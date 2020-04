Récapitulation de la première de RHOBH: Denise Richards bat Charlie Sheen, Brandi Glanville Drama Teased

“Real Housewives of Beverly Hills” est de retour – et ce spectacle sait que tout le monde meurt d’envie de voir le feu d’artifice entre Denise Richards et le reste de ses costars quand cela Brandi Glanville la rumeur finit par arriver.

Alors que nous devrons clairement attendre un peu pour que cela se produise, la première de mercredi a été marquée avec des références au drame et s’est terminée par une allumeuse pour la saison qui était tout simplement explosive.

La plupart de l’action ce soir a eu lieu à New York pour la Fashion Week, où Kyle Richards insistait sur son grand spectacle pour sa collection Kyle + Shahida. Toutes les femmes – à l’exception des nouvelles arrivantes Garcelle Beauvais et Sutton Stracke – a marché sur la piste, tandis que quelques querelles en coulisses avec son partenaire et directeur de spectacle ont prouvé que Richards était un peu au-dessus de sa tête.

Mis à part la nervosité avant le spectacle et l’ombre subtile, le spectacle a été un succès même avec Sutton – une fashionista claire qui revendique Dolce & Gabbana parmi ses amis proches – qui voulait une pièce pour elle-même.

Avec toutes les femmes de New York, Richards a été rejoint par Beauvais, Erika Jayne et Teddi Mellencamp-Arroyave pour les boissons avant la piste. Alors qu’ils s’asseyaient, Teddi a alerté Denise d’un gros titre sur son ex-mari Charlie Sheen en réponse à sa réclamation, il devait 450 000 $ de pension alimentaire pour enfant.

“Je veux vous informer de quelque chose. Ça va vous énerver”, a prévenu Teddi. “Charlie a répondu publiquement.”

En réaction à sa réclamation, il a publié une déclaration disant: “D et son trafic légal seulement dans la fiction, ma journée devant le tribunal est péniblement en retard. Elle se comporte comme une lâche et la vérité prévaudra.”

“Il m’a traité de lâche? J’ai été appelé pire par lui, ce ne sont que des noms”, a-t-elle déclaré lorsque Teddi a lu son commentaire. “Cela me met tout le monde en colère maintenant. Il ne m’a pas payé de pension alimentaire depuis plus d’un an et il est très chanceux de ne jamais l’avoir poursuivi en justice. C’est une route tellement toxique qu’elle suscite tellement d’anxiété.”

Garcelle a félicité Richards pour avoir pris “la grande route quand il n’était pas nécessaire”, tandis qu’Erika se demandait si Denise avait un avocat. Elle n’en avait pas … et n’en voulait pas vraiment. Cela a surpris Erika, qui a appelé son mari Tom – un avocat lui-même – et lui a demandé des conseils juridiques sur place. Il a conseillé à Denise d’aller au tribunal “avec moi ou quelqu’un d’autre”.

Richards n’était pas pressée de se faire aider ou de se battre et a simplement dit qu’elle s’en occuperait à son retour à Los Angeles. Dans un confessionnal, elle a ajouté: “J’apprécie les conseils f-king. Mais si quelqu’un connaît Charlie, c’est moi et je sais comment le gérer. Ce n’est pas votre famille, c’est la mienne.”

Après le défilé de mode et un dîner de fête après, Kyle a taquiné le drame à venir en disant: «Nous étions tous si heureux ce jour-là. Il est difficile d’imaginer à quel point les choses deviendraient terribles.»

L’heure s’est terminée avec une nouvelle super-saison de la saison, confirmant que Denise “a arrêté de tirer avec le groupe” en décembre. ICYMI, il y avait un rapport l’année dernière Denise a dit à Brandi qu’elle et son mari Aaron étaient dans un “mariage ouvert” – mais ce n’était apparemment pas le cas et il a été “blessé” par les allégations. La représentante de Denise a déclaré que le rapport était faux, tandis que Richards elle-même a nié avoir un mariage ouvert.

Dans la nouvelle promo, Denise est vue en train de dire à Kyle: “J’étais honnête. J’ai été honnête. J’ai fini. Non, j’ai terminé.” À un autre moment, elle et Aaron sont vus sortir d’un tournage alors qu’elle dit: «J’ai fini, je ne suis pas f-king faisant cela. Ne dites pas un f-king mot. Nous sommes sur appareil photo. Ne dites pas un mot f-king. “

Ailleurs, elle dit aussi: “Je ne fais pas ça vous les gars. Arrêtez, Bravo, Bravo, f – roi Bravo, je suis sorti. Je ne suis pas f – roi faisant ça” – et, les larmes en elle yeux, ajoute: “Je suis une femme très mariée et j’aime mon mari.”

Rinna jette un peu d’ombre sur le chemin de Denise en disant qu’ils ont tous accepté de “montrer notre vie réelle” dans l’émission, et que même si elle ne voulait pas nécessairement parler du trouble alimentaire de sa fille à l’antenne, elle l’a fait. “C’est la vie”, a-t-elle ajouté.

Après avoir vu les gros titres de l’affaire, Kyle est également en train de parler à Rinna. “Je te parie tout ce qu’elle ne se présente pas aux retrouvailles”, lui dit-elle. La réponse de Rinna: “Oh, elle a terminé. Si vous me demandez, nous ne reverrons jamais Denise Richards.”

La promo se termine avec Denise reculant devant une caméra confessionnelle, alors qu’un producteur demande: “Alors Denise, tu es prête à parler de tout ça?” Sa seule réaction est un sourire narquois, ce qui nous amène à nous demander si elle abordera vraiment tout dans un confessionnal solo, mais pas avec les autres dames.

“Real Housewives of Beverly Hills” est diffusée le mercredi sur Bravo.