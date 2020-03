Récapitulation des règles de Vanderpump: Jax et Brittany se marient enfin – Voir les vœux et qui se sont battus!

Après des semaines et des semaines de préparation, Jax Taylor et Brittany Cartwright a finalement fait le lien avec le nouvel épisode de mardi de “Vanderpump Rules”. Et quelques-uns de leurs costars ont dit “je fais” à un peu de drame le jour J.

Avant de descendre l’allée, Jax a déploré le fait qu’aucun de ses parents ne soit présent. Après la mort de son père en 2017, Jax s’est éloigné de sa mère – et n’a apparemment pas eu de ses nouvelles le jour de son mariage. “Je ne peux pas croire que ma mère n’a même pas envoyé de SMS à ma marraine, rien”, a-t-il dit Lisa Vanderpump, “Cela me fait mal aux sentiments.” Dans un confessionnal, il a dit que cela signifiait “énormément” que LVP a montré, ajoutant qu’elle “met tout le monde à l’aise”.

Comme Lisa n’a presque pas survécu après la mort de sa propre mère, Lance Bass est intervenue pour officier la cérémonie elle-même. Alors que Brittany descendait l’allée, Jax ne pouvait pas cacher son émotion alors qu’il murmurait “Wow, elle a l’air parfaite” dans son souffle. Tom Sandoval, toujours le meilleur homme, a gardé les mouchoirs à venir pendant que le marié se déchirait.

Les deux ont écrit leurs propres vœux pour le mariage, évoquant leur amour partagé de “Copains,” Hooters et les uns des autres. Brittany est passée en premier, appelant Jax par son vrai nom, Jason.

“Jason, je suis complètement fou de toi depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu es mon meilleur ami, mon amour et mon monde entier. Même si nous pouvons être très différents parfois, nous nous équilibrons et vous faites je me sens entier. Nous aimons tant de choses comme [their dogs] Kingsley et Monroe, Hooters et, bien sûr, «Friends». J’ai hâte de vous voir comme mon mari et je sais déjà que vous serez le père le plus incroyable. Tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde et je t’aime tellement chérie, tu es mon homard. “

Puis ce fut au tour de Jax:

“Vous m’avez fait l’homme le plus heureux et le plus chanceux vivant aujourd’hui et ce n’est pas parce que vous aimez autant les” Amis “que moi. Vous êtes entré dans ma vie il y a 4 ans avec ce grand beau sourire et cet accent du Sud, puis vous vous êtes présenté moi tu étais barmaid chez Hooters. Ma mâchoire est tombée et j’ai dit que je devais épouser cette fille. pourriez-vous ne pas vouloir être avec cette femme? Je t’aime tellement et je suis tellement excité d’être ton mari.

La cérémonie, qui s’est tenue dans un château du Kentucky, a été magnifique. Mais avec les températures des années 90, cela a aussi donné Stassi Schroeder quelques idées sur son propre mariage, si Beau posait la question. Remarque: cela a été filmé avant qu’il ne propose.

“Si nous avons un mariage à l’extérieur, ce sera à l’automne ou quand il fera frais dehors”, a-t-elle dit à son homme. “Pas de sueur”, a-t-elle ajouté, avant de dire, “et pas d’enfants.”

Tom Schwartz a ensuite prononcé un discours embarrassant et apparemment extrêmement long à la réception, discours qui a choqué les parents de Brittany. Dans ce document, il a évoqué la façon dont Jax «chiait avec la porte ouverte», rentrait à 4 heures du matin «gaspillé» et exposait les jeunes mariés pour avoir fumé du pot à la maison.

La danse père-fille de Brittany a suivi, avec Lala Kent – dont le père est récemment décédé – devient ému alors qu’elle regardait de côté. “Je suis tellement heureuse qu’elle puisse avoir ça”, a déclaré Kent, en larmes.

Pendant que tout cela se passait, Kristen Doute et ex-petit ami / parfois branchement Carter s’est disputé à l’extérieur. Au hasard, Kristen a expliqué comment, quand Carter est “effrayé et triste”, il ne sait pas comment verbaliser ses émotions. Elle a ensuite dit qu’il lui avait envoyé un texto la veille de l’appeler “égoïste et méchante”, et l’a accusé de le faire pour la “manipuler inconsciemment” pour lui donner de l’attention. “Je t’aime et je veux être avec toi,” lui dit-il, “mais je n’aime pas la façon dont tu me traites!”

“J’ai demandé de l’espace et je vous ai donné de l’espace. Ce f-roi me brise, pourquoi voulez-vous être avec moi?” elle a demandé. Sa réponse: “Parce que je t’aime.”

Même si elle a dit que c’était “me rendre triste” de l’avoir au mariage, ils se sont quand même accrochés plus tard dans la soirée. Nous sommes encore à quelques mois de quand elle a rompu avec lui dans la vraie vie.

Après la réception, il était temps pour l’after-party, qui était remplie de serveuses Hooters. Cue Lala: “Ce mariage m’a donné beaucoup d’idées sur ce que je peux faire pour mon mariage. Il m’a également donné des choses que je ne veux pas pour mon mariage. Ce sont les filles Hooters aux seins énormes qui me demandent si je veux un ranch avec mon ailes de poulet.”

Sandoval a vécu “son rêve d’adolescent” en dansant une tempête avec Lance, tandis que Scheana Shay a vécu la vie de célibataire en s’entendant avec l’un des garçons d’honneur de Jax. Cependant, la fête a pris un coup lorsque Jax a découvert qu’il n’y avait pas de bar ouvert à la réception.

“Un mariage de 100 000 $ et je veux bien avoir ça?!” il s’est exclamé: “J’ai 60 bouteilles de vodka et ils font payer les gens.” Il a ensuite couru en disant à quiconque écoutait, y compris ceux qui travaillaient à l’événement, “J’ai dépensé 100 000 $ pour ce mariage. Je veux ma vodka f-king là-bas. Ils font payer des boissons à mon bar pour boire!”

Heureusement, Sandoval est passé, a obtenu la vodka que Jax avait déjà payée et les boissons gratuites ont commencé à couler.

Les festivités de la soirée se sont terminées avec Jax disant à Brittany: “Gros vieux seins, je les aime. Et je t’aime aussi”, avant de réveiller tout le monde tôt le lendemain afin qu’il n’y ait pas de frais de départ tardif.

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.