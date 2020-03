Reese Witherspoon dit que les plans du collège de sa fille ressemblent à une “ flèche vers le cœur ”

2020-03-24 17:30:06

La star de «Little Fires Everywhere», Reese Witherspoon, admet que les candidatures à l’université de sa fille ressemblaient à «une flèche vers le cœur» car cela signifiait que sa fille avait grandi.

Reese Witherspoon dit que les candidatures à l’université de sa fille ressemblaient à “une flèche vers le cœur”.

L’actrice de 44 ans a ouvert son nouveau spectacle “ Little Fires Everywhere ” – basé sur le livre de Celeste Ng – et elle a révélé comment le matériel source a touché la corde sensible alors qu’Ava, 20 ans, se préparait pour la prochaine étape de sa vie .

Elle a déclaré au magazine Emmy: “Ma fille postulait à l’université à l’époque, alors ça m’a frappé comme une flèche dans le cœur.

“Il est si difficile d’articuler ce que signifie la maternité, et il y a tellement de passages dans le roman qui l’ont fait.”

Reese – qui a Ava avec son ex-mari Ryan Phillippe et a également des enfants Deacon, 16 ans, et Tennessee, sept ans, avec son mari actuel Jim Toth – a révélé son passage préféré du livre, qui comparait la parentalité à une pomme.

La citation se lit comme suit: “C’était comme s’entraîner à vivre avec l’odeur d’une pomme seule, alors que ce que vous vouliez vraiment, c’était la dévorer, y enfoncer vos dents et la consommer, les graines, le noyau et tout.”

Pour la star, cela a résonné alors que ses propres enfants vieillissaient.

Elle a ajouté: “C’est une manière tellement vivante de décrire la perte de vos enfants à mesure qu’ils grandissent.”

Reese a précédemment admis être devenue mère à un si jeune âge – elle avait 23 ans lorsqu’elle a accueilli Ava dans le monde – a complètement changé sa vie.

Elle a expliqué: “J’ai dû grandir très vite et comprendre quelle femme je voulais être pour ma fille.”

Cependant, elle a également insisté sur le fait qu’il est beaucoup plus facile d’avoir un bébé dans la vingtaine que dans la trentaine.

Elle a dit: “Je trouve qu’avoir de petits enfants est plus physique et c’est vraiment très dur pour votre corps, donc je suis heureuse d’avoir eu des enfants un peu jeunes.

“J’en ai eu un à 23 ans, un à 27 ans puis à nouveau à 37 ans. Et oh mon dieu, avoir un bébé à 37 ans a été tellement plus difficile. C’est juste que je sois réel.”

Mots clés: Reese Witherspoon

Retour au flux

.