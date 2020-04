Récapitulation finale de RHOA: le Kenya et NeNe se battent à la douche de bébé de Kandi

La finale de la saison de “Real Housewives of Atlanta” terminé avec une dernière confrontation entre les ennemis NeNe Leakes et Kenya Moore, cette fois à Kandi Burruss ‘ douche de bébé.

Le dernier drame a été déclenché par une interview que le Kenya a faite avec TMZ, dans laquelle elle a affirmé que Leakes n’avait pas d’amis et était “absolument un tyran”. Elle a ajouté: “Je ne prends aucun conseil de NeNe, certainement pas sur les perruques.”

Appeler Leakes pour obtenir son côté de l’histoire était Wendy Williams, dont la voix a fait une apparition spéciale dimanche soir. En parlant avec Wendy, NeNe a déclaré que le Kenya aurait dû parler de son propre divorce ou “dire quelque chose de plus positif que de parler de moi. Elle est une intimidatrice elle-même.”

Williams a essayé de refroidir les fuites, appelant le Kenya un agitateur. “Quand un chien crie sur la lune, c’est normal. La grande histoire, c’est quand la lune crie. NeNe, tu es la lune, ne hurle pas,” lui conseilla-t-elle. “Vous avez grandi à pas de géant. Vous n’allez pas tomber dans ce terrier de lapin avec le Kenya.”

Elle l’a fait.

Tout en continuant à parler à Wendy, elle a dit qu’elle “pouvait dire beaucoup de choses” sur le Kenya en public, mais pas … avant de faire exactement cela.

“La licence de mariage du Kenya n’a jamais été trouvée par personne. Elle n’est pas J.Lo, elle n’est pas Beyonce et ils ont trouvé la leur”, a-t-elle commencé. “Ils ne sont pas légalement mariés, donc il n’y a rien à divorcer. Et à ce sujet. J’ai entendu dire que c’était une poignée de main et un accord qu’ils avaient un bébé et qu’elle a payé pour eux mais je ne parle nulle part de cela, parce que c’est son affaire . “

“Vous ne me voyez pas sur aucun tapis rouge pour demander où ses œufs ont été trouvés”, a-t-elle poursuivi. “C’était le sperme de Marc et quelques ovules qu’ils ont achetés ou trouvés quelque part à l’étranger. C’est pourquoi le bébé lui ressemble tellement.”

Alors que Wendy a dit à NeNe “s’il vous plaît ne tirez pas sur ce plan”, c’était déjà sur le film. “Je ne le suis pas”, a déclaré NeNe. “Je suis heureuse qu’elle soit mère. Si elle a trouvé un œuf dehors sous un poulet, je pense que c’est génial qu’elle ait eu un bébé.”

Le Kenya a nié toutes les allégations de NeNe dans le passé.

La finale s’est terminée à la douche de bébé de Kandi, où Cynthia espérait qu’il n’y aurait “pas de drame”. Elle avait tort.

À la douche, Marlo Hampton a sorti l’article TMZ sur son téléphone, l’a donné au Kenya et a ensuite demandé s’il était faux. “Ce n’est pas faux et vous savez que ce n’est pas faux”, lui a dit le Kenya, “Il y a une vidéo et vous l’avez vue.” Elle a ensuite accusé à nouveau NeNe de lui avoir craché dessus en Grèce.

“Non, je ne l’ai pas fait”, a déclaré Leakes. “Soyons clairs, intimidateur.”

Pendant que cela se produisait, Kandi s’est éloignée du groupe, disant qu’elle ne voulait que présenter son substitut à la foule et que ce petit combat “prenait le dessus”. Alors qu’elle montait sur scène pour rendre un hommage particulier à sa mère porteuse, les femmes pouvaient encore être entendues se chamailler en arrière-plan.

“Ce n’est pas ce que tu veux”, a déclaré Leakes à Moore. “Si je voulais vous cracher dessus, vous sauriez que vous avez craché dessus.” Le Kenya l’a appelée “Mme Classy”, puis a changé son air pour dire que NeNe “avait essayé de me cracher dessus”.

“Je n’ai pas essayé. Tout ce que je veux faire, je le ferai”, riposta Leakes. “Ça va devenir sale maintenant! Je ne serai pas ce que tu veux coccinelle, tu es le vrai tyran maintenant.”

La situation a dégénéré alors que le Kenya se rapprochait de NeNe, alors que Leakes s’exclamait: “Ne me touche pas, ce ne sera pas ce que tu veux. Tu mets la main sur moi. Tu vas avoir besoin de sécurité.” Alors que la sécurité s’installe entre les femmes, Kandi a commenté dans un confessionnal, “Ma baby shower est passée du glamour hollywoodien à la nuit.”

Après que Porsha et NeNe ont déclaré que le Kenya essayait seulement de “provoquer” des fuites, ils ont réussi à rester à l’écart pour le reste de la nuit. L’épisode s’est terminé par une liste indiquant que NeNe avait “cessé d’essayer de cracher sur ses ennemis”.

Alors que la saison est terminée, il y a encore une réunion à l’horizon, celle qui sera filmée par vidéoconférence en raison de la pandémie de coronavirus. Aucune date de diffusion n’a été annoncée.