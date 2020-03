Récapitulation de Jersey Shore: Psychic donne à Ronnie un avertissement à propos de Jen Harley

Quelques semaines seulement avant son arrestation pour de prétendues violences domestiques, un médium a averti Ronnie Ortiz-Magro “courir dans l’autre sens” à partir de Jen Harley, lui disant “ça ne va pas bien se terminer” pour eux.

Le nouvel épisode de jeudi “Jersey Shore,“le gang a tué le temps en attendant de se réunir avec Mike “La situation” Sorrentino après sa libération de prison en rencontrant Nicole “Snooki” Polizzi moyen, une femme nommée Gina.

Dès le départ, Ron n’était pas intéressé. “Je ne veux pas être impliqué, je ne le veux pas”, a-t-il dit à Nicole après avoir évoqué l’idée. Dans un confessionnal, il a ajouté: “Je suis toujours aux prises avec des trucs chez moi et c’est comme si je préférais ne pas en discuter.”

Cela étant dit, Gina a donné un peu de lecture à Ronnie après son arrivée à la maison.

“Vous avez une petite fille, non?” demanda-t-elle, se référant à sa fille, Ariana. “J’ai l’impression que tu es son héros, et pourtant elle va être ton héros. J’ai l’impression que c’est toujours bon contre le mal, où dois-je aller? Tu sais quand tu regardes dans l’océan, et c’est presque comme un tourbillon? Pourquoi me montrent-ils cela? “

“Parce que ça a été toute ma vie l’année dernière”, lui a-t-il dit.

“Le rejet est la protection de Dieu. Donc, si quelqu’un ne vous comprend pas, ne vous fait pas du bien ou ne vous met pas au défi de changer un peu, si quelqu’un ne vous comprend pas de telle manière que vous vous sentez noyé, vous devez diriger l’autre façon et je sens que vous le ferez “, lui a-t-elle dit. “Tu vas commencer à faire ça à cause de ta fille.”

“Je ne sais pas si c’est un modèle”, a-t-elle ajouté, “mais j’ai l’impression que tu vas le casser.”

Après que Ronnie ait ajouté dans un confessionnal que sa fille “a changé ma vie” et que “tout” ce qu’il fait est pour elle, Gina lui a également dit qu’il aurait un autre enfant un jour. “Pas exprès,” dit-elle en riant, “Je vois que vous avez un autre enfant avec quelqu’un de nouveau. Ce sera plus paisible. J’ai l’impression que vous serez un peu plus âgé.”

Lorsque Gina est sortie de la maison, Ron est sorti pour lui parler en privé.

“Je ne voulais pas dire cela devant tout le monde pour respecter la mère de votre fille”, a-t-elle commencé. “L’esprit m’a donné l’impression que ça ne se terminera pas bien, donc si vous pouviez faire quelque chose pour la laisser partir paisiblement afin qu’elle puisse obtenir de l’aide. Elle mérite de l’aide et elle a besoin d’aide. Quoi que vous fassiez, ce sera toujours faux.”

C’est à ce moment que Ron a retiré son pack de micros, afin que les deux puissent continuer à parler sans que l’émission ne capte leur audio. Lorsque les producteurs leur ont demandé de quoi ils parlaient, il leur a répondu: “Je ne veux pas en parler, c’est un peu personnel.” Il a dit à ses co-vedettes qu’elle avait relayé “des choses que je savais déjà”.

Comme nous savons que cet épisode a été filmé juste après la sortie de prison de The Situation en septembre, cette lecture a baissé quelques semaines seulement avant l’arrestation de Ronnie à Los Angeles, à la suite d’un combat explosif avec Jen dans un Airbnb.

Il a d’abord été inculpé d’enlèvement criminel, de violence domestique, de brandissement d’une arme, de mise en danger d’enfants, de deux chefs de résistance à l’arrestation et de menaces de délits. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et les accusations d’enlèvement, d’armes et de menaces criminelles ont été abandonnées. L’affaire est en cours.

En janvier 2020, Ronnie a accusé Jen de l’avoir attaqué en le poussant dans les yeux avec un eye-liner. En février, des sources des forces de l’ordre ont déclaré à TMZ ils ont recommandé qu’elle soit inculpée d’au moins un chef d’accusation de violence conjugale ou de violence familiale.

“Jersey Shore” est diffusé le jeudi sur MTV.