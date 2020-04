Reese Witherspoon distribue 250 robes Draper James pour les enseignants

2020-04-03 09:30:07

Reese Witherspoon donne aux enseignants des États-Unis la chance de gagner l’une des 250 robes de sa marque Draper James en signe de leur travail acharné pendant la pandémie de coronavirus pour s’assurer que les enfants continuent d’apprendre.

Reese Witherspoon distribue 250 robes de sa collection Draper James à des enseignants américains lors de la pandémie de COVID-19.

La star du spectacle «The Morning» organise un concours pour les éducateurs qui travaillent très dur pour fournir des cours en ligne à leurs élèves pendant la crise sanitaire.

Ils peuvent participer via Google Form, à partir du 5 avril, où les enseignants éligibles pourront gagner une robe de sa ligne – qu’elle a lancée en 2015 – avec les gagnants dévoilés le 7 avril.

Les gagnants recevront également des codes promotionnels pour une réduction de 25% sur toute la gamme – qui est d’inspiration méridionale et comprend également des tasses à slogan et des sacs fourre-tout.

La remise sera étendue à ceux qui travaillent dans l’éducation le 5 mai pour marquer la Journée d’appréciation des enseignants.

Reese – qui a un fils de sept ans, le Tennessee, avec son mari Jim Toth et Ava, 20 ans, et Deacon, 16 ans, avec son ex-conjoint Ryan Phillippe – a déclaré: “J’ai été tellement encouragé par la façon dont les gens se présentent vraiment pour chacun. autre.

«Pendant la mise en quarantaine, les enseignants diffusent des leçons depuis leur propre domicile et découvrent de nouvelles technologies et plates-formes d’apprentissage à distance à la volée, tout en continuant à éduquer et à communiquer avec nos enfants.» Le plaidoyer pour les enfants n’est pas une tâche facile, alors je voulais pour montrer aux enseignants un peu d’amour en ce moment. ”

L’actrice «Legally Blonde» a récemment déclaré qu’elle et sa famille essayaient d’être «patientes» les unes avec les autres tout en s’auto-mettant en quarantaine.

Le producteur de 44 ans a déclaré: “J’essaie d’être patient et ils essaient d’être patients avec moi, mais nous ne sommes qu’au jour 11. Je ne sais pas ce qui va se passer.”

La mère de trois enfants a précédemment admis qu’elle se sentait “stressée” et “confuse” à propos du coronavirus.

L’actrice oscarisée a eu l’impression d’être “inondée d’opinion” au milieu de la pandémie en cours.

Elle a déclaré le mois dernier: “Je ressens tout ce que tout le monde ressent: confusion, stress.

“J’essaie de rechercher les faits les plus scientifiques et de ne pas trop écouter d’opinion. Je me sens inondé d’opinion. (Je) parle à des amis que je trouve très solides.”

Reese a discuté de la question avec sa mère, Betty – mais la star hollywoodienne a admis que “nous sommes tous sur un nouveau territoire”.

Elle a déclaré: “Cela ne s’est jamais produit de mon vivant. Parler à ma mère et entendre une perspective historique est intéressant pour elle. Mais je pense que nous sommes tous sur un nouveau territoire.”

Mots clés: Reese Witherspoon, Jim Roth

Retour au flux

.