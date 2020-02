Red Table Talk: Jada Pinkett Smith confronte Snoop Dogg à Gayle King

Jada Pinkett Smith dit que son “cœur a baissé” quand elle a entendu Snoop Dogg’s commentaires adressés à Gayle King.

Dans un aperçu du nouvel épisode de mercredi «Red Table Talk» Jada a parlé avec le rappeur de sa critique de Gayle et a rappelé comment ses commentaires la faisaient se sentir.

“Lorsque vous êtes sorti pour la première fois et que vous avez dit ce que vous avez dit à propos de Gayle, mon cœur s’est arrêté”, a commencé Jada. “J’ai l’impression que non seulement vous parliez à Gayle, mais vous me parliez.”

“J’étais comme, ‘Oh non. Snoop a éloigné son flux de puissance de moi, loin de Willow, loin de ma mère'”, a-t-elle poursuivi, désignant sa mère, Adrienne Banfield-Norris et fille, Willow Smith, tous deux assis à table.

Alors que Jada continuait de parler, Snoop secoua la tête de déception. “Je me disais ‘Pas Snoop'”, a expliqué Jada. “Et c’est donc l’une des raisons pour lesquelles je me sentais comme si je voulais vraiment avoir cette conversation avec vous dans un esprit de guérison.”

La semaine dernière, Jada est allé sur Instagram pour taquiner le prochain épisode, qui sort mercredi. Sous-titrant une photo de Snoop à la table avec le groupe, Jada a écrit: “@snoopdogg vient à @redtabletalk le mercredi 26 février pour avoir une conversation approfondie et perspicace sur la culture de l’irrespect entre les hommes noirs et les femmes noires. Rejoignez-nous ❣️ “

Plus tôt ce mois-ci, Snoop est devenu le centre de la controverse pour la façon dont il a critiqué Gayle, qui lors d’une interview avec l’amie de la star de la NBA, la joueuse de la WNBA Lisa Leslie, a abordé Kobe Bryantaccusation de voies de fait, qui a par la suite été rejetée. Peu de temps après, Snoop est allé sur Instagram pour claquer la journaliste chevronnée, lui demandant de “reculer, salope, avant que nous venions te chercher.”

Au cours de l’interview en question, King a dit à Leslie: “On a dit que [Kobe’s] l’héritage est compliqué à cause d’une accusation d’agression sexuelle qui a été rejetée en 2003, 2004. Est-ce compliqué pour vous, en tant que femme, en tant que joueuse de la WNBA? “

“Ce n’est pas du tout compliqué pour moi”, a répondu Leslie. “Je ne vois jamais – je ne l’ai jamais vu être le genre de personne qui serait – faire quelque chose pour violer une femme ou être agressif de cette façon. Ce n’est tout simplement pas la personne que je connais.”

“Lisa, tu ne le verrais pas, cependant. En tant qu’ami, tu ne le verrais pas”, nota King.

“Et c’est possible,” répondit Leslie. “Je n’y crois tout simplement pas.” Elle a ajouté que les médias “devraient être plus respectueux en ce moment”.

Après avoir reçu un contrecoup pour sa réponse initiale à la morsure de l’interview, Snoop a ensuite clarifié ses intentions. “Je suis une personne non violente”, a insisté le rappeur dans une vidéo Instagram. “Quand j’ai dit ce que j’ai dit, j’ai parlé pour les gens qui se sentaient comme Gayle était très irrespectueux envers Kobe Bryant et sa famille … Ayez un peu plus de respect pour Vanessa, ses bébés et l’héritage de Kobe Bryant.”

La semaine dernière, deux jours après avoir partagé la vidéo Instagram, Snoop a présenté des excuses publiques à Gayle et a admis qu’il avait “réagi de manière excessive”.

“Deux torts ne font pas de bien. Quand tu as tort, tu dois le réparer,” commença-t-il. “Gayle King, je vous ai publiquement démoli en vous attaquant de manière péjorative basée sur des émotions, en colère contre les questions que vous avez posées.”

“Je voudrais m’excuser publiquement pour la langue que j’ai utilisée et pour vous appeler hors de votre nom et simplement pour être irrespectueux”, a-t-il poursuivi. “Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je m’exprimais juste pour un ami qui n’était pas là pour se défendre.”

En réponse, Gayle a publié une déclaration dans laquelle elle a accepté les excuses de Snoop.

“J’accepte les excuses et je comprends les émotions brutes causées par cette perte tragique”, a déclaré l’ancre “CBS This Morning” dans un communiqué à la Presse associée. “En tant que journaliste, il est parfois difficile d’équilibrer mon travail avec les émotions et les sentiments pendant les moments difficiles. Je ne suis pas toujours parfait mais je m’efforce constamment de le faire avec compassion et intégrité.”

L’épisode spécial “Red Table Talk” de Snoop Dogg sera diffusé mercredi à 12 h. ET sur Facebook Watch.

