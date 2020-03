Récapitulation KUWTK: Kim et Kourtney Fight, Khloe se bat avec Tristan Thompson

La femme derrière Livre noir de Nori – un compte Instagram parodique viral écrit entièrement dans la voix de Kim Kardashian’s impertinente fille de 5 ans – apporte ses talents à TooFab.

Chaque semaine, “Nori” récapitulera de nouveaux épisodes de “L’incroyable famille Kardashian” et nous donner sa vision de tout le drame familial.

(REMARQUE: ce qui suit n’a pas été écrit par Nord Ouest.)

Après Kim et Khloe kardashian’En vacances aux Bahamas avec leurs enfants, Kim s’est rendue à New York pour la Fashion Week et a fait pression pour promouvoir le lancement de sa ligne de shapewear, SKIMS, et le lancement de sa collection KKW avec le mannequin Winnie Harlow.

Alors que dans la voiture se dirigeait vers le dîner, Kim a reçu un appel du bébé papa de Khloe et du tricheur habituel, Tristan Thompson. Il a dit à Kim qu’il était à New York et il vient de la voir. Kim a été surprise de recevoir son appel parce que même s’ils ne se disputent plus, ils n’ont jamais été proches non plus. Néanmoins, Kim a invité Tristan à dîner.

C’est intéressant de voir maman essayer d’avancer dans une direction positive avec Tristan. Je ne le serai pas, mais c’est mignon pour elle. – NW

Après son appel avec Tristan, Kim Facetimed Khloe pour lui dire que Tristan l’a appelée et elle l’a invité à dîner. Kim a dit que même si elle l’a brutalisé, elle a décidé de lui pardonner parce qu’il est le père de True et c’est ce qui est le mieux. Elle a mentionné que Kris Jenner trompé leur père et tous leurs amis lui ont pardonné, c’est donc la même chose. Khloe a dit que c’était gentil de Kim et qu’elle était au-delà de la générosité de l’avoir invité à dîner. Khloe a dit que le dîner semblait maladroit.

Quand pardonnerons-nous et inviterons-nous Jordyn à dîner? Elle est la maman de Stormi! Est-ce que je ne comprends pas ces règles? -NO

De retour à LA, Kylie Jenner rendu visite à son bureau cosmétique Kylie. Elle se sentait incroyable maintenant qu’elle avait 22 ans, mais elle a dit qu’elle avait l’impression d’avoir 47 ans. Kris l’a mise au courant de sa prochaine collaboration avec Balmain et Olivier Rousteing. Balmain utiliserait les produits Kylie Cosmetic sur les modèles de leur défilé de la Fashion Week de Paris, que Kylie allait entrer et fermer. Kylie et Kris ont convenu que la collaboration serait importante pour Kylie Cosmetics.

Tante Kylie a 22 ans et elle en a 47, mais elle a 63 ans. L’âge n’est vraiment qu’un chiffre. – NW

Kourtney Kardashian a pris un mois de vacances en Italie, mais elle est retournée au travail peu de temps après. Son assistant a parcouru son emploi du temps pour sa journée et elle a eu beaucoup de choses, y compris le tournage de KUWTK et le tournage chez elle pour Architectural Digest. Elle avait de l’anxiété en sachant qu’elle n’allait pas avoir une réelle intimité et que 40 personnes seraient chez elle.

L’idée de devoir travailler pour gagner de l’argent peut se déclencher lorsque vous ne le faites pas régulièrement. – NW

Kourtney a dit à Khloe qu’elle détestait ses cheveux, qu’elle était trop glamour et qu’elle ne voulait plus filmer et peut-être ne plus jamais filmer. Khloe était sans voix. Khloe a dit que Kourtney aurait pu arrêter, mais elle ne l’a pas fait et maintenant ils étaient de retour là où ils s’étaient arrêtés, ce qui était déroutant.

Khloe a recommandé à Kourtney de commencer sa journée par une prière de gratitude, mais Kourtney n’est visiblement pas intéressée par ce dont Khloe parlait. Kourtney a ignoré Khloe, a vérifié son téléphone et a dit: “J’ai tellement de choses à faire”.

Même si Auntie Kourt est ridicule, je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir écouté Auntie Khloe. Personne ne devrait prendre conseil auprès de quelqu’un qui éblouit les bouteilles Febreeze. Ils sont clairement instables. – NW

De retour à New York, Kim a annoncé à ses amis qu’elle avait invité Tristan à dîner. Ils étaient incrédules. Tristan est arrivé seul et tout le monde était super sympa les uns avec les autres et plaisantait. Kim a expliqué à la table du dîner qu’elle et Tristan ne s’entendaient pas mais maintenant c’est fini. Kim était ravie que le dîner se soit bien passé et que ce n’était pas gênant du tout. Khloe FaceTimed Kim après pour voir comment tout s’est passé et Kim lui a assuré que le dîner s’était bien passé et qu’ils aimaient vraiment Tristan maintenant.

