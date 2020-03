2020-03-17 20:30:08

La star de “Big Little Lies” Reese Witherspoon a été “agressée et harcelée” en tant que jeune actrice.

La star de “ Big Little Lies ” a parlé de ce qu’elle a vécu lorsqu’elle était plus jeune et pense que les médias sociaux ont aidé les gens à parler de leurs propres expériences et ont ainsi encouragé les autres à parler aussi.

Elle a dit: “De mauvaises choses m’arrivaient. J’ai été agressée, harcelée. Ce n’était pas isolé. J’ai récemment demandé à un journaliste de m’en parler. Elle a dit: Eh bien, pourquoi n’avez-vous pas parlé plus tôt? Et j’ai pensé, c’est tellement intéressant de parler à quelqu’un qui a vécu ces choses, puis de les juger pour la façon dont ils décident d’en parler. Vous racontez votre histoire à votre propre rythme quand vous êtes prêt. Mais la honte qu’elle a essayé de me mettre était irréel, puis elle a écrit à quel point j’étais égoïste de ne pas l’avoir soulevée plus tôt. Il n’y avait pas de compte public il y a 25 ans quand ce truc m’est arrivé. Il n’y avait pas non plus de forum pour en parler. Les médias sociaux ont créé une nouvelle façon pour les gens de s’exprimer que je n’avais pas. C’est la grande force du pouvoir et des chiffres. Je pense que nous avons beaucoup de jugement et c’est dommage car nous sommes tous tendres en ces temps nouveaux. Nous essayons de trouver notre identité. ”

Et l’actrice de 43 ans a rappelé comment elle était la seule femme d’un groupe de 150 hommes avec “peut-être” quelques femmes en garde-robe.

S’adressant au numéro d’avril du magazine Vanity Fair, elle a ajouté: “Je me souviens avoir été sur des photos dans lesquelles j’étais la seule femme sur le plateau et il y aurait 150 hommes. Peut-être qu’il y aurait deux femmes en garde-robe. Je me souviens quand j’étais enfant, je les trouvais et je m’y accrochais. “

