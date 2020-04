Récapitulation des règles de Vanderpump: Wine Night, Birthday Prank Spark Huge Cast Fights

Mardi “Règles de Vanderpump” était remplie de ce qui aurait dû être des festivités sans drame, mais elles se sont presque toutes soldées par de méchants combats.

Katie Maloney est venue avec la belle idée de jeter une nuit de vin chez elle, en invitant toutes les filles Sur à jeter du vin. Presque toutes les femmes de la distribution ont été invitées, à l’exception de Kristen Doute, qui a été à la fois avec Maloney et Stassi Schroeder toute la saison. Kristen a plus tard découvert la fête, mais personne ne semblait s’inquiéter à quel point elle était déçue Scheana Shay et Brittany Cartwright.

Raquel Leviss a été surprise d’obtenir une invitation, disant que Katie n’avait jamais fait l’impossible pour être intentionnellement gentille avec elle dans le passé. Et avec LaLa Kent – qui s’est disputé avec Leviss la semaine dernière à propos des commentaires de LaLa à propos de James Kennedy – également dans le mélange, c’était une recette pour le désastre.

La fête a commencé assez innocemment, avec Brittany se présentant avec une poignée de vodka – pour la soirée du vin – et Scheana apportant son propre fromage à cordes. Mais LaLa a décidé que c’était aussi l’événement parfait pour dire à Raquel de rester dans sa voie.

“Nous allons avoir une vraie discussion en ce moment. Raquel, je veux que ce soit très, très clair. Quand je vous ai mis de côté à l’anniversaire de Sandoval, j’étais vraiment inquiète”, a-t-elle dit, concernant leur conversation animée sur le comportement présumé de James. “J’ai entendu dire que James était à une fête, je veux m’assurer qu’il va bien. Tu l’as transformé en une chose si laide.”

Lorsque Raquel a essayé de dire que LaLa avait rendu la chose laide en refaisant surface à de vieilles rumeurs que James et son ami Logan s’étaient connectés, Kent l’a arrêtée. “Je parle, laisse-moi finir,” cria-t-elle, “Je pense que tu as oublié ta place, mais je vais te le rappeler.”

Alors que les deux se chamaillaient à propos de Logan, LaLa a déclaré: “Je veux me frapper la tête [this] f – table du roi. “Raquel ajouté,” S’il vous plaît faites-le! “Leviss se demanda alors à quel point la LaLa se souciait vraiment de James, ce qui déclencha encore Kent.

“Ne me f – pas parler de moi si je m’en soucie, Raquel!” a crié LaLa, qui a ensuite comparé Raquel à un chihuahua le jour “le plus vicieux”. “Je suis une chienne pit-bull”, a-t-elle poursuivi, “Je suis un chien de combat de Michael Vick!”

“Je pense que Lala me considère comme plus vulnérable et elle prie à ce sujet”, a déclaré Raquel dans un confessionnal. “C’est une chose très intimidante à faire. Si nous ne sommes pas tous d’accord qu’elle est une brute, nous pouvons tous convenir qu’elle est une garce.”

Ce fut la fin de leur combat, mais pas le seul drame de l’épisode après ce qui a commencé comme une guerre de farce entre Jax Taylor et les garçons s’est transformé en une dispute d’amoureux maladroite entre Katie et Tom Schwartz.

Tom Sandoval et Max Boyens a décidé de faire du papier toilette la maison de Jax pour son anniversaire, quelque chose dont Taylor n’était pas trop ravi. En guise de récompense, le fiancé du producteur de films de LaLa, Randall Emmett, a engagé quelques acteurs pour faire semblant d’être des flics et arrêter Sandoval pour vandalisme lors d’une autre fête que lui et Ariana Madix jetaient.

Sandoval transpirait légitimement à l’arrière d’une fausse voiture de police alors que tous les membres du parti accusaient Jax d’appeler la police contre son ami. Finalement, Randall a admis que tout cela n’était qu’une ruse, mais ni Ariana ni Katie n’ont trouvé ça drôle.

“Je ne pense pas que ce soit drôle de voir des amis menottés et mis à l’arrière de la voiture”, a déclaré Maloney dans un confessionnal. “Peut-être que je suis la seule personne qui a associé ça à quelque chose de terrible. Genre, allume les nouvelles.”

Alors que Sandoval l’aimait, son autre moitié ne l’aimait pas, le qualifiant de «ton sourd». Dans un confessionnal, elle a ajouté: “La relation mentale que certaines personnes ont est très différente de la relation mentale des autres avec la police. Donc, plaisanter à leur sujet est de mauvais goût, à mon avis.”

Alors que Katie continuait d’exprimer sa désapprobation de la farce, Schwartz la déchargeait devant tout le monde. “Tu gâches un grand moment, nous rions”, lui dit-il. “Personne ne se soucie de ton opinion. Je n’ai jamais été aussi découragé de ma vie.”

“C’est pourquoi je n’ai pas de relations sexuelles avec elle”, a-t-il poursuivi, insultant Katie. “C’est une idiote. Cela fait encore 2 mois que nous ne faisons pas l’amour. Profondément éteint.”

L’explosion a rappelé à Katie leur combat au Mexique, mais cette fois, ils avaient un public d’amis. Sandoval a essayé de faire taire Schwartz, avant que Beau ne le confronte à propos de ses commentaires désagréables. L’épisode s’est terminé avec Katie sortant et disant à Schwartz de ne pas venir avec elle.

“Vanderpump Rules” est diffusé le mardi sur Bravo.