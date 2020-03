Récapitulation RHOA: NeNe Leakes explose sur Kenya Moore, corrige les choses Porsha Williams

Ce fut une nuit de hauts et de bas pour NeNe Leakes Les dimanches “Real Housewives of Atlanta.”

Pendant le casting en Grèce, les tensions entre elle et Kenya Moore a vraiment atteint son point culminant avec un combat qui se poursuivra la semaine prochaine – un combat qui est survenu après que NeNe a finalement rafistolé les choses avec un autre de ses costars.

Commençons par les bonnes nouvelles d’abord, comme Leakes et Porsha Williams a enterré la hache de guerre après s’être mutuellement gorgé la saison dernière dans l’émission. Leur drame a commencé lorsque Porsha a accusé NeNe d’être physique lors d’une altercation – ce que Leakes a nié – avant que les deux ne commencent à se balayer sur les réseaux sociaux. Dans une série de messages texte à l’époque, le corps de NeNe a fait honte à Porsha, l’appelant un “gros cochon avec la forme éclatée”.

Ouais, c’était mauvais.

Dans un confessionnal, Porsha a expliqué que ses séances de thérapie avec Dennis l’ont amenée à “réfléchir à la valeur à long terme d’une relation”, ce qui lui a fait réaliser qu’elle était si “blessée” par NeNe parce que “j’appréciais tellement notre amitié”. Lors d’un face-à-face lors de leur vacance grecque, Williams a tenté d’expliquer son état d’esprit pendant leur querelle.

“Cette fois-ci a été extrêmement sensible pour moi parce que j’étais enceinte. Au début, alors que je venais d’avoir une pyjama, c’était vraiment difficile. J’essayais d’allaiter, j’avais traversé une dépression post-partum”, a-t-elle expliqué. “Le moment où vous et moi avons eu cette guerre a été comme le pire moment possible pour moi, point. Je ne pouvais pas pardonner parce que ça m’avait fait si mal parce que c’était à un moment si vulnérable. Et j’avais juste l’impression que Je m’en fous. Alors quand j’ai eu l’impression que tu t’en fichais, j’ai abandonné qui nous étions. “

Elle a dit que les mots de NeNe “me faisaient le plus mal”, en raison de leur lien fort avec eux. “Je t’aime vraiment, je te regarde vraiment, mais cette merde dont nous discutons nous a tellement éloignés”, a-t-elle déclaré.

NeNe a déclaré aux téléspectateurs qu’elle “se sentait mal” d’avoir “dit tout ce qui pouvait lui avoir fait mal”, avant de dire à Porsha en face qu’elle espérait qu’ils pourraient mettre cela derrière eux. “Je t’aime comme une grande sœur. C’est réel. Et je veux être ta sœur, je veux être ici pour toi et PJ, je le veux”, a déclaré NeNe. “Je ne veux pas te voir blessé, je veux pouvoir te parler ouvertement, et je veux toujours avoir cette amitié.”

NeNe a expliqué qu’elle traversait également une période difficile dans son mariage, disant que c’était “le pire moment” pour elle et Gregg, qui luttait contre le cancer à l’époque. “Je me sentais juste fermé et fermé”, a déclaré Leakes, “Je n’avais pas de gars à venir. J’étais écrasé. Je me sentais comme s’il partait, je n’aurais personne.”

Les deux ont eu une accolade remplie de larmes, avant que Porsha ne dise qu’elle respecterait davantage les “limites” de NeNe. Ce fut un moment doux, avec des fuites qui ont clairement sauvé tous les feux d’artifice pour le Kenya.

Plus tard dans l’épisode, Porsha a eu l’idée horrible de laisser les femmes aborder leurs problèmes ouvertement, lors d’une activité où seules les deux dames portant des couronnes grecques pouvaient parler. Ça ne s’est pas bien passé.

Après Cynthia Bailey a pardonné au Kenya d’avoir omis son entreprise et d’avoir mis un frein à ses fiançailles, NeNe a appelé BS, croyant que Bailey ne serait jamais aussi indulgente avec elle.

“Je ne comprends pas la pointe des pieds. Je sais que si c’était moi, tu aurais été plus dur”, a déclaré NeNe à Cynthia. “Nous étions plus proches que quiconque dans ce cercle, et cela inclut elle.”

“Les choses changent”, riposta le Kenya.

“Tu es un gros tyran, salope”, cria NeNe. “Qu’est-ce que tu vas dire à ce sujet, qu’est-ce que tu fais à ce sujet? Tout ce que tu peux faire est de te taire. Tu es une Betty négative de toute façon, fille. Betty négative!”

Lorsque le Kenya lui a demandé s’il s’agissait de «bipolaire NeNe», Leakes lui a renvoyé l’étiquette. “Non, tu es bipolaire, salope! Tu es bipolaire! Bipolaire Kenya, va chercher tes médicaments”, lui lança Leakes. “C’est pourquoi ton mari est parti parce que tu es bipolaire! Dommage que ton mari ne t’aime pas.”

Rappel que ce voyage a commencé littéralement quelques heures après la séparation du Kenya et de Marc Daly, à la suite de ce que Moore a appelé un combat brutal. Donc, oui, ces blessures étaient encore fraîches.

“Votre mari ne vous aime pas!” Cria NeNe. “Je l’ai quitté”, a riposté le Kenya. “Il ne t’a jamais aimé!” Des fuites la rejetèrent.

“Tu es fatigué et tu es au sec!” Le Kenya a alors crié, avant que NeNe ne lui dise: “Tu es fatiguée et ton chat est sec pendant que ton mari est parti, salope”

Après que Porsha ait essayé de maintenir la paix, criant: “C’est trop loin!” Leakes a alors interrompu, “Obtenez un nouvel implant de butin!”

D’une manière ou d’une autre, ils ont dépassé cela, le Kenya essayant également de régler les choses avec Tanya Sam. ICYMI: Le Kenya a confronté Sam à la “cookie lady” qui a accusé le fiancé de Tanya, Paul, de flirter avec elle plus tôt cette saison.

“Une femme mariée ne ferait pas ça à une autre femme. Faible, si faible”, a déclaré NeNe lorsque Tanya l’a évoqué. “Fille, tu as fait tellement de choses”, a crié le Kenya.

“Tais-toi, je vais te faire foutre,” hurla NeNe à travers la table, faisant semblant de jeter du pop-corn dans sa direction, “Tais-toi, salope!”

“S’il te plait, agresse-moi avec une cacahuète,” répliqua Moore. “Vous devez être agressé”, a crié Leakes. “S’il vous plaît, allez à nouveau en prison”, a déclaré le Kenya, sans reculer.

L’épisode s’est terminé avec NeNe debout alors qu’elle criait: “Tu es une salope de cul stupide et tu vas te faire foutre!”

Nous verrons ce combat se dérouler la semaine prochaine sur “RHOA”, diffusé le dimanche sur Bravo.