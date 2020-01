Récapitulation très Cavallari: l’ex BFF de Kristin se déchaîne face à des rumeurs d’affaire

Kristin Cavallari et l’amitié de la meilleure amie Kelly Henderson a continué de s’effondrer dans le nouvel épisode de jeudi soir de “Very Cavallari”, Kelly faisant sa première apparition de la saison pour tenter de partager son côté de l’histoire.

Le boeuf a commencé lorsque certains fans de la série ont commencé à spéculer sur le mari de Kristin, Jay Cutler, et son membre de l’équipe glamour avaient une liaison. Cavallari elle-même n’a jamais cru à rien de la conversation, mais n’était pas ravie de la façon dont Henderson a réagi aux potins.

Bien qu’elles n’aient jamais parlé en face-à-face, les deux femmes ont toutes les deux tranché via un ami commun et coloriste Justin Anderson dans le dernier épisode. Le premier était Kelly, qui a fantôme Justin au milieu de la conversation.

Alors qu’elle s’asseyait, un tiers inférieur est venu identifier Kelly comme “l’ex BFF de Kristin”. Pendant ce temps, Justin a dit qu’il espérait lui parler pour “aller au fond des choses”.

“En conduisant ici, j’étais tellement ému. Je suis comme déjà en train de pleurer”, a commencé Kelly, émue par le saut. “Tout d’abord, j’étais super aveugle. Je ne savais même pas qu’elle était fâchée contre moi. Je vivais personnellement ma vie et j’essayais de clarifier certaines choses par moi-même, cela n’a rien à voir avec elle, je ne pense même pas que je savais ce qui se passait. “

Kelly a dit qu’elle devenait “Excitée” pour recommencer le tournage de l’émission et a contacté Kristin à propos de leurs horaires. “J’ai reçu un texte f-king que je n’ai pas interprété comme très agréable”, a-t-elle affirmé. “Je pense qu’elle pense que j’envoie des SMS juste à cause de la série. Si je ne me soucie que de la série, je serais dans le cul en essayant d’être sur la série.”

Henderson a affirmé que leur relation a toujours été une avec un peu de distance, espérant clarifier qu’elle n’était pas seulement l’amie de Kristin pour passer à la télévision. À ce stade, Justin a ensuite évoqué les «rumeurs» concernant Kelly et Jay.

“Je ne parle pas de cette merde stupide. Pour moi, je suis comme, tu sais que ce n’est pas vrai”, a-t-elle dit. “C’est la chose la plus stupide de tous les temps. J’ai l’impression que tout me tombe dessus. J’ai ma propre merde en cours. Elle m’a aussi blessé.”

Kelly a ensuite dit qu’elle devait “prendre un temps d’arrêt” et a été vue en train de parler à un producteur en pleurant. “Je ne peux pas gagner,” dit-elle, avant de chercher son pack micro. Elle est ensuite partie, sans dire au revoir à Justin. Parlant plus tard à son propre petit ami, Justin a dit qu’elle avait “pris d’assaut” et ajouté: “cela ne s’est pas bien passé”.

Plus tard, Justin a rencontré Kristin et a relayé certains des faits saillants de sa conversation avec Kelly, demandant d’abord si Cavallari avait eu des nouvelles de son ancienne meilleure amie.

“Elle ne retournera pas mes SMS”, a déclaré Cavallari. “J’étais au Mexique en train de filmer une émission de télévision et elle ne m’a littéralement rien dit. Normalement, Kelly se disait” Comment va le Mexique? Je sais que tu es là seul pendant les deux premières semaines “. Elle ne m’a littéralement rien dit à part un texto me demandant si j’ai parlé avec les producteurs de “Very Cavallari”. ”

“Pendant tout ce temps, son truc a été: ‘Je me fiche de la série, je ne me soucie que de votre amitié'”, a poursuivi Cavallari. “Elle a bu du Kool-Aid, très longtemps. Je pensais que Kelly était la dernière personne sur la planète avec laquelle cela arriverait.”

Dans un confessionnal, Kristin a parlé d’être brûlée dans le passé et d’avoir les mêmes sentiments maintenant. “J’ai des problèmes de confiance, j’en ai”, a-t-elle avoué. “J’ai eu des gens dans le passé qui profitaient de moi pour leur propre gain personnel. Quand j’ai commencé à sentir que Kelly m’utilisait vraiment, cela a déclenché quelque chose en moi.”

Quand Anderson a dit qu’Henderson lui avait dit qu’elle était “blessée” par la situation, Cavallari ne comprenait pas pourquoi. “De quoi est-elle blessée?” elle a demandé. “Je lui ai demandé:” Est-ce que j’ai fait quelque chose pour te faire du mal, pour te bouleverser, pour que tu ne veuilles pas être ami avec moi? ” et elle m’a dit: “Non, tu n’as rien fait.” “

“Pourquoi ne m’a-t-elle pas dit qu’elle avait été blessée pendant tout ce truc?” elle se demandait. “Je ne sais pas pourquoi elle est blessée ou bouleversée, honnêtement.”

Kristin a également affirmé qu’Henderson n’avait “jamais” dit qu’elle était désolée de la façon dont la situation s’était aggravée et était plutôt “très défensive à ce sujet” lorsque Cavallari a essayé de la mettre en évidence. Justin a dit que Kelly “roulait des yeux” à propos de tout quand ils ont parlé et dit “C’est tellement stupide” – mais il était l’équipe Kristin, disant: “vous ne vous êtes pas occupé de votre meilleur ami.”

“Honnêtement, il ne s’agissait même pas des rumeurs, c’est qu’elle est allée sur les réseaux sociaux et a continué à parler de lui d’une manière qui alimentait le feu”, a poursuivi Kristin, exposant son plus gros problème avec Kelly. “Tout le monde dans ma vie me posait des questions à ce sujet, tout le monde. C’est moi qui dois m’en occuper, Kelly, pas vous! Tout ce dont elle se souciait, c’était si les gens pensaient à elle de cette façon.”

“Si j’étais accusée d’avoir une liaison avec le mari de mon meilleur ami, je dirais littéralement:” Oh mon dieu, je ne peux pas croire que cela se produise, je suis désolée “, a-t-elle dit, commençant à étouffer les larmes de sa propre. “C’est une telle gifle sur le visage et le fait qu’elle ne comprenne pas ça me souffle. Comment pouvez-vous ne pas prendre du recul et comprendre d’où je viens. Si elle ne peut jamais comprendre mon point de vue, je peux ‘ t dépasser cela. “

Dans un autre confessionnal, Cavallari a déclaré que cela “la tuerait vraiment” de ne pas avoir Kelly dans sa vie à l’avenir, mais en même temps, “je préférerais avoir des gens dans ma vie sur lesquels je peux vraiment compter”. Un producteur lui a alors demandé si elle pensait pouvoir jamais arriver à un endroit où ils seraient à nouveau amis.

“J’espère vraiment pouvoir, elle me manque, je le sais, je l’aimerai toujours quoi qu’il en soit”, a-t-elle répondu, “mais je pense que je la vois sous un nouveau jour maintenant et je ne le sais pas Je pourrai jamais revenir dans un très bon endroit avec elle. “

Les retombées se poursuivront la semaine prochaine alors qu’ils rencontreront tous les deux un médiateur, séparément. “Very Cavallari” est diffusé le jeudi sur E!