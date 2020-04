Recette de poulet frit Dollywood de Dolly Parton que vous pouvez faire à la maison

Dolly Parton est l’une des stars de la musique country les plus célèbres au monde et exerce son activité depuis plus de 50 ans. Bien que nous sachions qu’elle peut chanter, danser et jouer, elle sait aussi se déplacer dans une cuisine.

Parton aime partager certaines de ses recettes avec les fans et a même écrit un livre de cuisine intitulé Dolly’s Dixie Fixin’s: Love, Laughter, and Lots of Good Food mettant en évidence plusieurs de ses préférées. Un plat que Parton aime est le poulet frit et sa recette est si facile que tout le monde peut le faire. Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez cuisiner ce classique tout comme la sensation de chant.

Le plat préféré de Parton est un aliment de base dans ses restaurants de Dollywood

Parton a été élevée dans une ferme du Tennessee avec ses 11 frères et sœurs et a déclaré que sa mère a fait du poulet frit toute la famille lors d’occasions spéciales.

C’était l’un de ses favoris à l’époque et cela n’a pas changé aujourd’hui, c’est pourquoi le poulet frit est un aliment de base dans ses restaurants Dollywood afin que les visiteurs de partout puissent goûter la nourriture qu’elle aime manger.

Le parc à thème est situé à Pigeon Forge, dans le Tennessee et a d’abord ouvert ses portes en tant que petite attraction touristique. En 1986, Parton a acheté une participation dans le parc et il a rouvert sous le nom de Dollywood. Aujourd’hui, c’est la plus grande attraction touristique payante du Tennessee. La chanteuse a déclaré qu’elle aimerait ouvrir plus de parcs Dollywood dans d’autres États à l’avenir.

«Nous voulons vraiment nous développer avec de nouvelles choses chaque année, éventuellement avec une station», a-t-elle expliqué. “Nous pourrons éventuellement avoir des Dollywood dans d’autres parties du pays, où nous pouvons être en quelque sorte fidèles à tout ce qui se passe dans cette partie du monde.”

Mais Dollywood ne se limite pas aux manèges et aux spectacles. Il y a aussi plusieurs cafés où vous pouvez prendre une bouchée rapide, ainsi que des buffets et des restaurants à service complet où vous pourrez vous régaler de “bonne vieille cuisine du Sud”. Quelque chose que les clients du parc délirent depuis des années est le poulet frit servi dans les restaurants, mais personne ne savait à quel point il était facile de le faire jusqu’à ce que Parton partage la recette sur Home & Family de la chaîne Hallmark.

Comment faire le poulet frit pays

La cuisson de ce classique est simple et ne prend que quelques minutes.

Pour préparer le célèbre poulet frit de Dollywood à la maison, vous aurez besoin des ingrédients suivants:

2 tasses de farine

1 cuillère à soupe de sel

1 cuillère à soupe de poivre

1 cuillère à soupe de poudre d’ail

1 cuillère à café de paprika

1 cuillère à café de poivre Cyanne

1 poulet sectionné

3 tasses d’huile (si vous utilisez une friteuse traditionnelle, aucune n’est nécessaire si vous utilisez une friteuse à air)

Suivez ensuite ces instructions pas à pas:

1) Allumez la friteuse (ou la friteuse à air) à 350 degrés F.

2) Mélanger tous les ingrédients secs à l’aide d’un fouet. Rincer le poulet dans de l’eau glacée, égoutter et ajouter au mélange de farine.

3) Remuer jusqu’à ce que le poulet soit complètement enrobé, puis placer dans la friteuse.

4) Cuire 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la température interne du poulet atteigne 165 degrés.

