Récapitulation de Shahs of Sunset: Reza explose sur un homme accusant son mari de harcèlement sexuel

Reza Farahan tirait sur tous les cylindres dimanche soir, alors qu’il confrontait son mari au fait d’être inapproprié avec d’autres hommes, ainsi que l’un des gars accusant Adam de harcèlement sexuel.

Au cas où vous auriez raté la semaine dernière “Shahs of Sunset” première de la saison, Destiney Rose a rencontré un ami nommé Ali Ashouri, qui a allégué qu’Adam avait partagé des photos nues et joué au strip Jenga avec d’autres hommes derrière le dos de Reza. Elle a partagé cette information avec Mike Shouhed, avant que les deux n’aient eu une conversation privée avec Reza à ce sujet. L’épisode s’est terminé avec Reza face à Adam.

L’épisode de dimanche a repris à ce moment-là, Adam a d’abord nié avoir joué au strip-tease Jenga avec qui que ce soit et se fâché Reza écoutait même des informations d’Ali, avec qui il avait auparavant coupé le contact après avoir été “merde” avec eux dans le passé. . “Pourquoi suis-je même engagé dans cette conversation si elle vient de lui?” demanda Adam, avant d’aller dans leur chambre et de verrouiller la porte.

Reza le suivit, mais pas les caméras. Les téléspectateurs ont ensuite écouté leur conversation se poursuivre.

Adam: “Ce dont je pense qu’Ali parle. Vous étiez hors de la ville et Corey et Marvin sont venus. Et j’ai dit en plaisantant à Ali que nous jouions à des jeux de strip-tease.”

Reza: “Vous devez être vraiment la personne la plus stupide au monde pour faire ces choses … ne blâmez personne d’autre que vous et Ali, avec qui vous vous êtes lié d’amitié et je vous en ai prévenu. Vous l’avez laissé trop profondément dans nos vies . Vous êtes soit une bite, un idiot ou vous essayez intentionnellement de me faire du mal. Je n’ai rien à dire pour le moment. ”

Reza a ensuite tenté d’aller au fond du problème avec une rencontre désastreuse entre lui, Ali et Destiney. Au cours de cette conversation, Mercedes Javid’s son nom a finalement été introduit dans la situation, car Ali a affirmé que MJ lui avait dit que Reza et Adam n’étaient “pas heureux” dans leur mariage. Ce sera une pièce très importante du puzzle à l’avenir.

Prétendant qu’il n’était pas malveillant, Ali a dit que s’il était à la place de Reza, il voudrait tout savoir. “Adam a, quand nous étions amis, il m’envoyait des messages texte vraiment inappropriés tout le temps, tous les jours, quelques fois par jour”, a affirmé Ali. “C’était au point de me faire harceler sexuellement.”

En entendant Ali dire les mots “harcèlement sexuel”, Reza bouillonnait. “Harcelé sexuellement? Êtes-vous fou?! Vous pensez que vous allez venir ici et me dire que mon mari vous a harcelé sexuellement?” il a répondu. “Je ne sais pas à qui tu penses que tu parles, mais vérifie-toi et arrête de me parler de fou. Si tu dis du harcèlement une fois de plus, je vais te faire tomber mère f – roi ensuite la semaine.”

Comme une bonne star de la réalité, cependant, Ali s’est préparé – et a commencé à lancer des imprimés de ses messages texte avec Adam. Alors que Reza a dit à Ali qu’Adam envoie des messages comme ça à tout le monde, y compris à son ami hétéro Mike Shouhed, il a admis qu’ils étaient “super inappropriés” dans un confessionnal.

“Cela me met mal à l’aise”, a déclaré Ali à propos des textes. “Alors pourquoi n’as-tu pas cessé d’être son ami?” Reza répliqua: “Tu es une merde.” Puis, à Destiney, il a ajouté: “Si tu veux être ami avec lui, tu ne vas pas être ami avec moi et cela va avec le groupe.”