Les amis de maman au dîner étaient très D-List, alors Tristan s’intègre parfaitement. Lorsque LaLa Anthony est la personne la plus célèbre à la table, vous savez que c’est mauvais. – NW

De retour à Calabasas, Kim, Kourtney et Khloe ont tous discuté du projet de loi de leur voyage au Costa Rica pour l’anniversaire de North. Kourtney était folle qu’elle soit la seule à avoir reçu une énorme facture au lieu de la production, car ils ont filmé le voyage pour le spectacle. Khloe a sauté et a donné une opinion opposée, ce qui a bouleversé Kourtney parce qu’elle avait l’impression que Khloe était du côté de la production et non du sien. Kourtney a dit à Khloe de ne pas s’impliquer, mais Khloe a dit que si elle ne peut pas être impliquée, alors n’en parlons pas autour d’elle.

Pour être clair, tante Kourt était la seule accusée parce qu’elle n’était pas invitée. Elle a également refusé de faire du glamour ou de filmer la majorité des scènes pendant le voyage. Alors oui, vous avez reçu une facture. Le Costa Rica était un voyage de travail. Vous ne travailliez pas, donc la production et moi-même ne couvrirons pas vos dépenses. Prenez-le avec HR. – NW

Chez Kylie, Kendall Jenner a aidé Kylie à créer un look pour les modèles Balmain pour sa collaboration avec Kylie Cosmetic. Étant donné que Kendall est un mannequin, Kylie voulait pratiquer son maquillage sur elle et obtenir des conseils d’elle sur la marche sur le podium.

Si tante Kylie voulait apprendre à marcher sur le podium, elle aurait dû demander un vrai modèle. – NW

Plus tard, chez Khloe, Tristan est venu rendre visite à True. Khloe a une politique de porte ouverte pour que Tristan voie sa fille quand il veut. Tristan était censé aller à l’intérieur et manger avec les enfants, mais Kim l’a invité à manger à l’extérieur avec elle, Khloe, Kourtney et Kris. Compte tenu de leur histoire, Khloe a été surpris que Kim ait de nouveau étendu une branche d’olivier à Tristan. Khloe n’était pas complètement à l’aise parce qu’elle n’avait pas dîné avec Tristan sans True depuis leur rupture. Elle voulait fixer des limites car c’est encore une période délicate. Elle aurait souhaité qu’on lui demande d’abord avant que Kim ne l’invite à manger avec eux.

Tristan était dans beaucoup de scènes de cet épisode. Je vois où ça va. J’ai dû rédiger beaucoup de contrats pour de nombreux petits amis de ma journée. J’ai également résilié de nombreux contrats. – NW

A Paris, Kris se prépare et s’installe pour la collaboration Kylie Cosmetics avec Balmain. Elle était à Paris sans Kylie, car Kylie était malade et ne pouvait pas se rendre dans l’avion. Kris lui a fait voir son médecin de famille dans l’espoir qu’elle serait assez bien pour venir à Paris, mais finalement elle était trop malade pour faire le voyage.

Kris a dû continuer sans Kylie, mais elle était nerveuse au sujet des sentiments d’Olivier Rousteing à propos de l’absence de Kylie. Kris a proposé de demander à Kendall de participer au spectacle, mais Kendall l’a refusée parce qu’elle avait des obligations professionnelles.

Ce qu’ils ne vous ont pas montré, c’est Kris suppliant Olivier de la laisser marcher dans le spectacle et il a presque annulé toute la collaboration à cause de son audace. Il a dit qu’il préférait perdre des millions que d’envoyer Kris sur sa piste. – NW

De retour à LA, Kim parcourait le placard de Khloe pour lui dire tout ce qu’elle détestait. Khloe a élevé Tristan. Khloe a déclaré que même si c’était sympa de la part de Kim d’inviter Tristan à dîner, ils n’avaient pas besoin de traîner avec Tristan sans raison. Cela ne faisait pas encore un an depuis leur rupture, c’est donc beaucoup si tôt. Kim a dit qu’elle comprenait et qu’elle essaierait de faire mieux.

