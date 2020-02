Reese Witherspoon “ envoie des forces ” pour faire taire les briseurs

2020-02-06 09:30:04

Reese Witherspoon “envoie un soutien et une force sans fin” à ceux qui ont partagé leurs histoires dans le cadre du mouvement Time’s Up, ceux surnommés les “briseurs de silence”.

La star de “Big Little Lies” – qui est un grand partisan du mouvement – a remercié les “briseurs de silence” d’avoir “enflammé un mouvement imparable”.

S’adressant à Twitter, elle a écrit: “Aux survivants du monde entier qui se sont exprimés et à ceux qui continuent de briser leur silence … Je vous envoie un soutien et une force sans fin. Merci pour votre courage, pour avoir déclenché un mouvement imparable et pour ainsi partager courageusement vos histoires. #silencebreakers (sic) ”

Pendant ce temps, Reese a précédemment admis qu’elle se sentait responsable de défendre les femmes “sans voix” dans le monde.

Se demandant si elle s’attend à voir des changements majeurs à la lumière du scandale sexuel à Hollywood, Reese – qui a précédemment admis avoir été agressée par un réalisateur à l’âge de 16 ans – a déclaré: pendant si longtemps finalement se manifester et parler même si leur voix tremble, comme je sais que la mienne quand j’ai raconté mon histoire. Les femmes leaders dans chaque industrie doivent défendre celles qui sont sans voix et silencieuses, et nous devons faire mieux pour créer des cultures plus équilibrées avec le leadership féminin et le leadership avec des personnes de couleur. C’est juste profondément en retard … La majorité des femmes – si elles se sont manifestées – ont été stigmatisées pour avoir signalé et dans certains cas perdu leur emploi. Il n’y avait tout simplement aucune raison de partagez votre histoire si les résultats seraient si punitifs.

«C’est pourquoi j’ai travaillé très dur sur une initiative appelée Time’s Up avec plus de 400 femmes de mon industrie pour collecter des fonds afin que les femmes disposent de meilleures ressources pour les poursuites en cas de harcèlement au travail dans leur propre industrie. Nous essayons à uniformiser les règles du jeu pour toutes les femmes et tous les hommes qui ont souffert de discrimination, de harcèlement et d’abus. “

