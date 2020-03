Récapitulation RHOA: Le mariage de Kenya Moore et Marc Daly s’effondre en temps réel

“Real Housewives of Atlanta” les téléspectateurs ont regardé Kenya Moore et le mariage de Marc Daly s’effondre en temps réel dimanche soir, dans un épisode qui s’est terminé avec l’annonce par les deux qu’ils demanderaient le divorce à la suite d’un événement caritatif sur un accident de train.

Les deux organisaient une fête pour The Black Man’s Lab, une organisation qui présente aux jeunes des hommes noirs qui ont réussi pour leur montrer ce qui est possible pour eux. Bien qu’il y ait eu beaucoup de querelles entre le Kenya et Marc avant l’événement, cela a vraiment explosé lors de la fête elle-même.

Avant la fête, le Kenya s’est d’abord Cynthia Bailey à propos de ses problèmes de mariage, après que Cynthia a parlé de certains de ses propres problèmes avec Mike Hill. Révélant qu’elle ne connaît pas les «déclencheurs» de Mike, elle a dit qu’ils envisageaient un counseling avant le mariage.

“Vous reflétez ma vie. Marc est le type où il s’agit d’un combat à outrance ou explosif ou s’il est retiré”, lui a expliqué le Kenya. Lorsqu’on leur a demandé comment ils “traitaient les uns avec les autres”, Moore a répondu par la négative: “C’est une question d’évitement”.

“Je ne connais toujours pas tous les déclencheurs de Marc. Vous vous sentez fou. Genre, pourquoi est-il contrarié? C’est ce qui fait peur”, a-t-elle poursuivi. “Parce que vous êtes en union avec quelqu’un qui est censé durer éternellement, et vous ne savez pas qui est cette personne. Il est difficile pour lui d’admettre qu’il fait quelque chose de mal. Depuis près de trois ans que nous sommes ensemble, Je me souviens que cet homme s’est excusé auprès de moi une fois. “

Dans un confessionnal, Moore a déclaré qu’elle et son mari avaient “désespérément besoin de simplement avoir une certaine intimité”. Elle a ajouté: “Je ne parle pas seulement de sexe. Vous savez quand votre mari agit différemment. Vous remarquez quand il change son eau de Cologne. Vous savez quand votre mari change ses habitudes, la façon dont il vous parle. Toutes les femmes ont ce sens inné de ce qui se passe dans leur relation. “

Bien qu’elle espérait aider à planifier ensemble l’événement «nous rapprocherait», ce n’est certainement pas le cas. Avant leur arrivée à la fête, il critiquait les sélections de tenues qu’elle avait choisies pour eux et ne semblait pas apprécier l’aide qu’elle offrait. Il a également rejeté la disposition de ses sièges pour ses costars, dont certains ne s’entendaient pas pour le moment.

Lors de la fête, le Kenya est apparu après son mari, après avoir enfilé son glamour. Quand elle est arrivée, il l’a immédiatement critiquée pour avoir son garde du corps l’attendre en dehors de l’événement, au lieu de complimenter son apparence.

Pendant la soirée, il l’a empêchée de bavarder et ne l’a pas remerciée pour ses contributions lors de son discours. Quand un producteur lui a demandé ce qu’il ressentait de ne pas obtenir de crédit, le Kenya a déclaré: “C’est le moment de dire au monde entier combien vous appréciez votre conjoint et ses grillons.”

Après un drame sur la disposition des sièges pour Marlo Hampton – qui était pointilleuse à propos de sa table, malgré le fait de ne pas payer de billets – Marc a essayé de la dépasser, tandis que le Kenya continuait d’exprimer ses frustrations. “Pour une fois, prenez mon parti”, a-t-elle déclaré dans un confessionnal. “Comme, sérieusement, cette fille qui vient ici, essayant de se concentrer sur elle-même n’est pas d’accord, s’il vous plaît.”

Puis est venu un moment de micro chaud qui a vraiment rendu leur mariage condamné. Quelqu’un a dit à Marc qu’ils l’avaient vu à la télévision et se demandaient s’il “appréciait la balade qui accompagnait le mariage”. Sa réponse: “Je déteste ça. Je déteste ça. Tout le monde le sait.” Il a ensuite été vu se plaindre au Kenya à propos de son garde de sécurité, le qualifiant de “désagréable” de l’avoir au milieu de tout.

Tous les deux NeNe Leakes et Cynthia ont crié le manque d’appréciation et d’affection de Marc, avant de le voir dire à quelqu’un d’autre de “me sauver du drame” et d’appeler les caméras de télévision “invasives”. Après cela, il a apparemment commencé la production, dans une série d’instants qui n’ont été capturés que par son microphone.

“Dites-leur que c’est ça. Ils ne peuvent pas filmer éternellement. Dites-leur qu’ils doivent envelopper”, at-il dit. “Ne me dis pas que je l’ai. Je te donne cinq minutes et ensuite je vais m’en occuper. Si je reviens ici, ça va être moche. Je ne donne pas de F. Fin . Ils ne me reverront plus jamais après l’événement. “

L’épisode s’est terminé par un texte disant que les deux hommes ont annoncé qu’ils déposeraient une demande de divorce le lendemain. Malgré l’annonce en septembre 2019, ils n’ont pas encore déposé de dossier.

Dans After Show de Bravo pour la série, le Kenya a ri quand un producteur lui a demandé si elle avait l’impression que Marc lui était “respectueux” tout au long du processus de planification.

“Respect, qu’est-ce que c’est?” elle a demandé. “Je pense que j’aurais dû être traité d’une manière qui honore les cadeaux que j’ai, dont j’aurais pu le bénir.”

“J’ai l’impression que toute la nuit il y a eu des tensions, je ne pensais pas qu’il était très chaleureux avec moi, il ne m’a jamais remercié devant la foule”, a-t-elle poursuivi. “Ce n’était tout simplement pas une soirée agréable et cela ne s’est pas bien terminé. À ce stade, nous étions très fatigués des allers-retours et du stress de notre relation et de l’endroit où nous étions.”

Elle a cependant dit qu’elle sentait que “l’événement s’est avéré être ce qu’il voulait”.

Prenant sur Instagram avant la diffusion de l’épisode, Daly s’est excusé d’avoir laissé sa “situation personnelle” compromettre le sujet en question.

“En tant que personne de couleur, il est d’une importance capitale pour moi de mettre en valeur les aspects positifs de mon peuple, d’où la raison de mon implication dans l’expérience du Black Man’s Lab”, a-t-il écrit en partageant une photo de la fête. “Malheureusement, ma véritable tentative de faire quelque chose de positif a été compromise par ma situation personnelle. Pour cela, je m’excuse sincèrement et j’assume l’entière responsabilité. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées avec le Black Man’s Lab pour leur soutien après l’événement.”

“Je voudrais terminer en disant que j’ai toute mon admiration pour l’organisation et que je suis toujours disponible pour participer et contribuer à ses efforts”, a-t-il ajouté, sans mentionner le Kenya.

Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live en février, le Kenya a été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles ils étaient de retour ensemble. “Nous essayons de comprendre maintenant”, a déclaré Moore à Andy Cohen à l’époque. “Nous sommes dans un bon endroit en ce moment. Nous sommes dans un bon endroit en ce moment. Ouais. Nous avons eu un beau brunch aujourd’hui, et c’était super.”

“Real Housewives of Atlanta” est diffusé le dimanche sur Bravo.