Récapitulatif «La rédemption dans son coin»

L’épisode 13 de Law & Order: SVU implique une affaire qui touche un peu trop près pour Kat (Jamie Gray Hyder). Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé dans l’épisode. Il y a des spoilers à venir pour la saison 21 de SVU.

Le capitaine Benson a une belle conversation avec un vieil ami

Jamie Gray Hyder et Mariska Hargitay | Banque de photos de Virginia Sherwood / NBC / NBCU via .

L’épisode commence avec la vidéo de Captain Benson (Mariska Hargitay)

bavardant avec Rafael Barba (Raúl Esparza). Les fans se souviendront que Barba était

l’ADA pour l’équipe pendant un certain nombre d’années. Il souhaite à Benson un joyeux anniversaire

et promet de l’emmener dîner à son retour en ville. C’était un doux

retrouvailles et une bonne façon de commencer les choses.

Le match de boxe de Kat entre en jeu

Kat, le nouveau membre de l’équipe SVU, a un match de boxe et tout le monde promet d’y assister. Benson oublie et ne peut malheureusement pas y arriver.

Kat va au gymnase où se trouve son entraîneur. Elle voit une fille

sortir de la pièce juste avant elle et elle remarque Roméo, le formateur,

ajustant son pantalon après. Il insiste sur le fait qu’il fixait son épaule luxée,

mais quand Kat invite Cammy, elle ne sait pas de quoi elle parle au début.

Pendant le match, Kat combat Esperanza (Manni L. Perez) et perd contre elle. Kat va parler avec Benson le lendemain de ses soupçons à propos de Roméo et de toute la situation. Benson, bien sûr, lui donne de bons conseils: faites confiance à votre instinct.

Kat parle avec Cammy qui dit qu’elle se sent bien. Sa

grand-mère rentre à la maison et ne sait rien d’une supposée épaule

blessure. Benson lui demande d’en parler avec sa petite-fille.

Kat se rapproche trop de l’affaire

Kat apprend que son entraîneur Roméo l’a en fait préparé pour qu’elle perde le combat contre Esperanza.

Finalement, Cammy et sa grand-mère viennent voir Benson et admettent que Cammy couche avec Romeo depuis deux ans. Elle dit qu’ils sont amoureux.

Les détectives vont d’abord parler à Roméo avant toute autre chose. Ils arrivent pour trouver Esperanza et Roméo qui se battent. Esperanza le jette au sol et il se frappe la tête dans des escaliers.

Esperanza leur dit à la gare que Roméo n’a jamais touché

elle-même de manière inappropriée. Benson dit à Kat qu’elle est tout simplement trop proche de l’affaire,

ce qui n’aide personne.

Roméo meurt à l’hôpital de complications juste après avoir été mis en accusation. Carisi (Peter Scanavino) dit à Kat qu’Esperanza a besoin d’un avocat maintenant. Esperanza insiste sur le fait qu’elle n’a pas été maltraitée, mais des témoins ont entendu une partie de la conversation entre eux avant le combat.

Kat parle avec Esperanza sans avocat dans l’espoir de l’aider. Kat se rend compte que le père d’Esperanza maltraitait sa fille et que Roméo le savait. Esperanza admet finalement que les abus se sont produits.

La conclusion de l’épisode 13

Les détectives retrouvent Graciella, la sœur d’Esperanza.

Elle a également été maltraitée par leur père, mais elle ne témoignera que si Esperanza

la paie.

Esperanza va sous couverture à la prison dans l’espoir d’obtenir des aveux de son père. Elle finit par paniquer pendant le processus. Elle obtient deux ans pour l’agression en échange. Sa sœur installe son père, qui est arrêté et inculpé.

À la fin de l’épisode, Esperanza et sa sœur sont

réunis et étreindre.