Reese Witherspoon et Kerry Washington suscitent l’intrigue avec une remorque pour les petits feux de Hulu partout

Les tensions sont fortes, la peur est palpable et l’inconnu frappe dans la bande-annonce de la prochaine série originale de Hulu, “Little Fires Everywhere”, avec Reese Witherspoon et Kerry Washington.

Dans l’aperçu de 90 secondes ci-dessous, les téléspectateurs font un voyage obsédant à travers le côté laid des privilèges lorsqu’une femme et une mère de banlieue idyllique (Witherspoon) invite une femme apparemment sans-abri (Washington) et sa fille à venir travailler pour sa famille.

Publiée vendredi lors de la présentation de la plateforme de streaming lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association à Pasadena, en Californie, la scène d’ouverture montre Witherspoon debout devant son magnifique manoir. C’est en flammes. “Quelqu’un a brûlé votre maison avec vous à l’intérieur. Connaissez-vous quelqu’un qui ferait ça?” demande un enquêteur, alors qu’un Reese échevelé regarde avec horreur.

Nous voyons ensuite comment la relation entre Reese et Kerry a commencé, et bien que nous soyons peints une image très claire de qui est le premier, on nous donne très peu d’informations sur le second. Tout ce que nous savons, c’est qu’elle semble avoir un passé sombre qu’elle veut garder à distance – mais ne peut pas.

Basé sur le roman à succès de Celeste Ng en 2017, le thriller “suit les destins entrelacés de la famille Richardson parfaite et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui bouleversent leur vie. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et identité, la féroce attraction de la maternité – et le danger de croire que le respect des règles peut éviter le désastre. “

“Little Fires Everywhere” sera présenté le 18 mars à Hulu.

