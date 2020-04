Récapitulation de Jersey Shore: JWoww et Angelina partent en guerre après l’épisode de Vegas

Quand un drame sérieux entre Jenni “JWoww” Farley, son petit ami Zack “24” Carpinello et Angelina Pivarnick explosé à Las Vegas l’année dernière, ils ont accepté de mettre une épingle dedans jusqu’à ce qu’ils puissent voir les images lorsque l’épisode a été diffusé.

Jeudi “Côte du New Jersey: vacances en famille” a été filmée après que cela soit finalement arrivé et ce n’était pas joli, alors que JWoww a poursuivi son costar et son petit ami sur les réseaux sociaux – se séparant de 24 ans et cessant de communiquer avec Angelina.

Oui, c’est un épisode de “Jersey Shore” dans lequel les stars de “Jersey Shore” ont réagi en regardant un épisode de “Jersey Shore”.

Petit rappel: à Vegas, les acteurs sont sortis pour une nuit sauvage en ville. Jenni s’est saoulée dans le club, tandis que 24 a rendu Angelina mal à l’aise avec son comportement envers elle au club et dans l’ascenseur alors qu’ils retournaient tous dans leur suite. Découvrez le récapitulatif complet de cet épisode ici ou regardez la vidéo ci-dessus.

Après sa diffusion, JWoww a diffusé sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle se sentait “irrespectueuse de la part de quelqu’un que j’ai appelé un ami et de quelqu’un qui a déclaré m’aimer”. Clairement, Jenni n’était pas la seule surprise par ce qu’elle avait vu.

“Après avoir regardé l’épisode à Vegas, tout le monde a été surpris”, a expliqué Vinny jeudi. “Après l’avoir regardé, je pense que le monde entier a été choqué, y compris Jenni. Après l’avoir vu de ses propres yeux, Jenni est devenue folle et a réagi à sa manière. Je me sens très mal pour Jenni. Son divorce, ses enfants et maintenant pour faire face à une autre rupture publique, Jenni n’en a pas besoin pour l’instant. “

Se présentant à la maison de Snooki pour parler de «tout le drame f-king qui s’est produit depuis la diffusion de l’épisode», Jenni a plaisanté en disant que sa vie «s’effondrait».

“Ravie de regarder l’épisode”, a-t-elle dit avec ironie. “Cela m’a brisé le cœur. J’étais littéralement assis dans mon salon, aveugle. Il n’y avait même pas la moindre idée de savoir comment c’était arrivé.”

“Alors que je regarde cet épisode se dérouler, je regarde à quel point je suis en état d’ébriété et en état d’ébriété, puis je regarde mon petit ami qui ne m’aide pas du tout et aggrave la situation en touchant Angelina de manière inappropriée”, a-t-elle poursuivi. . “Je méritais mieux que cette nuit et c’est quelque chose que je ne peux pas surmonter. Croyez-moi, il a eu le sien.”

Elle a dit que les pitreries de l’ascenseur à elles seules étaient suffisantes pour la décourager. “Je suis mortifiée. Je suis tellement embarrassée. En ce moment, je ne parle pas à Zack”, a-t-elle ajouté, affirmant qu’elle l’avait expulsé et l’accusait de mettre un “énorme fossé entre elle et ses amis. “

Cela a été clairement filmé au moins quelques jours après la méchante guerre sur Twitter entre elle et Angelina, alors que Jenni semblait pleine de remords pour avoir dissipé ses frustrations sur son coéquipier. “Je ne savais pas comment le traiter et y faire face et cela a provoqué une très mauvaise boule de neige avec moi et Angelina”, a-t-elle admis dans un confessionnal.

Toute la situation l’a laissée se demander si elle devrait assister aux festivités du mariage d’Angelina, qui comprenaient sa douche nuptiale, sa soirée entre célibataires et la cérémonie elle-même, au cours de laquelle elle était censée être une demoiselle d’honneur.

S’adressant à son fiancé Chris, Angelina a d’abord été choquée par la réaction de Jenni.

