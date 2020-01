Recherchez cet œuf de Pâques pour Bailey / Scott Wolf de l’original

Le redémarrage de Freeform’s Party of Five introduit une nouvelle famille. Le drame Fox des années 90 avait les Salingers. 2020 a les Acostas. Lorsque leurs parents (Bruno Bichir et Fernanda Urrejola) sont déportés au Mexique, Emilio (Brandon Larracuente), Lucia (Emily Tosta), Beto (Niko Guardado) et Valentina (Elle Paris Legaspi) doivent se réunir sans eux et prendre soin de leur bébé frère Rafa. Il n’y a pas de Bailey (Scott Wolf dans l’original) mais son esprit est dans le nouveau spectacle.

Niko Guardado et Emily Tosta | Forme libre / Philippe Bosse

Beto serait le personnage le plus proche de Bailey, le deuxième garçon le plus âgé. Même si Beto est confronté à de nouvelles circonstances et a son propre drame, Party of Five n’a pas oublié Bailey. Guardado, la créatrice Amy Lippman et la costar Tosta ont partagé les œufs de Pâques qui rendent hommage à Bailey. Party of Five sera diffusé le 8 janvier sur Freeform.

Beto et Bailey ont ces choses en commun sur «Party of Five»

Beto est un athlète mais perd sa place dans l’équipe en raison de mauvaises notes. Au fur et à mesure que les fans apprennent à connaître Beto, ils peuvent remarquer quelques similitudes supplémentaires avec Bailey.

Parti des Cinq Niko Guardado | Forme libre / Jonathan Wenk

“Je le fais à coup sûr et je pense que les fans le reprendront dans certaines scènes et certains surnoms que ma famille m’appelle, je pense qu’ils vont s’en emparer”, a déclaré Guardado. «Certainement le sportif et l’athlète en termes de cela et où il s’intègre dans la famille est similaire à bien des égards. Je pense que les fans pourront en tirer beaucoup. »

Beto et Bailey ont le même surnom, en quelque sorte

Les frères et sœurs de Beto ne l’appellent pas toujours par son nom complet. Les Salingers non plus. La forme plus courte de Beto et Bailey sonne la même chose.

“Ils appellent le personnage de Scott Wolf dans le Bai original pour Bailey, court pour Bailey, et ils m’appellent Bey, court pour Beto à quelques reprises”, a déclaré Guardado. “Ce sera donc un petit œuf de Pâques cool pour les fans.”

Il est prononcé de la même façon, mais ne l’orthographiez pas comme B-A-E.

“B-E-Y je crois”, a déclaré Guardado.

Beto partage également cette scène classique de la «Party of Five» avec sa sœur

La bande-annonce de Freeform’s Party of Five montrait déjà une scène dans laquelle Beto et Lucia parlent sur une balançoire. Scott Wolf et Neve Campbell ont partagé la même scène dans le Party of Five original.

Niko Guardado et Emily Tosta | | Forme libre / Gilles Mingasson

“Il y a une scène swing que beaucoup de gens ont déjà captée, car elle est sur la bande-annonce et c’est dans le premier épisode”, a déclaré Tosta. «En fait, la même scène swing exacte se produit également dans le spectacle original. C’était donc plutôt cool. C’était comme un petit œuf de Pâques de l’original. »

Guardado a auditionné avec la scène swing et cela a rendu Lippman émotif.

“Il a fait cette scène swing qui se trouve dans le pilote qui était également dans le pilote de l’original il y a 25 ans et j’ai fondu en larmes”, a déclaré Lippman. «J’ai senti toute ma vie, 25 ans s’étaient effondrés et j’étais soudainement de retour là où j’étais il y a 25 ans à chercher à refaire cette partie. Il avait tellement raison pour le rôle que cela ressemblait à cette expérience de voir Scott Wolf, que nous savions aussi très tôt, qui était bon pour le rôle quand nous l’avons vu. »

Recherchez un autre œuf de Pâques «Party of Five» dans l’épisode cinq

Il y aura plus d’oeufs de Pâques Party of Five à venir. Lippman vous informe lorsque vous les verrez.

“Il y a quelques moments qui parlent absolument de l’émission originale, en particulier en fait dans le cinquième épisode”, a déclaré Lippman. “En particulier dans le cinquième épisode, il y a beaucoup de similitudes avec un premier épisode que nous avons fait sur l’original.”