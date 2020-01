Récapitulation très Cavallari: Paille finale qui a mis fin à l’amitié de Kristin et Kelly

Pour autant que Kristin Cavallari le voit, son amitié avec son ancienne meilleure amie Kelly Henderson est officiellement terminée.

Le bœuf entre les deux a commencé lorsque certains fans de la série ont commencé à spéculer sur le mari de Kristin, Jay Cutler, et son membre glam squad avaient une liaison après avoir vu leurs interactions la saison dernière sur “Very Cavallari.” Kristin elle-même n’a jamais cru à aucun des discours, mais n’était pas ravie de la façon dont la réaction publique d’Henderson aux potins, ou son absence.

Après qu’ils se soient tous deux révélés à un ami commun et coloriste Justin Anderson à propos de ce qui s’est passé dans l’épisode de la semaine dernière, Kristin n’était toujours pas prête à tout jeter et a contacté un astrologue pour fouiller dans leurs cartes.

“J’ai presque l’impression de pleurer Kelly et cette relation, c’est définitivement une énorme perte dans ma vie”, a déclaré Cavallari avant la session, au cours de laquelle l’astrologue a exposé ses forces et ses faiblesses en tant qu’amis.

Bien que Kelly ne soit pas apparue dans l’épisode, l’astrologue a expliqué que Kelly est une “double eau”, ce qui signifie qu’elle est toute émotion et ne croit pas qu’elle fait quelque chose de mal. Bien que les deux soient compatibles quand les choses vont bien, on ne peut pas en dire autant lorsqu’ils sont sur des pages opposées.

Cavallari a appelé la lecture «sur le nez», disant que lorsqu’ils sont mauvais, «nous ne parlons pas la même langue». L’astrologue a alors suggéré que, pour aller de l’avant, ils s’abstiennent de «débattre de qui a raison et de qui a tort» dans la situation.

La session a incité Kristin à tendre la main à Kelly une dernière fois, en se demandant: “Qu’est-ce qui pourrait arriver de pire?” Selon Cavallari, le texte disait: “Tu me manques et cela m’a absolument tué. Je suis désolé, je sais que je suis dur quand je suis blessé. Je t’aime et nous devons y remédier.”

Bien que Kristin ait dit qu’elle voulait “sauver” son amitié, elle a affirmé que Kelly n’avait jamais répondu au message. En parlant avec son amie Pip, Cavallari a déclaré: “Elle n’a tout simplement pas répondu et je ne sais donc pas quoi faire d’autre. J’ai l’impression que j’ai honnêtement fait tout ce que je peux faire.”

Pip a demandé si Kristin croyait que la gloire faisait obstacle à leur amitié, ce que Cavallari a répondu par l’affirmative. “C’est ce que disent toutes ses actions”, lui a-t-elle dit. “Tout ce qu’elle faisait était tout au long du spectacle. J’ai envie de faire quelque chose à partir de ça, je le respecte, je comprends. Mais quand c’est la seule chose dont vous vous souciez et peu vous importe les amitiés que vous ‘ re jeter avec ça, que je ne suis pas cool avec “.

Cavallari pensait que les deux avaient “beaucoup trop d’histoire” pour se givrer, mais a déclaré que le manque de réponse de Kelly était “la paille finale de l’amitié”.

En parlant avec son mari à la fin de l’épisode, Cavallari a dit qu’elle croyait que tout se passait pour une raison et qu’elle était “vraiment reconnaissante” d’avoir Kelly dans sa vie dans le passé. “Je la vois sous un jour différent”, a-t-elle ajouté, “beaucoup de choses ont du sens pour moi maintenant.”

Elle a ajouté qu’elle considère cela comme une «fermeture». Selon GENS, ils n’ont pas parlé depuis les retombées.

“Very Cavallari” est diffusé le jeudi sur E!