2020-01-07 13:00:05

Reese Witherspoon a demandé à Beyonce un verre de champagne aux Golden Globes, a révélé son amie et co-star Jennifer Aniston.

Reese Witherspoon a demandé à Beyonce une coupe de champagne aux Golden Globes.

La co-animatrice de la star de ‘Morning Show’, Jennifer Aniston, a révélé que les boissons étaient à sec sur leur table, alors Reese a demandé un verre de fizz du couple.

En écrivant sur son compte Instagram, Jennifer a partagé: “Reese!? C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je t’aime. Nous avons manqué d’eau à notre table Alors naturellement, elle a demandé à Jay-Z et Beyonce un verre de champagne (sic ). ”

Alors que Reese a partagé pour son propre compte: “Quand Jay-Z nous a donné son champagne #AceofSpade, nous étions comme [heart eye]. ”

Beyonce et Jay Z se sont faufilés dans leurs propres boissons pour la remise des prix, il devient clair après qu’un agent de sécurité a été photographié près d’eux portant deux bouteilles de champagne Ace Of Spades derrière son dos, qui a ensuite été repéré sur leur table avec le Moet & Chandon , qui parrainaient l’événement.

Après l’événement, Reese a profité des médias sociaux pour féliciter les “faiseurs de magie à l’appui de plus grandes conversations” aux Golden Globes, alors qu’elle discutait et louait le nombre accru de femmes dans le cinéma et la production.

Elle a partagé: “Porter du blanc à la plus grande fête de l’année, souhaite-moi bonne chance! #GoldenGlobes … l’un de mes moments préférés de la nuit dernière! Tellement fier des équipes @themorningshow et @biglittlelies … vous étiez tous magiques créateurs à l’appui de plus grandes conversations et continuera de faire des vagues pour les femmes dans le cinéma et la production pour les années à venir! #goldenglobes (sic) “

Mots clés: Reese Witherspoon, Beyonce, Jennifer Aniston, Jay Z