Être dans le placard de Khloe, c’est comme être dans un magasin de bonne volonté. – NW

Plus tard chez Khloe, Khloe a confronté Kourtney sur la façon dont elle était impolie quand Kourtney pense qu’elle est juste en train de plaisanter. Kim a ajouté que sa communication est super négative et de mauvaises vibrations. Kourtney avait l’impression que son attitude envers eux était le reflet de leur attitude envers elle. Kourtney leur a dit qu’ils n’aimaient tout simplement pas le changement, mais Kim et Khloe ont dit que ce n’était pas vrai. C’est juste que Kourtney a une mauvaise attitude et qu’elle est devenue une personne différente et pas de la meilleure façon. Khloe voulait une résolution mais il semblait que Kourtney ne le voulait pas.

En raison de son attitude désagréable, j’évite toujours ma tante Kourt. Elle a une attitude comme si c’était ma faute si sa page Tumblr, POOSH, n’a pas décollé. – NW

Plus tard, Kim a rencontré Jonathan dans un restaurant de sushis. Kim a dit à Jonathan que Kylie avait une angine streptococcique, donc elle ne pouvait pas aller à Paris pour sa collaboration avec Balmain. Kris avait appelé Kim en pleurant et lui avait demandé de prendre la place de Kylie parce qu’elle était en mode panique. Kim a refusé parce qu’elle a passé beaucoup de temps à séparer sa marque, KKW Beauty, de Kylie Cosmetics. Kim se sentait mal parce que Kris mendiait et l’avait même soudoyée avec de l’argent et un jet pour la faire partir, mais cela n’avait aucun sens pour elle.

Tout tourne autour de la marque. Nous avons travaillé si dur pour faire de KKW Beauty la version la plus sophistiquée et la moins réussie de Kylie Cosmetics. Il n’était pas judicieux sur le plan commercial de nous attacher à la collaboration Balmain. Cela aurait confondu nos consommateurs.

Kris a essayé de me soudoyer avec 300 000 $ pour aller à Paris et je lui ai dit de me pleurer une rivière. Je ne sors pas du lit pour moins de 1,5 million de dollars. – NW

Plus tard, chez Khloe, Kim, Kourtney, Khloe et Kendall ont expliqué à quel point Kris voulait désespérément que quelqu’un vienne à Paris pour prendre la place de Kylie. Kim a déclaré que Kris était paniquée parce qu’elle était habituée à ce qu’elle et Khloe travaillent quoi qu’il en soit, contrairement à Kendall et Kourtney. Kendall s’en est pris à Kim pour ses commentaires. Kendall a dit qu’elle était malade et qu’elle avait eu des crises de panique et qu’elle se démenait, qu’elle soit malade ou non. Kim a réitéré qu’elle et Khloe sont celles qui fonctionneront quoi qu’il arrive et que Kourtney s’en fiche.

Cela a amené Kourtney à s’en prendre à Kim. Kourtney a dit qu’elle effacerait Kim si elle le soulevait à nouveau. Kim a commencé à rire dans son visage, ne faisant que bouleverser Kourtney. Kourtney ne voulait pas entendre parler de l’éthique du travail comme si Kim était meilleure qu’elle parce qu’elle travaillait plus. Elle a dit à Kim que si elle ne voulait pas travailler dur et qu’elle voulait rester à la maison, ça irait. Alors qu’elle terminait sa déclaration, elle jeta son eau sur Kim et la précipita alors que Kim était par terre.

Kim lui a dit de ne plus jamais venir vers elle comme ça et qu’elle lui donnerait un coup de poing au visage. Kourtney l’a mise au défi de le faire et les filles sont devenues physiques. Kim et Kourtney ont commencé à se frapper, à se donner des coups de pied, à se gifler et à se gratter. Kim a giflé Kourtney à plusieurs reprises sur son visage. Khloe a essayé de briser les filles sans succès. Kendall a juste regardé avec étonnement. L’épisode s’est terminé sur “To Be Continued”, juste après avoir vu Kim courir après Kourtney dans le couloir pour une autre gifle au visage.

L’agression de Pénélope contre sa nounou est tellement logique maintenant que sa mère est une sauvage. C’est le résultat direct de leur régime sans gluten. Mettre la main sur quelqu’un n’est jamais acceptable. La plupart des emplois que vous obtiendriez seraient licenciés pour ce type de comportement violent indiscipliné. Cependant, ce combat est bon pour les notes, j’ai donc mis un bonus dans le chèque de tante Kourt ce mois-ci.

Je travaille avec les forces de l’ordre dans le but de porter plainte contre Tante Kourt pour avoir attaqué maman. Je leur ai donné une copie de cet épisode pour servir de preuve. Ils verront clairement que maman a agi en pure légitime défense, elle est la victime. Nous intenterions des poursuites, mais tante Kourt n’a rien. Ne vaut pas mon temps. – NW

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi sur E!