Red Table Talk de Jada Pinkett Smith renouvelé pour trois ans

Le «Red Table Talk» de Jada Pinkett Smith a été renouvelé par Facebook Watch pour trois ans.

Le talk-show de la star de “ Girls Trip ” – qu’elle anime aux côtés de sa fille Willow Smith et de sa maman Adrienne – apparaîtra sur Facebook Watch pendant 36 mois, aux côtés d’un tout nouveau spectacle, “ Red Table Talk: The Estefans ”, qui jouera Gloria Estefan, sa fille Emily Estefan et sa nièce Lili Estefan.

Jada a déclaré: “Je suis incroyablement fier de ‘Red Table Talk’, et ravi de développer cette franchise avec ma famille et avec Gloria, Emily et Lili. Red Table Talk a créé un espace pour avoir des conversations ouvertes, honnêtes et curatives autour de les questions sociales et d’actualité, et ce qui est le plus puissant pour moi, c’est d’entendre les histoires des gens et de dialoguer avec nos fans de manière si tangible sur la plateforme Facebook Watch. Je suis ravi de voir les Estefans donner leur avis sur la franchise et la porter à de nouveaux des endroits.”

Pour le spin-off de Gloria, il sera tourné à Miami, en Floride, et suivra le même format que la série originale de Jada, qui a commencé en 2018 – avec le premier épisode mettant en vedette Jada, son mari Will Smith et son ex-femme Sheree Zampino.

Gloria a déclaré: “Je suis incroyablement excitée de porter le flambeau Red Table Talk avec ma famille à Miami. Jada et moi en avons beaucoup parlé et je pense que ma fille, ma nièce et moi pouvons aborder des questions importantes pour nous et nos fans avec un nouvelle voix fraîche. Jada a fait cela incroyablement et continue de faire avec sa famille dans leurs conversations franches, intimes et révolutionnaires à l’emblématique Table Rouge. ”

Au cours des derniers mois, l’émission de Jada a présenté un certain nombre de célébrités de renom, notamment Demi Moore, Alicia Keys et c’est également là que Jordyn Woods a parlé pour la première fois après avoir embrassé Tristan Thompson, alors partenaire de Khloe Kardashian.