Ali a ensuite affirmé qu’Adam «faisait de la croisière» pour d’autres hommes au gymnase et «harcelait d’autres personnes» également. Cela a vraiment exaspéré Reza, qui a ensuite jeté de l’eau sur le visage d’Ali, s’est jeté sur lui et l’a poussé dans sa chaise. “Qui harcèle-t-il, espèce de menteur?!” il a crié, “Retirez le f – k de mon visage.”

Reza s’est alors précipitée loin de la table et a appelé MJ, lui demandant si elle avait dit à Ali de le confronter au sujet du comportement d’Adam et précisant qu’il était énervé, elle a dit à Ali que lui et Adam “n’avaient pas de bonnes relations”. MJ, cependant, était à l’hôpital après avoir eu un bébé et n’a pas pu continuer la conversation.

Appelant Ali une “merde de fond”, Reza a dit à Destiney qu’elle ferait mieux de ne plus être ami avec lui, sinon leur propre amitié serait finie. Il a ensuite envoyé un SMS à tous les autres membres de son groupe d’amis avec la même demande. “S’il vous plaît, faites-moi savoir si vous allez continuer à entretenir une relation avec lui, afin que nous puissions mettre fin à la nôtre”, a-t-il dit au groupe.

Fraîchement sorti de cette conversation animée, Reza a ensuite eu une autre conversation maladroite avec son mari, après avoir pris une journée pour tout réfléchir.

“Je veux expliquer pourquoi mon mari est si stupide”, lui a-t-il dit. “Vous ne comprenez pas les limites. Peut-être que vous avez un problème sexuel compulsif. J’ai rencontré Ali et il m’a montré tous les messages texte. Vous ne devriez pas, en tant qu’homme marié, parler à quelqu’un comme ça. Vous ressemblez à un idiot et vous avez l’air de manquer de respect à votre mari et à votre mariage. Pourquoi envoyez-vous des SMS comme ça avec votre ami? Pourquoi lui envoyez-vous des questions sexuelles en profondeur? “

Alors qu’Adam a dit qu’il pensait qu’ils “plaisantaient”, Reza ne voulait pas. Adam a ensuite dit qu’il n’avait pas l’impression que son mari “l’écoutait”.

“Parce que ce n’est pas mon temps d’écouter, c’est mon moment d’exprimer ce que je ressens à propos de la stupidité de mon mari”, rétorqua Reza. «Ça va finir aujourd’hui ou tu vas être divorcé. Je me suis assis en face d’un gars qui a dit que tu le harcelais sexuellement. À cause des choses que tu as faites, j’ai été humilié. Comment as-tu pu être si imprudent et imprudent?

Adam a ensuite dit qu’il était “dégoûté” de lui-même et de ce qu’il avait fait, mais a également appelé Destiney pour être allé directement à Reza avec les informations au lieu de s’asseoir avec eux deux. Reza a ensuite été renvoyé pour MJ, disant qu’il était “furieux” qu’elle partagerait des informations personnelles sur son mariage avec quelqu’un comme Ali.

La conversation s’est terminée avec Reza disant à son mari: “S’il vous plaît, ne faites en aucun cas quoi que ce soit de sexuel à quelqu’un d’autre que moi.”

L’épisode s’est terminé avec Golnesa “GG” Gharachedaghi lâchant une nouvelle bombe sur toute la controverse, disant qu’elle avait son propre convo hors caméra avec Ali, où il “[implied] que MJ a mis Ali et Destiney à “tout, tirant les ficelles dans les coulisses.” Vous plaisantez?! “” Destiney a répondu quand GG lui a demandé si quelque chose était “prévu” à l’avance – ajoutant qu’elle et MJ “jamais “a parlé des rumeurs à l’avance.

Pendant que tout cela se passait, MJ était à l’hôpital après avoir été induite tôt. Alors que les téléspectateurs pouvaient voir Reza au moins un texto avec le mari de MJ, Tommy, après lui avoir dit à quel point l’accouchement était difficile et comment MJ ne pourrait pas avoir plus d’enfants, elle a affirmé qu’elle n’avait jamais entendu Reza elle-même pendant qu’elle était en convalescence.

“Shahs of Sunset” est diffusé le dimanche sur Bravo.