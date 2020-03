Récapitulation des règles de Vanderpump: Lisa Vanderpump confronte James à propos de sa consommation d’alcool

James Kennedy »s la sobriété retrouvée était le sujet central de discussion sur l’épisode de cette semaine de “Règles de Vanderpump.”

Plus tôt cette saison, sa petite amie Raquel Leviss lui a dit qu’il devait se mettre en forme ou expédier, après s’être saoulé et lui avoir envoyé un tas de vils SMS. L’heure du mardi soir a vu Lisa Vanderpump réagir aux textes, avant de demander à James de se rendre à la Villa Rosa pour le confronter à son comportement.

“Pour une raison quelconque, je sens que j’ai un minimum de responsabilité pour votre bien-être et je ne sais pas pourquoi, puisque vous n’êtes pas mon enfant, mais je le fais et j’ai vu tous ces textes à votre petite amie”, lui a-t-elle dit il s’est assis chez elle.

“Ce sont des mots qui sortent de ma bouche quand je suis en colère”, lui dit-il, mais elle ne voulait pas. «Ça n’a pas d’importance. Utiliser ces mots pour cette fille qui est à tes côtés. Si tu aimes quelqu’un, tu ne les traites pas comme ça, James,» dit-elle en le grondant.

«Je ne la traite pas comme ça quand je suis sobre», a-t-il dit, l’incitant à lui dire: «Cela ne vous dit-il pas tout? Vous devez obtenir de l’aide.

C’est alors que James a révélé qu’il venait de se rendre à sa première réunion des Alcooliques anonymes la veille. “Ne me mentez pas”, a déclaré LVP, avant de lui montrer sa puce. “Ils m’ont donné ça, j’ai dû me lever et dire que je suis un alcoolique, donc, c’est une grande chose pour moi. Je n’ai jamais fait ça”, lui a-t-il dit.

Il est ensuite tombé en panne en lui racontant les “histoires tristes” qu’il a entendues sur la vie des autres lors de la réunion, pleurant en disant: “Je ne voulais pas que la mienne finisse comme ça.”

Lisa semblait fière de lui d’avoir fait ce grand pas, avant de proposer d’être là pour lui s’il en avait besoin. “Cela ne me dérange pas d’être là si jamais vous ressentez le besoin de glisser ou de remettre en question le chemin que vous avez décidé de prendre”, lui dit-elle, “Vous pouvez m’appeler.” Il était reconnaissant.

Pendant que cela se produisait, Lala Kent et Raquel se sont rencontrés pour écraser leur bœuf de la saison précédente, après que Kent ait à plusieurs reprises recherché les renseignements de Leviss.

“L’été dernier, vous avez réduit mon intelligence et c’est une chose de remettre en question mon personnage, mais c’est une histoire complètement différente lorsque vous diminuez mon intelligence et dites que je suis stupide”, lui a-t-elle dit après s’être assis pour prendre un café. “Si vous vous sentez vraiment de cette façon, je n’ai aucun problème à emporter mon chai et nous n’avons pas de conversation.”

Lala a répondu en disant: “mon temps est très précieux et je ne le gaspillerais pas pour quelqu’un que je pensais être un vrai idiot”, ce qui a réchauffé le cœur de Raquel. Raquel a ensuite raconté à Lala la réunion de James avec les AA et se concentrer sur la sobriété, quelque chose qui reviendrait quand ils se reverraient la nuit suivante à la fête d’anniversaire de Tom Sandoval.

Le cessez-le-feu entre les deux a pris feu lorsque Lala s’est approchée de Raquel et a dit que son amie Logan avait vu James lors d’une fête “se faire foutre”. Leviss était livide, disant qu’elle était surprise que Kent soit toujours ami avec Logan en premier lieu. Logan et James ont eu une grosse dispute après que Logan ait joué dans les rumeurs selon lesquelles les deux s’étaient liés, ce que Kennedy a nié.

L’appelant un bon ami, Kent a ensuite affirmé que Logan mentait “pour James” quand il a dit à la caméra que rien ne s’était passé entre eux. Lala a semblé choquée que Raquel “ait toujours cru” au démenti de Logan, avant de dire qu’elle savait que les rumeurs n’étaient “pas inventées”.

“J’y suis allée quand les accords ont été conclus:” Je reçois une fellation si je gagne et vous devez le faire si je gagne “, a-t-elle déclaré. Raquel était furieuse, lui disant de “fermer la gueule” et disant que ce n’était pas vrai.

“Ne me dites plus jamais de me fermer la gueule, nous ne voulons pas que ça sorte comme ça”, lui a dit Lala. “Je sais que nous voulons garder la tête dans les nuages, mais nous devons l’abaisser pendant 5 minutes.”

“Crois ce que tu veux croire”, a déclaré Raquel, avant de s’éloigner. Lorsque Leviss a informé son petit ami de ce qui s’était passé, Kennedy a dit: “F-k Logan, j’ai fini de parler de lui.” Dans un confessionnal, il a ajouté: “il ne va pas me faire boire … rien ne peut me faire boire”.

Dans d’autres nouvelles, Tom Schwartz a eu des funérailles pour son lézard de compagnie, Daug, et Stassi Schroeder a clairement indiqué qu’elle voulait résilier son contrat Witches of WeHo quand il était en place, après qu’elle et Katie Maloney se soient disputées avec Kristen Doute. Elle a également dit qu’elle n’aimait pas vraiment travailler avec d’autres personnes, point final.

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.