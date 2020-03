Recettes de pain de la femme pionnière Ree Drummond

Si vous cherchez des plats réconfortants, une chose

vient à l’esprit est le pain. Il y a quelque chose dans un morceau de pain moelleux au beurre

qui peut apaiser l’âme. Il vous laisse plein et satisfait et va avec juste

à propos de tout.

La star de Pioneer Woman Ree

Drummond dit qu’une de ses spécialités est le pain. Et chanceux pour vous, le Food Network

star a un éventail de recettes de pain sur son blog. Voici quelques-uns des pains de Drummond

recettes et astuces.

Ree Drummond dit que son pain est souvent demandé lorsqu’elle a de la compagnie

La femme pionnière Ree Drummond | Banque de photos Tyler Essary / NBC / NBCU via .

Ree Drummond est à peu près la reine du pain. Elle est connue parmi

sa famille et ses amis comme la personne qui fait toujours le pain pour les rassemblements.

Elle a écrit sur son délicieux pain dans un article de blog de Pioneer Woman intitulé simplement

Pain.” Drummond dit qu’elle sourit chaque fois que quelqu’un lui demande si elle fait du pain

en partie parce qu’il est facile à préparer et il a si bon goût. Voici ce qu’elle a publié à son sujet

échanges avec famille et amis:

Chaque fois que j’ai un ami ou un membre de la famille pour le dîner, il me posera la question suivante: “Faites-vous du pain?” Et je souris toujours et je dis: «Oui. Je fais du pain. ” Je souris parce que c’est une évidence d’avance que je ferai du pain. Je souris parce que The Bread est tellement délicieux et personne qui le goûte ne peut croire qu’il ne contient que deux ingrédients. Je souris parce que c’est probablement la chose la plus simple, la plus simple et sans effort que je fais. Je souris. Parce que le beurre est impliqué.

Recette de pain de base de Ree Drummond

Ree Drummond, Maria Shriver et Hoda Kotb à l’émission Today Show | Banque de photos Tyler Essary / NBC / NBCU via .

Si vous souhaitez apprendre à préparer des perles juste

comme Drummond, vous n’aurez besoin que de quelques ingrédients. Sa recette de pain de base appelle

pour une miche de pain français et deux bâtonnets de beurre. Si vous aimez autant le beurre

comme le fait Drummond, cette recette est pour vous. Elle demande aux cuisiniers à domicile de se propager

un bâton de beurre sur chaque moitié du pain. Drummond explique pourquoi sa recette

demande tant de beurre:

“Divisez une miche de pain français en deux, puis étalez un bâton

de beurre à température ambiante sur toute la surface », a écrit Drummond dans son pain

instructions. “C’est un bâton par demi-pain. Oui, tu l’as bien lu. le

L’idée ici est que chaque point de la surface du pain doit être enrobé. »

Les instructions complètes pour cette recette se trouvent sur le blog.

Pain au fromage aux olives de Ree Drummond

Une autre recette de pain de Drummond que vous voudrez peut-être

essayer est son pain au fromage d’olive. Cette recette est définitivement une nourriture réconfortante. Pour Drummond’s

pain au fromage aux olives, vous aurez besoin de huit onces d’olives noires, huit onces de

olives vertes, deux oignons verts, un bâton de beurre ramolli, ½ tasse de

mayonnaise, une livre de fromage Monterey Jack, une pincée de sel et de poivre, et

une miche de pain français. Vous pouvez trouver les instructions complètes dans la vidéo

au dessus.

