Récapitulation de Walking Dead: comment Michonne a quitté le spectacle dans l’épisode final

Comme Andrew Lincoln devant elle, Danai Gurira vient de dire au revoir à “Les morts qui marchent” … la série télévisée au moins.

AMC a confirmé que l’épisode de dimanche soir, “What We Become”, était le dernier épisode de son personnage, Michonne. Mais alors que son voyage dans l’émission de télévision est terminé, il n’y a aucun moyen que ce soit la dernière fois que nous la voyons dans l’univers “Walking Dead”. Au lieu de la tuer, l’heure s’est terminée avec elle dans une nouvelle quête pour trouver Rick Grimes, tout en confirmant les rumeurs selon lesquelles elle apparaîtra dans les prochains films de théâtre poursuivant son histoire.

Continuez à lire pour savoir ce qui s’est passé.

Nous reviendrons au froid ouvert plus tard dans ce récapitulatif, car il n’était pas immédiatement clair ce qui se passait ici. Au lieu de cela, nous commencerons par l’arrivée de Michonne et Virgil sur sa mystérieuse île, après une promenade de cinq heures en bateau. Il lui a donné la configuration du terrain, lui montrant son jardin et un laboratoire à proximité … mais tout ce qui importait à Michonne était d’obtenir les armes qu’on lui avait promises de le ramener.

Virgile a amené Michonne sur l’île sous de faux prétextes, et lui a montré trois tombes qu’il avait creusées pour sa femme et leurs deux enfants. Ils se sont retrouvés coincés dans l’un des bâtiments alors que l’île était envahie par les marcheurs. Il voulait qu’elle les pose, car ils s’étaient retournés.

Ils ont piraté et se sont frayés un chemin à travers la base, Michonne ayant facilement emporté au moins 20 à 30 marcheurs. Ce qu’ils ont trouvé à l’intérieur était pire qu’ils ne l’imaginaient, car la famille de Virgile s’était suicidée par pendaison, leurs cadavres réanimés pendaient toujours au plafond. Michonne, cependant, a fait ce qu’elle avait à faire et ils ont été mis au repos.

Après avoir accepté d’explorer la région pour d’éventuelles caches d’armes le lendemain matin, Michonne ne pouvait pas dormir. Elle a entendu des voix et a commencé à enquêter sur le bâtiment, bien qu’on lui ait dit de ne pas le faire. Sur ce, Virgil l’a enfermée dans une pièce. Elle a appris plus tard qu’elle n’était pas la seule à être captive, alors que trois personnes piégées dans la pièce d’à côté ont expliqué ce qui se passait vraiment.

Apparemment, Virgil était un chercheur au laboratoire et, après que les morts ont commencé à marcher, ils ont continué à prendre des traînards qui allaient échouer sur l’île. Finalement, une bagarre a éclaté pour les rations et quelqu’un a été tué. Ils se retournèrent, la panique s’installe et Virgile verrouille le laboratoire, avec sa femme et ses enfants à l’intérieur. Il n’a plus jamais été le même après ça.

Les choses ont pris un tour pour le trippy après que Michonne ait mangé l’un des repas préparés pour elle par Virgil. Il l’avait apparemment dosé avec de l’herbe Jimson, ce qui avait provoqué des hallucinations. Ce qui a suivi était une séquence “What If” qui montrait ce qui aurait pu arriver à Michonne si elle n’avait pas été prise en charge par Rick et les autres survivants de la prison.

D’abord, elle a laissé Andrea mourir, au lieu de la sauver. C’était, comme vous vous en souvenez peut-être, sa grande introduction à l’émission, alors qu’elle était encore en itinérance avec deux promeneurs enchaînés à elle. Elle a ensuite croisé Negan et ses sauveurs, il a complimenté ses “cinglés” et en a fait l’un d’eux. Nous l’avons ensuite vue tuer Glenn et Heath pendant le siège des survivants sur l’avant-poste du Sauveur, avant que Negan ne lui donne Lucille pour se venger. La séquence s’est terminée avec Daryl lui tirant dessus avec une flèche, avant que Rick ne tire et ne la tue.

Virgil a expliqué que quand il devient haut, il voit sa famille et espérait qu’elle aurait aussi des visions agréables. Michonne a dit qu’elle “voyait l’enfer”. Elle a ensuite sauté sur lui, l’a assommé et a exigé de savoir où les armes étaient stockées. Il a menti, il n’y en avait pas.

