Reese Witherspoon et Kerry Washington sont quasiment nuls

Reese Witherspoon en tant que “vierge qui ne peut pas conduire?”

Fans de “Aucune idée“peut trouver cette” manière difficile “à imaginer, mais l’actrice a révélé qu’elle avait presque décroché le rôle emblématique de Cher Horowitz dans le film classique de 1995. Et elle aurait pu être rejointe par sa co-star” Little Fires Everywhere “, Kerry Washington.

Lors d’une interview vidéo avec Buzzfeed à propos de leur nouvelle série Hulu, les grandes dames ont déclaré qu’elles avaient auditionné pour faire partie de la comédie du lycée.

“Vous savez une chose qui est publique – est-ce que j’ai auditionné si fort pour ‘Clueless’ et je ne l’ai pas compris”, a expliqué Reese.

Kerry intervint, “Moi aussi!” Après avoir reçu un regard choqué de Reese, Kerry a ajouté: “Cela aurait été différent – nous devrions faire, comme, un remake.”

“Nous devrions recréer une scène à partir de” Clueless “, ce serait tellement amusant!” Reese a accepté.

Alors que les deux “Bettys” auraient donné leur propre tournure fabuleuse au film, nous ne sommes certainement pas en colère contre Alicia Silverstone et Stacey Dash pour avoir placé leur marque indélébile sur le favori culte.

La réalisatrice Amy Heckerling a expliqué la décision de casting dans une interview de 2015 avec Vanity Fair.

“J’ai rencontré Reese parce que tout le monde a dit: ‘Cette fille est incroyable. Elle va être énorme'”, a admis Heckerling. “J’ai vu certaines de ses scènes et je lui ai dit ‘Wow. Elle est incroyable.’ Mais Alicia, c’est Cher. “

Le film a également joué Paul Rudd, Dan Hedaya, Breckin Meyer et Brittany Murphy et était vaguement basé sur le roman Emma de Jane Austen de 1815.

Retrouvez Reese et Kerry dans “Little Fires Everywhere”, désormais diffusé sur Hulu.

