Récapitulation de RHOA: NeNe crache au Kenya et décharge les producteurs de spectacles

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta La tragédie grecque des vacances s’est poursuivie dimanche soir.

L’épisode a débuté en montrant le reste du méchant combat entre NeNe Leakes et Kenya Moore, avec des fuites semblant cracher dans la direction du Kenya alors qu’elle criait: “Je cracherai dans ta mère face au roi!”

Les femmes ont toutes été choquées par cette explosion, que le Kenya a qualifiée de “comportement de gouttière” dans un confessionnal. Parlant à la caméra, Cynthia Bailey a dit qu’elle n’avait aucune idée de “ce qui se passe,” Kandi Burruss a déclaré que NeNe “mérite un âne coqueluche” pour ses actions.

Leakes a cependant déclaré à la caméra: “En Grèce, c’est une bonne chose de cracher dessus. Nous sommes en Grèce. Elle devrait vouloir toutes ces graines de pop-corn. Votre mariage survivra probablement.”

D’une manière ou d’une autre, un certain sens de l’ordre est revenu au groupe, où le Kenya a expliqué que son seul problème avec NeNe est “qu’elle appelle mon bébé un buffle”, un commentaire qu’elle a dit que Leakes n’a “jamais abordé” ni jamais présenté d’excuses. Quand Moore était enceinte, NeNe avait déjà été vue commentant: “Elle va avoir un buffle, n’est-ce pas?” sur le spectacle.

“Je vous ai appelé un buffle. Je vous ai appelé un buffle. Je n’ai rien appelé de votre bébé”, a répondu Leakes. “Si je vous appelais un buffle et que ça vous faisait mal, je m’excuse, parce que je ne voudrais jamais blesser une autre femme. Je n’ai jamais rien appelé votre bébé et j’étais en colère contre vous, je ne fais pas ça aux enfants. Vous voulez pour essayer d’utiliser votre enfant dans cette situation par sympathie. Si cela vous fait mal, je m’en excuse. “

Même si elle criait les «excuses» et semblait toujours en colère, Moore a déclaré que la conversation était «terminée» et elle a juré de «ne plus jamais y revenir».

Avec ce gâchis d’une activité de liaison terminée, les femmes sont allées faire la fête au Lohan Beach Club avant de retourner chez elles pour jouer un autre jeu mal avisé.

Pour travailler sur ses rôles d’actrice avant d’apparaître sur “The Chi”, Kandi a décidé qu’elle et Cynthia allaient faire un exercice de jeu de rôle dans lequel ils joueraient NeNe et Kenya et joueraient de réelles excuses entre les deux. Le Kenya rugissait, sortant son appareil photo pour l’enregistrer. Cependant, NeNe ne l’avait pas.

“Je n’ai pas le temps d’écouter ces conneries. Je m’en fous”, dit-elle en se levant et essayant de s’excuser aux toilettes. “Ils peuvent continuer leur dramatisation, je n’ai pas besoin d’être là pour ça.”

“Laisse-moi m’occuper de mes affaires, je vais aux toilettes”, dit-elle en se levant, avant de se décharger sur les producteurs de l’émission. “Qui tu penses que tu es? Tu vas me garder et me dire quoi faire?”

On a alors entendu l’un des producteurs lui demander si elle quittait le tournage ou allait vraiment aux toilettes. Réponse de NeNe: “Ne me fâche pas, je suis pour de vrai.”

“Ne jouez pas avec moi. Je vais dans ma chambre et je me prépare à faire mes bagages et à rentrer à la maison”, a-t-elle poursuivi. “Je n’ai pas le temps de jouer aux jeux.”

L’épisode s’est terminé avec sa retraite dans sa chambre, comme elle l’a dit dans un confessionnal, “Je ne fais pas ça. Je me prépare à partir et à aller aux toilettes et je pourrais me jeter dans les toilettes. Au revoir.”

Lors de l’après-spectacle Bravo, elle a admis qu’elle était partie parce que “à ce moment-là, j’en avais fini”. Elle n’a pas aimé le fait que Kandi et Cynthia – “qui sont [Kenya’s] amis, qui la soutiennent “- allaient s’attaquer à tout ce qui la concernait.” J’étais comme, je ne suis pas là pour ça, au revoir “, a-t-elle ajouté.

Elle a également déclaré que “tous ceux qui étaient là savent qu’il n’y avait pas de salive” lors de sa confrontation avec le Kenya. «J’ai dit que je vais cracher sur toi», a-t-elle ajouté, «Mais bien sûr, elle a besoin de quelque chose à laquelle s’accrocher, c’est bon pour elle.

“Real Housewives of Atlanta” est diffusé le dimanche sur Bravo.