sentait incompris. Il savait que Kourtney voulait bien faire et voulait être en bons termes avec tout le monde, ça ne se passe pas toujours comme ça.

Bien sûr, tante Kourt est foirée. Elle et Scott ont rompu, puis il a commencé à sortir avec quelqu’un qui est assez jeune pour sortir avec Mason à la place. Comment s’en remet-on? – NW

En route pour rencontrer le président de l’Arménie, Kourtney a déclaré à Kim que même si elle aimait voyager, elle était malheureuse en Arménie et que la visite au mémorial du génocide arménien était si peu agréable à cause de toutes les personnes autour. Kim a convenu que c’était ennuyeux, mais elle pensait qu’il était important que les gens la prennent en photo au mémorial. Kourtney a ajouté qu’elle n’aimait pas être une «célébrité». Kim a été déçue de l’attitude de Kourtney, d’autant plus que ce voyage n’était pas des vacances et qu’il s’agissait de sensibiliser au génocide arménien et de le faire reconnaître par les États-Unis. Après le dîner avec le président, Kourtney a finalement compris pourquoi le voyage était si important.

“Celebrity” était un choix audacieux de mots pour tante Kourt à utiliser.

Maman et moi avons dit très clairement à tante Kourt que le voyage en Arménie n’était pas un loisir, alors pourquoi l’attitude? Nous avons eu la presse, des conférences et des réunions. Certains d’entre nous doivent travailler et ne pas passer du temps sur Tumblr toute la journée et l’appeler POOSH. – NW

Plus tard, Kourtney et Kim ont baptisé leurs enfants dans la plus ancienne église du monde. À la dernière minute, Kim et Kourtney ont également décidé de se faire baptiser.

J’ai proposé un exorcisme pour les enfants Disick. Un baptême n’est pas assez fort. – NW

Après le voyage arménien, Kourtney et Khloe ont eu une conversation avec Malika et Kadija en tant que médiateurs. Kim était là en tant que spectatrice. Khloe a dit qu’elle ne sentait pas qu’elle pouvait être elle-même avec Kourtney et si elle ne donnait pas à Kourt ce qu’elle voulait, elle lui explosa. Ils ont immédiatement commencé à se disputer et Kourtney a commencé à pleurer. Malika et Kadijah ont dit qu’il y avait trop de coups et qu’ils devaient ramener l’amour. Les filles ont finalement conclu un pacte pour être conscientes de la façon dont tout le monde communique. Khloe se sentait bien dans la conversation.

À la fin de l’épisode, Kourtney a décidé de prendre un grand recul par rapport au tournage et a déclaré qu’elle choisirait ce qu’elle autoriserait les caméras à suivre. À l’avenir, elle ne filmera que des choses qui l’excitent, comme son apparition à une conférence verte. Elle voulait reprendre son emploi du temps pour pouvoir planifier son temps de maman. Elle veut se sentir épanouie et heureuse.

C’est tout le karma. Tu te souviens quand tante Kourt ne voulait pas me laisser organiser mon premier anniversaire à sa maison alors que ma famille et moi étions entre deux demeures? Eh bien, quand vous faites de la clownerie, le clown revient mordre.

Les RH du réseau n’ont pas apprécié le comportement de tante Kourt et l’ont voulue complètement absente de la série. J’ai supplié les producteurs de la laisser rester en quelque sorte parce qu’elle a des enfants et un site Web en difficulté. Elle a besoin d’une certaine forme de revenu et elle et ses petits monstres ne s’installent pas avec nous.

J’espère que son nouveau calendrier de tournage lui donnera plus de temps pour fixer des limites, garder Mason hors d’Instagram et se concentrer sur sa marque de style de vie qui ne intéresse personne. – NW