Cependant, en fouillant la région, elle est tombée sur quelque chose d’encore plus choquant: les bottes de Rick. Virgil a expliqué qu’il les avait trouvés sur un bateau qui a échoué, mais il ne savait pas d’où cela venait. Elle était sceptique.

Les deux ont fouillé le bateau, où elle a trouvé un registre suggérant qu’ils se dirigeaient vers un chantier naval dans le New Jersey. À côté, il y avait un téléphone portable avec le nom de Rick gravé sur l’écran, avec ce qui semblait être des écritures kanji et des dessins de Michonne et Carl. Elle explosa sur Virgile, l’accusant d’avoir tendu un piège à Rick et peut-être de le tuer, mais il n’avait vraiment aucune idée de qui elle parlait.

“Peut-être que ce n’est pas un accident que nous avons rencontré”, lui a-t-il dit, “si cette personne était sur ce bateau, vous pourriez peut-être la retrouver.”

Les autres de la base libérés, ils ont pu réparer le bateau. Virgil est resté derrière, car il a promis d’apporter à sa femme des fleurs fraîches chaque jour, et Michonne a fait un appel talkie-walkie très important à Judith.

“Nous les avons eu maman, Alpha ne peut plus nous faire de mal”, lui a dit Judith, la remplissant à peine de la folie qui s’était produite à Hilltop. “J’ai trouvé quelque chose”, a déclaré Michonne en retour, “quelque chose qui pourrait être vraiment important pour nous tous. J’ai trouvé quelque chose qui appartenait à l’homme courageux et aux endroits qu’il aurait pu être récemment.”

“Maman, est-il vivant?” Demanda Judith, avant de lui dire qu’elle devait aller le trouver. «Maman, tu dois y aller. Tu le dois. Nous irons bien. Et s’il essaye de rentrer à la maison aussi et que personne n’aidera?

C’est ce que Michonne avait besoin d’entendre et avec cela, elle a décidé de se diriger vers le Nord pour essayer de le trouver. Promettant d’essayer de parler à Judith et RJ tous les jours, elle a dit: “Je t’aime beaucoup, toi et ton frère.” Répondit Judith, “Je t’aime aussi, va le chercher.”

Sachant que Michonne partirait cette saison, nous étions très intéressés de voir comment le spectacle allait gérer ses deux enfants. Puisqu’il y avait des rumeurs selon lesquelles elle serait dans le film, nous soupçonnions tous qu’elle ne serait pas tuée, mais abandonnerait-elle ses enfants? Ou quitteraient-ils le spectacle aussi?

Avec Alpha hors de l’image, Michonne pensait qu’ils étaient en sécurité et, grâce à la bénédiction de Judith et aux mises à jour de talkie-walkie qui se produiront, probablement, hors caméra à l’avenir, c’était une façon relativement propre de l’envoyer sans la tuer. Pouvons-nous également donner à nouveau des accessoires à Cailey Fleming pour son travail de Judith? Elle l’a tué.

L’épisode s’est terminé avec Michonne prenant le bateau au moins en partie vers le nord, avant de terminer sa randonnée à pied. En chemin, elle est tombée sur un couple blessé qui tentait de rattraper une énorme caravane de personnes. Voyant au loin des centaines d’humains, Michonne leur tendit la main et ils partirent.

Qui sont ces gens? Certains sont-ils du bateau? Et où vont-ils? Ce ne seront probablement pas des réponses à ces questions tant que le film “Walking Dead” ne sortira pas, date de sortie à déterminer.

Dans une interview accordée à EW en janvier 2020, le responsable du contenu de la franchise, Scott Gimple, a déclaré que le scénario du premier film était toujours en cours d’élaboration et qu’un réalisateur n’avait pas encore été choisi. Il a ajouté qu’ils prévoyaient toujours de faire trois films qui “continueront à raconter l’histoire de Rick” et indiqueraient un monde beaucoup plus grand.

Je ne vais pas mentir, nous allons certainement manquer Michonne sur la série phare. Gurira était une trouvaille incroyable et est devenue une véritable star depuis ses débuts. J’ai hâte de voir ce qu’elle fera ensuite!

“The Walking Dead” est diffusé dimanche sur AMC.

