Récapitulation de la première de Shahs of Sunset: le mari de Reza agit de manière inappropriée?

Alors que nous devrons attendre un peu pour que les feux d’artifice explosent entre Mercedes “MJ” Javid et Reza Farahan dans la saison 8 de “Shahs of Sunset” sa relation avec son mari a été mise au microscope lors de la première de dimanche.

Le problème à portée de main: Adam peut ou non envoyer des photos nues à d’autres gars, ainsi que jouer “Strip Jenga” avec eux pendant que Reza est hors de la ville.

Les allégations ont été révélées lorsque Destiney Rose a rencontré son ami Ali pour le déjeuner. “Je recevais tous ces SMS d’Adam, au point de devenir un harcèlement sexuel”, lui a dit Ali, avant de lui montrer son téléphone.

“Oh mon dieu, est-ce son chant?” demanda-t-elle, alors que la caméra montrait une photo floue, “essayait-il de vous atteindre?”

Alors qu’Ali a dit qu’il ne savait pas “quelles étaient ses intentions”, Destiney l’a appelé “une merde de cul torride”.

Destiney, bien sûr, devait en parler à quelqu’un – et a décidé de le faire lors d’une pendaison de crémaillère pour Reza et Adam! Lors de la célébration, elle a mis Mike Shouhed de côté et l’a informé de ce que lui avait dit Ali, ajoutant que son amie avait également déclaré qu’Adam jouait “strip Jenga” avec d’autres hommes.

Bien que ce ne soit probablement pas le meilleur moment ou le meilleur endroit pour apporter cette nouvelle à Reza, c’est exactement ce qu’ils ont fait, pour tenter de l’étouffer dans l’œuf. Ils l’ont assis alors que Mike a dit qu’Ali avait “reçu des messages texte étranges avec Adam, avec une nuance sexuelle.”

Reza était étonnamment calme en traitant l’information.

“Je veux savoir et je veux demander, bien sûr. Soit nous serons ensemble, soit nous serons séparés. Quoi qu’il en soit, je suis content que vous me le disiez”, a-t-il dit à ses amis. “Merci beaucoup. Je vais aller au fond des choses. Soit il se passe des trucs bizarres, soit c’est totalement inoffensif. De toute façon, je préférerais que vous me disiez toujours.”

L’épisode s’est terminé avec tout le monde quittant la fête, alors que Reza et son mari étaient assis ensemble à l’extérieur. C’était très gênant, alors que Farahan demandait: “Hum, jouiez-vous au Strip Jenga avec des gens ici ou à un autre endroit?”

A suivre … “Shahs of Sunset” est diffusé le dimanche sur Bravo.