“Elle le voit enfin maintenant et maintenant elle est en colère contre moi, quand je lui ai dit il y a tant de mois?!” s’exclama-t-elle. “Est-ce que cette fille a jamais donné un f-k sur mes sentiments? Elle n’a jamais donné un f-k sur mes sentiments, je ne donne pas un f-k sur le sien. C’est notre temps de mariage et je n’ai pas affaire avec cela. Je vais littéralement m’assurer que je ferai de sa vie un enfer vivant. “

Deena, la seule qui a assisté à la douche nuptiale d’Angelina, espérait faciliter un accord de paix entre ses deux costars. En parlant avec Jenni, elle a expliqué qu’Angelina avait également eu une dispute avec sa demoiselle d’honneur, croyant que Pivarnick ne “savait pas comment résoudre les problèmes”. Deena a ajouté: “Elle se bat avec ses amis.”

Elle croyait qu’Angelina voudrait que Jenni assiste toujours à son week-end de bachelorette à la Nouvelle-Orléans, mais ne “savait pas comment l’exprimer”. Deena a estimé que les deux étaient «trop fiers de leur fierté» en général, avant de demander à JWoww ce qu’elle pensait de se présenter à NoLa pour surprendre Angelina et exprimer qu’elle était prête à réparer leur relation.

Jenni était à terre, voyageant avec Deena et l’aidant à décorer la chambre d’hôtel d’Angelina en signe de bonne foi.

“Je ressens le besoin de m’excuser”, a-t-elle déclaré dans un confessionnal. “Ce n’est pas facile pour moi, mais je vais faire de mon mieux. Je suis curieux de voir si nous pourrons jamais revenir à un bon endroit. C’est comme une série d’événements malheureux. Clôturons cette merde et commençons un nouveau.”

Alors qu’elle espérait réparer les choses avec Angelina, cela ne semblait pas aussi prometteur pour 24 ans.

“Je lui ai littéralement dit que tu avais causé tout cela. Je t’ai dit de ne pas être stupide. Tu pensais que tu étais cool et tu étais stupide”, a déclaré Jenni à Deena après la décoration. “Je ne sais pas comment surmonter cela quand je le regarde. Le pire dans tout ça, il n’a jamais montré ce côté-là pendant 5 mois. Donc à 5 mois, c’était une relation vraiment forte avec lui. -k était-ce? Ça fait mal. Après avoir regardé cet épisode, vous devez y aller, ça y est, c’est fait, nous ne continuons pas après ça. ”

L’épisode s’est terminé avec Angelina se montrant et voyant sa surprise – avec une conversation tendue entre les deux taquinés pour la semaine prochaine.

Pendant que tout cela se passait, les garçons ont planifié leur propre implantation à Las Vegas. Ronnie, cependant, était MIA lorsque l’épisode a été filmé alors qu’il était arrêté à la suite d’un combat explosif avec Jen Harley dans un Airbnb.

Il a d’abord été inculpé d’enlèvement criminel, de violence domestique, de brandissement d’une arme, de mise en danger d’enfants, de deux chefs de résistance à l’arrestation et de menaces de délits. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et les accusations d’enlèvement, d’armes et de menaces criminelles ont été abandonnées. L’affaire est en cours.

Réagissant aux gros titres, Pauly a dit qu’il n’avait pas parlé avec Ron et qu’il lui “donnait juste son espace”. Mike a ajouté: “J’adorerais lui parler quand il en aura l’occasion, juste pour voir où en est sa tête.”

Ils ont tous les deux convenu qu’il n’était pas sain pour Ron d’être avec Jen, disant qu’il “se sent probablement un peu honteux” parce qu’ils l’avaient prévenu d’elle tant de fois auparavant. “Je veux juste lui faire savoir que nous le soutenons en tant que frères et il n’y a aucune honte à cela”, a ajouté Mike.

“Jersey Shore: vacances en famille” est diffusé le jeudi sur MTV.